



Астроном (1668). Фрагмент

Историческая азбука скажет тебе, что голландский достаток стал итогом самой ранней буржуазной революции, спекуляции, биржи, колоний, флота и тёплого ветра. Исторический опыт скажет тебе, что именно голландский язык взял за основу своего интернационального языка флота и технологий для России Пётр Великий. И даже знать не хотел интернациональный польский язык, безраздельно владевший русской властью, двором, понятиями о цивилизации. Голландский язык в России стал языком прикладных знаний. Польский язык в России — языком колониальной вторичности и провинциальности.

В центре голландских внушений Петра Великого — не только технология, в нём — освобождение и сила частной жизни. Об этом — весь Вермеер.

Непременный свет слева из окна. Непременный домашний рутинный, но посильный труд. Умиротворение. Взгляд сидя или глазами младенца. Дом. Частная жизнь. Безопасность. Таков мир Вермеера в то время, как остальная Европа — в войне, болезнях, грязи и разврате. Голландские гении могли позволить себе самостоятельно выбирать: выбирать ли в вечном мир и покой или выбирать в вечном блудного сына, пьяниц и эскулапов. Вермеер выбрал свет. И поэтому он — вечный.

Поэтому в наше время любой, думающий о голландской живописи, одним из первых вспомнит Вермеера. Однако так было не всегда — почти на два века о Вермеере совершенно забыли, и только в конце XIX века, стараниями французского критика Торе, опять вспомнили. Да так, что Вермеер был признан великим живописцем и его имя стало упоминаться наравне с Рембрандтом и Хальсом.

Знаем мы о Вермеере не так много: родился, женился, имел 11 детей, писал картины и продавал их, умер довольно молодым — в 43 года. Судя по некоторым финансовым документам, Вермеер был обеспеченным человеком. Он владел несколькими домами, а также торговал картинами (это был основной заработок художника).

Ян Вермеер написал не более сорока живописных полотен (известно, что работал он очень медленно). Уже современники ценили его картины. Есть свидетельство одного французского путешественника, который, побывав в Дельфте, записал, что видел одну картину Вермеера ценой в 600 гульденов (огромная цена для того времени). Тем удивительнее, что Вермеер был так быстро забыт. Видимо, он совершенно не гнался за славой.

Вермеер был реалистом — он писал жизнь своего города Делфта и знакомых ему людей, выписывал костюмы и интерьеры, существенные детали, из которых и состоит реальная жизнь. Поэтому картины Вермеера всегда хочется долго и детально рассматривать — Вермеер умел оживить даже каждую деталь интерьера, из безмолвного предмета превратить ее в источник размышлений, делать ее необычной и неожиданной.

Посмотреть галерею работ Яна Вермеера.

Желающим больше узнать о жизни и творчестве Яна Вермеера Делфтского рекомендуем прекрасный сайт (автор — Ирина Епифанова), посвященный художнику.