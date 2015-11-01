



1istochnik.ru Памятник Воину-освободителю. Трептов парк. Берлин

Отношение к России, после начала военных действий в Сирии, продолжает меняться в лучшую сторону. Итальянские СМИ продолжают осуждать США за нерешительность и отдавать первое место России. Даже глава внешней политики ЕС Федерика Могерини, обычно скупая на комплименты, заявила о том, что «Россия может сыграть важную позитивную роль в урегулировании сирийского кризиса». Такое заявление госпожа Могерини сделала перед встречей в Вене, на которой обсуждался вопрос по Сирии. Могерини подтвердила итальянской прессе, что вопрос по Сирии является важнейшим в международной повестке дня: «Наша работа по координации действий в Сирии проводится совместно не только с Вашингтоном, но и с Россией, которая может сыграть важную и позитивную роль в урегулировании сирийского кризиса». Глава европейской дипломатии также подчеркнула, что «в интересах Европы, чтобы США и Россия нашли эффективные пути сотрудничества, будь то координация военных операций, или совместное дипломатические переговоры, мы поощряем и поддержим оба варианта», — подчеркнула Могерини.

Издание Italiaoggi пишет о причинах, по которым Обама был вынужден изменить курс на Ближнем Востоке. Ими стали успехи российских военных в Сирии.

«Решающее и эффективное присутствие Владимира Путина и его достижений на международной арене (от поддержки со стороны Асада, Ирана до серьезных ударов по войскам ИГ) толкнули Америку переосмыслить свои действия. На кону ее роль в большой игре в эпоху глобализации, в которой не достаточно энергетической независимости со «сланцевым газом» и, следовательно, потери интереса к нефти на Аравийском полуострове, не достаточно иметь соглашения о сотрудничестве в коммерческой сфере со странами Тихого океана, ни соглашений с Ираном и Кубой. Первенство, достигнутое когда-то с первой и второй мировой войнами, не длится вечно. Важно выйти за пределы своих рамок, тогда все: иракцы, сирийцы, ливийцы, тунисцы и нигерийцы начнут понимать, что головорезы из ИГ не непобедимы, и что, действительно, от руки русских, иранцев и американцев они могут быть уничтожены. Таким образом, Соединенные Штаты могли бы внести серьезный вклад в разгром ИГ. Тем не менее, важные договоренности с другими игроками, в первую очередь с Россией, пока не достигнуты.

Русские продолжают побеждать, проводят сотни рейдов, самым важным аспектом является их способность продемонстрировать технические уникальные разработки. Системы отслеживания у России Путина просто превосходны».

По мнению издания, в результате нерешительности запада («я хочу, но я не могу») Обама и союзники проиграли. «Россия прямо и решительно выступила вперед в соответствии с тщательно разработанными и тайно подготовленными планами. Чувство собственного достоинства России, которое так ярко проявилось в Сирии, могло бы привести Европу, США и саму же Россию к определению решений не только сирийской, но и украинской проблемы».

На прошедшей неделе почти все итальянские СМИ, конечно, перепечатывая американскую прессу, рассказали о той большой опасности, которая нависла над волоконно-оптическими кабелями, расстилающимися на миллионы километров по дну морей по всему миру и позволяющими осуществлять глобальную связь.

Il Messaggero сообщает о роли, которую русские могут сыграть в «уничтожении тайных проводов, которые американцы используют для конфиденциальных сообщений», посредством которых в случае войны Пентагон будет давать указы своим военным подразделениям. «Русские корабли нового поколения, построенные на верфях Балтийского моря, могут определить существование таких кабелей, русские подводные лодки знают, как до них добраться, украсть важные данные и даже обрезать. В этот момент враг будет лишен важного: возможности коммуникации. Особое подозрение падает на судно Янтарь (Amber), выпущенное в этом году на верфях Балтийского моря».

Что беспокоит Соединенные Штаты, как недавно сообщил адмирал Марк Фергюсон, командир военно-морских сил США в Европе, так это скорость, с которой «русские добились прогресса в этой области, с увеличением расходов только на флот в Черном море на 50%».

Путина хвалили не только журналисты и аналитики, но и представители мира культуры.

