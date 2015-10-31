На днях министр обороны Латвии Раймонд Бергманис с крестьянской прямотой объяснил, почему латвийские неграждане неспособны защищать страну от ожидаемой им военной агрессии. По его мнению, в случае «часа Х», неграждане просто не смогут договориться с гражданами — помешает языковой барьер.

delphi.lv Военный парад в Риге

«Моя идея на посту министра обороны — добиться того, чтобы каждый человек, который живет в Латвии, хотел бы защищать эту страну. У неграждан пока нет такой возможности, но они могут стать гражданами. В случае «часа Х» этим людям было бы трудно защищать государство — как они смогут общаться с теми, вместе с которыми они будут защищать страну? А как вы представляете ситуацию, когда происходит бой, а человек не может общаться? У всех людей есть возможность стать гражданами», — сказал министр.

Получается, что министр, кроме языковых препятствий для неграждан, не имеющих возможность в «час Х» отдать жизнь за страну, которая их сделала людьми второго сорта, в упор не видит других причин, по которым эти люди не станут бросаться на российские танки за свободу Латвии. Он наивно полагает, что я, будучи негражданином, лишенным набора элементарных прав, но при этом понимая команды унтер-офицера гражданина, способен грудью встать на защиту государственного устройства, которое меня и лишило этих самых прав.

Ну да ладно, простим военачальнику его провинциальные, замешанные на неонацистских комплексах «размышлизмы». Тем более что он фактически свел «на нет» всю натовскую доктрину наращивания военных мускулов в Прибалтике. Исходя из вышесказанного министром, что каждую неделю встречает американскую, британскую и немецкую бронетехнику, призванную охладить пыл «российского империализма», в случае реального боестолкновения, союзники, не владеющие латышским языком, — просто бесполезный расходный материал, растерянный на поле битвы, тщетно пытающийся понять куда стрелять, а затем в каком направлении бежать, судорожно «забивающий» в Google названия местных населенных пунктов. И этот военно-стратегический прогноз периодически подкрепляется реальными примерами. Если русские с латышами, несмотря на все искусственные языковые барьеры, продолжают понимать друг друга, то с западными и поменявшими географически-политическую ориентацию друзьями Латвии, время от времени возникает некоторое недопонимание. Так, после визита президента Латвии на Украину, во время которого лидеры этих стран общались между собой на английском языке (при этом перфектно владея русским), Пётр Порошенко поспешил опубликовать в своем Twitter радостное сообщение о том, что Латвия намерена ввести безвизовый режим с Украиной с 1 января 2016 года. В Латвии об этом узнали из социальной сети, а президент страны, от неожиданности вдруг вспомнив не просто русский, а его «блатную» версию, заявив, что произошла «какая-то непонятка».

И такие «непонятки» будут происходить регулярно. Лично у меня, в данном случае, нет причин не верить министру обороны. И что-то мне подсказывает, что когда и если наступит «час Х», тот же Бергманис, отвечая на вопрос натовского генерала, в «непонятке» разглядывающего в бинокль приближение танкового клина, ответит уже ставшей классической фразой бывшего министра, когда его спросили о том, что происходит с экономикой Латвии: Nothing special!