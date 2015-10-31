Решение совета директоров Центрального банка России не стало сюрпризом для участников российского рынка. Приходится констатировать, что управляющие регулятором повели себя как осторожные чиновники, исходя в своём решении не сколько из экономической целесообразности, сколько принципом достаточности аргументов в оправдании своего решения о сохранении ключевой ставки на уровне 11%.

alpinagroup-bg.com Неподъёмный балласт спекуляции

Идя в пятницу 30 октября на ежемесячное совещание, директора ЦБ в своих папках имели сентябрьские данные по экономике России: промышленное производство с начала этого года впервые выросло на 0,3% месяц к месяцу; по предварительным данным, в сентябре впервые за год на 0,2% вырос в месячном выражении ВВП. Национальная валюта в октябре укрепилась на 1,5 рубля, динамика её месячных колебаний оказалась ниже, чем колебания биржевой стоимости нефти. При этом рублёвая стоимости нефти оказалась на уровне 2900−3000 р./баррель, что ниже, чем необходимо для пополнения бюджета, минимум на 5−7%.

Казалось бы, хороший момент для понижения банковских ставок и ослабления денежной политики, которая душит развитие отечественной промышленности, малый и средний бизнес. В то же время за понижение ключевой ставки, что ослабило бы на время рубль, должно было бы ратовать и правительство, которому нужен дешёвый рубль для пополнения бюджета. Однако и ЦБ, и правительство оказались заложниками собственных догм, которыми они прикрывают свою бездеятельность в управлении экономикой.

Ещё в конце 2013 года ЦБ заявил, что его основным приоритетом в монетарном (денежном) регулировании экономикой — является таргетирование (управление) инфляцией. Потом были введены санкции против России, обвал нефти, ответные санкции, всё это вкупе серьёзно повлияло на курсовую стоимость рубля и инфляцию. При этом правительство ещё летом 2014 года объявило, что инфляция в стране имеет монетарный характер, другими словами, в экономике и у граждан слишком много денег, а рубль стал слишком дешёвым, от этого все проблемы. Банк России стал резко сокращать денежную массу, забирать деньги из экономики. В декабре 2014 пришлось спасать ситуацию, резко повысив процентную ставку, что скорректировало курс рубля, но не сократило инфляцию.

Вся первая половина этого года, когда рубль на 30% отыграл свою стоимость, показала — инфляция не зависит от курса рубля. Уже летом только слепому и глухому не было очевидно, что за инфляцией в стране стоит банальная спекуляция и необоснованное повышение тарифов естественных монополий. Во второй половине августа, когда стоимость нефти упала до 40 $/баррель, а рубль подешевел к доллару до 70 р./$ представители российских торговых сетей тут же объявили о повышении цен. Однако нефть вернулась к уровню $50, рубль подорожал до 60 р./$, но общество так и не услышало ни одного заявления о снижении цен. В октябре, как уже было сказано выше, рубль и фундаментально, и технически, укрепился по отношению к доллару, однако месячная инфляции оказалась 0,7%, одной из самых высоких за 10 месяцев этого года. Очевидно, что инфляция мало соотносится с курсовой стоимостью рубля, и основной её причиной является спекуляция. Однако правительство продолжает утверждать о монетарном характере инфляции и за год так и не смогло поставить под контроль цены на внутренннм рынке.

В свою очередь ЦБ, прикрываясь цифрами инфляции, продолжает держать экономику на голодном денежном пайке, борясь с инфляцией сокращениями доходов предпринимателей и частных лиц: «В сентябре-октябре годовая инфляция снизилась незначительно. По оценкам Банка России, годовой темп прироста потребительских цен на 26 октября составил 15,6% после 15,8% в августе. При этом инфляционные ожидания, хотя и снизились по сравнению с сентябрем, остаются на повышенном уровне. Умеренно жесткая денежно-кредитная политика и слабый потребительский спрос при низком росте номинальных доходов населения ограничивают инфляцию», говорится в заявлении Банка России.

Правда, ЦБ, зная всю алхимию цифр экономической статистики, не может дольше, чем ещё два месяца, оправдывать инфляцией высокие процентные ставки и сверхжесткую денежную политику. Несмотря на то, что в декабре годовая инфляция может оказаться выше 15%, в январе она окажется 8−9%, и далее в течение всего 2016 года будет сокращаться. И вот тогда, как следует из заявления регулятора, ключевая ставка, возможно, будет понижаться: «По прогнозу Банка России, годовой темп прироста потребительских цен составит менее 7% в октябре 2016 года и достигнет целевого уровня 4% в 2017 году, чему будет способствовать проводимая денежно-кредитная политика. По мере замедления инфляции в соответствии с прогнозом Банк России возобновит снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров».

Ну, а пока осторожность чиновников Банка России и нежелание правительства бороться со спекулянтами сдерживает развитие российской экономики, и мы уже потеряли минимум полгода, — впоследствии эти потери придётся наращивать в течение нескольких лет. Никто так не угрожал России, как перестраховщики и временщики в её управлении, эта беда длится уже сотни и сотни лет. Эта беда многократно лишала народ России процветания и главенства в мире, эта беда несколько раз приводила российское государство к грани исчезновения.