Владимир Путин — «лидер номер один в Европе по внешней политике» и его «православная Россия — это реальный оплот против ислама, который движется вперед, в отличие от Запада, который ослаб под тяжестью своего релятивизма и благодетелей», — убежден режиссер и актер Микеле Плачидо, который во вторник вечером в Москве в рамках недели итальянского языка прочел отрывок из «Божественной комедии» Данте на сцене Электротеатра «Станиславский». «Глава Кремля, — подчеркнул актер, — старый лис, который никогда бы не сделал ошибку Блэра, вторгаясь в Ирак и уничтожая Саддама». «Он более реален, чем Меркель и чем французы, это наш возможный союзник, которому мы должны доверять». «Что касается внутренней политики, — добавил он, обращаясь к итальянским агентствам, — я не могу судить, могу понять критику, особенно оппозицию, потому что, может быть, некоторые методы были не совсем демократичными, но во внешней политике Путин — номер один в Европе». Плачидо также добавил, что даже может понять враждебность американцев к российскому лидеру, но не понимает враждебность Европы. «Такой, как Путин, гораздо более полезен Европе, чем мы думаем, я был бы более осторожен и не стал бы делать из него врага».

Газета Il fatto quotidianoзадалась вопросом: оправданы ли выборы политического характера Путина концепцией роли России? «Никто не может отрицать, что, несмотря на попытки изолировать его после событий на Украине, Путин сумел запустить такую дипломатическую кампанию, которая собрала целое совещание по проблемам Сирии и борьбы с ИГ с присутствием за одним столом России, США, Саудовской Аравии, Турции, и за несколько дней до этого в Москве принимали Башара Асада. Путин подтвердил свою поддержку Асаду, несмотря на оппозицию Вашингтона, Франции, Турции и других государств. Русское военное вмешательство звучит как дипломатическая пощечина США. Бомбардировки проводились, по большей части, не против войск ИГ, но против антиправительственных сил. Что говорить о запуске ракет с Каспия? Только то, что Россия готова бросить вызов Америке на этой земле. Это факты, которые дополняют речь Путина на Генеральной Ассамблее ООН, когда он намекнул, что Соединенные Штаты должны взять на себя ответственность за ситуацию, которая сложилась на Ближнем Востоке. Это уже признанный факт, что путинская Россия, несмотря на многие противоречия, играет значительную роль на Ближнем Востоке, и это ее место является одним из важных аспектов в концепции российской внешней политики, направленной на построение империи. Это началось еще в 2008 году с войной против Грузии, продолжилось с событиями на Украине и с аннексией Крыма. Россия решила для себя, что необходимо заботиться о россиянах, живущих в других странах, и даже тех, кто не имеет российского гражданства».

Антонио Боеррли, журналист издания Il Giornale, описал свои впечатления от поездки в Москву. В статье «Поездка в Россию, единственную страну, которая имеет мужество вызывать на экономическую дуэль (и не только) Соединенные Штаты» автор призывает Европу забыть про старые советские стереотипы и понять, что Россия уже давно другая. «Москва, как всегда, оправдывает ожидания тех, кто приезжает сюда в поисках нового мирового экономического центра. Пространство и величие готических небоскребов сталинского режима переплетаются со строгостью и эмоциональностью русского народа. Что сразу бросается в глаза — тщательная организация услуг, оснащённых самой современной технологией в современном мире. Транспорт является только одним из самых символичных примеров, чтобы понять глубину инвестиций, которые делает страна. Например, поезд, который соединяет международный аэропорт Домодедово с центром города, был куплен в 2013 году, в вагонах есть бесплатный доступ в интернет. Просто чтобы было ясно, мы говорим о русской версии нашего «Leonardo Express», который ходит в аэропорт Рима Фьюмичино, у нас это лишь своего рода товарный поезд с завышенной ценой билета и без каких-либо услуг. Короче говоря, для нас — это химера. Не говоря уже о сложной системе метро, поезда ходят с интервалом в 2 минуты и перевозят 22 млн россиян каждый день. Даже здесь есть Wi-Fi. Тот изначальный образ советской России, который все еще часто тиражируется у нас на Западе, уже давно далек от современной России. Русский рынок демонстрирует существенный и стабильный рост. Достаточно сказать, что Москва может похвастаться самым низким уровнем безработицы по всем федеральным округам, 1%, когда по стране безработица в среднем составляет 7%. И все это несмотря на эскалацию экономических санкций с одобрения Европейского союза (и США), так называемого плана, который якобы был «ответом на незаконные действия России на Украине».