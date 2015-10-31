Патриарх Мелькитской католической церкви Григорий III Лахам выступил с инициативой «подготовить документ, который будет предложен православным, англиканам, лютеранам, Всемирному совету церквей» и который желательно направить на рассмотрение Соединенным Штатам, России, Европейскому союзу, странам Ближнего Востока — Турции, Саудовской Аравии, Ирану, Сирии, Израилю, Палестине — под лозунгом «Вот время для мира! Никогда для войны!». Речь идет об охваченной боевыми действиями Сирии, где находится мелькитский престол. Во вторую очередь Григорий III попросил Ватикан ускорить создание Совета униатских патриархов как консультационный орган при папе Римском, «ради того, чтобы положение христиан в странах Ближнего Востока лучше было бы понятно на уровне Вселенской церкви» и чтобы этот Патриарший совет выполнял роль Task Force для Государственного секретариата Святого престола и поддерживал ватиканскую дипломатию.

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Следует отметить, что идею образования такого консультативного органа глава Мелькитской католической церкви уже высказывал в ноября 2013 года накануне пленарной ассамблеи Конгрегации по делам восточных церквей. Кроме мелькитского патриарха в ней принимали участие глава Конгрегации кардинал Леонардо Сандри, патриархи Бешар эль-Раи из Маронитской церкви, Луис Сако из Халдейской, Игнатий Иосиф III из Сирийской католической, Нерсес Бедрос XIX из Армянской католической. Григорий III тогда говорил, что намерен попросить возглавить Патриарший совет папу Римского Франциска. Накануне ассамблеи информационное агентство Папского совета по содействию христианского единство AsiaNews прогнозировало, что по итогам этой встречи возможно «изменение направления политики Ватикана на Ближнем Востоке». Как заявлял перед отъездом в Рим мелькитский патриарх, «мы хотим проконсультироваться со Святейшим отцом по ситуации в Сирии и Ираке, роли христиан на Ближнем Востоке, межрелигиозном диалоге и экуменических встречах с православными». Он назвал положение христиан в регионе «драматическим», поэтому Ватикан должен усилить свою работу — помочь католическим и униатским Восточным церквям увеличить объем контактов с православными. «Мы довольны нашим общением с Римом, — сказал патриарх, — но пусть Ватикан не забывает, что мы имеем и православные корни». О важности союза католиков и православных говорил также глава Халдейский церкви Луис Сако. Итальянский католический портал Terrasanta.net, комментируя ситуацию в регионе на тот момент отмечал, что, хотя некоторые церковные лидеры констатируют отсутствие прогресса в диалоге на богословском уровне, когда речь идет о Ближнем Востоке и моральных ценностях — находится много точек соприкосновения. «Это может способствовать налаживанию более тесного союза между Католической и Православной церквями, увеличивая шансы на долгожданную встречу понтифика и русского православного патриарха со времен Великой схизмы 1054 года», — констатировало издание.

Спустя два года актуальность создания концерта христианских Церквей на Ближней Востоке только усилилась. Сирия и Ирак охвачены преимущественно дезинтеграционными процессами и разделениями — на уровне государственного администрирования, этнической и конфессиональной сфере. Нужен интеграционный процесс, который бы послужил «точкой сборки» людей доброй воли, заинтересованных в стабилизации и налаживании мирной жизни в регионе. Возможно, это получится у христиан. Однако ограничивать его лишь католическими (латинского и униатского обрядов) и православными Церквями будет недостаточным. Во-первых, сам по себе католическо-православный диалог неизбежно вызывает в памяти раскол времен Великой схизмы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во-вторых, такая рамка отсекает многие дохалкидонские Церкви, которые в значительной степени тоже присутствуют на Ближнем Востоке. Поэтому представляется важным избрать в качестве отсчета именно дохалкидонский период, когда единство Вселенской церкви не было серьезно нарушено. Как писал выдающийся богослов и церковный историк XX века протоиерей Иоанн Мейендорф в работе «Халкидониты и монофизиты после Халкидона»:

«Сегодня нет оснований сомневаться в том, что военное подавление монофизитства в Египте и в других местах, навязывание халкидонской иерархии при помощи государственной силы, постоянные ссылки популярных руководителей египетской церкви сыграли решающую роль в том, что раскол приобрел характер национального сопротивления византийскому церковному и политическому управлению на территории Египта, Сирии и Армении. На протяжении столетий христиане Ближнего Востока, которые не были греками, считали православных халкидонитов «мелкитами» — «людьми императора», да и само халкидонское православие все больше и больше склонялось к отождествлению себя исключительно с культурной, литургической и богословской традицией Константинопольской церкви, теряя связь и общение с древними и почитаемыми традициями Египта и Сирии. Исторических обстоятельств, позволивших совершить эти ошибки, теперь не существует. Нет империи, способной навязать единство монофизитам и диофизитам. Единства не существует без единства веры, и у нас есть все возможности для того, чтобы разрешить наши трудности, руководствуясь только любовью и верностью Богооткровенной истине. Поэтому для всех нас пришло время обратиться к своим традициям, чтобы ясно увидеть реальные проблемы, отделить то, что мы считаем Священным Преданием, от земных привязанностей и предрассудков, с каким бы уважением мы к ним ни относились, и признать, что Божественную истину нередко можно выразить различным образом, не нарушая при этом единства во Христе».

Вместе с тем, организацию, по крайней мере, на учредительной стадии концерта христианских Церквей на Ближнем Востоке лучше будет принять на себя государственным институтам. Хотя бы для того, чтобы церковные лидеры не впали в обсуждение неактуальных на данном этапе вопросов первенства на заседаниях и в собраниях, и не вступили в полемику по поводу богословских нюансов. Учитывая, что нынешним государствам региона в лице Сирии и Ирака сейчас не совсем до этого, миссию могли бы взять на себя те, кто издавна интересуются делами ближневосточного христианства, имеют богатый исторический опыт взаимодействия и защиты последователей Христа, а также обладают политическими, дипломатическими и военными ресурсами для подкрепления своей позиции. По всем трем позициям среди таковых следует назвать Францию и Россию, которые с XVI века выступают в этом качестве. Тем более что Сирия для Парижа и Москвы особенно близка. Антиохийский православный патриарх Иоаким в 1586 году первым из Восточных патриархов посетил Россию, где встречался с Борисом Годуновым, а император Франции Наполеон III во время резни христиан в 1860 году в Горах Ливанских и Дамаске отправил с гуманитарной миссией для защиты религиозного меньшинства экспедиционный корпус. Третьим учредителем этого альянса, помимо российской и французской стороны, видится город-государство Ватикан, которое хоть и не обладает дивизиями, но известно своими дипломатическими возможностями, при этом Римско-католическая церковь (Святой престол) и Русская православная церковь (Московская патриархия) присоединялись бы к концерту Христианских церквей на Ближнем Востоке в качестве наблюдателей. Координация и совместное решение гуманитарных вопросов сегодня является для религиозных сил в регионе первоочередным делом. А при успешной работе в этом направлении вполне возможно расширить круг компетенции и уже непосредственно до восстановление церковного единства.