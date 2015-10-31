



Александр Горбаруков, ИА REGNUM Вот как надо бороться с террором!

На прошедшей неделе внимание австрийских СМИ заострялось на ряде принципиальных проблем, затрагивающих тематику России и постсоветских государств. В Вене интересуются тем, как «Лукойл» наращивает свое присутствие в Альпийской республике, бьют тревогу по поводу того, что российским инвесторам в Австрии уже скоро грозят серьезные налоговые проблемы на родине, и отмечают пластичность политической ориентации посетившего Москву сербского политика Александра Вучича.

«Лукойл» переезжает в Вену

Газета Wiener Zeitung обращает внимание на то, что российский нефтяной концерн теперь управляет одним из своих международных подразделений «Лукойл Лубрикантс Интернешнл» из Вены. Наряду с австрийской столицей, производственные объекты этой компании смазочных материалов размещены во многих странах, включая Финляндию, Украину, США и Беларусь. Одновременно с этим, по сведениям газеты, «Лукойл» инвестирует крупные средства в расширение и модернизацию собственного производства в венском районе Лобау, в результате чего существующие производственные мощности должны более чем удвоиться.

Разочарованные украинцы не пошли к избирательным урнам

«Вы все одинаковые, вы все воры», — такие слова в собственный адрес не раз приходилось слышать Татьяне Чайке, кандидату на выборах в Киевский горсовет от радикальной партии «Общее дело» («Спильна справа»). «Избиратели разочарованы», — передает ее слова корреспондент газеты Die Presse и отмечает, что по данным ЦИК только 47 процентов украинских граждан воспользовались своим правом голоса. Муниципальные выборы на Украине 25 октября, по мнению венского издания, прошли в атмосфере пессимизма. Этот вывод подкрепляется беседой корреспондента с 59-летней Натальей Васильевной, получающей пенсию в размере 949 гривен. Расходы на электричество, газ и воду настолько высоки, что денег на еду не остается. «Премьер обещал повышение пенсий, но моя осталась прежней», — говорит пенсионерка и указывает, что политиков заботят не проблемы людей, а собственные карманы. По мнению австрийской газеты, перспектива длительного периода лишений пошатнула ту надежду, которую многие украинцы испытывали после Майдана.

Вучич в Москве: рациональная дружба?

По итогам визита в Москву премьер-министра Сербии газета Der Standard усматривает настоящее волшебство в том, как бывший ультранационалист Вучич превратился в прозападного политика. Издание отмечает, что в настоящее время Сербию едва ли можно назвать ненадежным партнером для Брюсселя: страна ведет переговоры о вступлении в ЕС, осуществляет экономические реформы и даже в косовском вопросе настроена на сотрудничество. Все это, однако, не препятствует сохранению исторически особенно теплых отношений с Россией. В Москву Вучич прибыл во главе делегации, в составе которой оказалось 120 представителей бизнеса и целых 8 министров. Дабы эта славянская любовь не вызвала негодования в Брюсселе, Вучич говорил о «дружбе на рациональной основе». Такой имидж Вучича как амбивалентного политического лидера, считает газета, подтверждают и опросы общественного мнения. Так, 46,4 процента сербов высказываются за членство в Евросоюзе, 63,1 процента за союз с Россией и 72,9 процента против членства в НАТО.

Вена в перечне «налоговых оазисов»

Австрия, как отмечает газета Wirtschaftsblatt, включена в предварительный список из 119 государств и территорий, которые по мнению российских властей не гарантируют обмен с ними налоговой информацией,. В случае вступления документа в силу в текущем варианте российским инвесторам в Австрии начиная с января будущего года грозят серьезные налоговые проблемы на родине. Предприятиям, осуществляющим свою экономическую активность в странах из списка и более чем на 25 процентов принадлежащим российским гражданам или компаниям, отныне угрожает двойное налогообложение. Издание отмечает, что для крупнейших российских компаний Австрия играет не такую большую роль, как Люксембург, Нидерланды или Кипр, которые в списке ФНС отсутствуют. Однако у многих российских структур в Вене имеются свои дочерние фирмы — примером чему служат «Сбербанк Европа АГ» и «Газпромнефть Трейдинг ГмбХ». Скажется ли включение Австрии в список на австрийских инвесторах, этот вопрос пока остается без ответа. Посольство Австрии в Москве, равно как и Министерство финансов в Вене заявляют о том, что не были проинформированы о намерениях ФНС заранее.

Данные подслушанных разговоров

Как и многие западные издания, газета Die Presse ставит под сомнение эффективность наступления сирийских правительственных сил. Аргументы в пользу этой версии приводятся венскими журналистами в том числе и в стиле «одна бабка сказала». Газета приводит заявление группировки «Таджамму аль-Изза» о якобы подслушанных переговорах российского генерала со своим сирийским коллегой. «Русский был недоволен ошибками и слабостью сирийской армии», — рассказал представитель группировки Раед Салех. Успехи армии Асада представляются минимальными на фоне высоких военных потерь и несмотря на массированную поддержку российской авиации. Здесь доказательства, наоборот, излишне подробны. «50 сантиметров земли за 24 потерянных танка и 250 солдат», — газета приводит слова неизвестного офицера сирийской армии. Причиной этих неудач, по мнению автора материала, являются американские противотанковые ракеты, которые в большом количестве получили 39 групп так называемой умеренной оппозиции. Неэффективными по причине плохой разведки газета признает и авиаудары ВКС России.