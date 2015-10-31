Странное на первый взгляд заявление, согласно бакинскому порталу haqqin. az, сделал на днях министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на церемонии открытия новых домов для военнослужащих.

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«За короткий срок, выполняя боевые задания, наши военнослужащие, сражаясь за родину, доказали врагу, что азербайджанские солдаты намного сильнее, а вооружение Азербайджана во много раз превосходит вооружение вражеской стороны. Наши враги сейчас в панике. Мы продолжим это дело. Уничтожив врага, мы обязательно в скором времени освободим свои земли», — заверил присутствующих глава военного ведомства соседней республики.

Для посвящённых понятно, что эта бравая риторика направлена на внутреннюю аудиторию, а точнее — на её оболванивание, ибо последние события как раз развеяли искусственно раздутый официальным Баку миф о мощи азербайджанских вооружённых сил и представили их в самом невыгодном свете.

Каким же образом азербайджанские военные «доказали врагу» (последнее слово Гасанов употребляет чуть ли не через запятую), что они «намного сильнее»? Неужели тем, что 25 сентября на северо-восточном направлении границы обстреляли из артиллерийского орудия карабахских военнослужащих, проводивших в нескольких километрах учебные занятия. Или же тем, что подвергли интенсивному огню приграничные сёла Тавушской области Республики Армения, в результате чего погибли три пожилые женщины, ещё двое мирных жителей получили ранения.

Вот, пожалуй, все «достижения» азербайджанских вооружённых сил за «короткий срок», о которых торжественно заявляет глава военного ведомства Азербайджана.

Министр обороны Нагорно-Карабахской Республики Левон Мнацаканян считает, что бравада Баку по поводу сверхвооружённости азербайджанской армии больше является пропагандой, а качественные показатели вооружения и степень эффективности их применения серьёзно хромают. По его словам, карабахская армия располагает всеми возможностями для эффективного противодействия противнику, и это периодически происходит на передовой линии. А залог успеха — в личном составе, способном грамотно и решительно выполнять поставленные задачи.

Так о какой «панике» в стане врага речь (как утверждает Гасанов), если, несмотря на все старания официальных и неофициальных средств пропаганды Азербайджана представить ситуацию в зоне конфликта в выгодном для себя свете и произвести психотропный эффект на собственное общество, Армия обороны по всей протяжённости передовой линии продолжает уверенно держать оперативно-тактическую ситуацию под полным контролем, осуществляя как превентивные действия, так и отвечая в случае крайней необходимости жёсткими карательными мерами.

Сокрытие правды и, в частности, реального количества потерь на фронте всегда практиковалось со стороны Баку, однако сегодня ложь там возведена в ранг закона — 24 сентября 2014 года президентом Азербайджана было подписано распоряжение, согласно которому средствам массовой информации этой страны запрещено распространять информацию о погибших и раненых в армии. Образчиком фальшивки официальной бакинской пропаганды стало сообщение о том, что в сентябре текущего года «в результате обострения ситуации на передовой линии азербайджанская армия понесла 4 жертвы», в то время как, согласно достоверным данным служб Армии обороны НКР и другим надёжным источникам, число жертв противника, предпринявшего очередную неудачную разведывательно-диверсионную вылазку, перевалило за 20, а число раненых достигло нескольких десятков.

Теперь об угрозах Гасанова «уничтожить врага» (разумеется, к «врагам» причисляются не только военнослужащие, но и мирное население и армянство в целом). Для достижения этого Азербайджан, помимо стрелкового оружия, уже несколько месяцев активно применяет миномёты и гранатомёты различных типов и калибров, ракетно-артиллерийскую установку TR-107, гаубицу Д-30 и т.д. Причём это выставляется на всеобщее обозрение: регулярно на официальных и неофициальных бакинских сайтах размещаются записи о применении подобного, особо запрещённого в условиях перемирия, оружия. И непонятно для чего это делается — то ли для того, чтобы нагнать страх на противника, то ли чтобы расхрабрить самих себя. Однако ясно одно — официальный Баку не только грубым образом нарушает предусмотренные соглашением о прекращении огня обязательства по поиску мирного урегулирования карабахского конфликта, но и раз за разом демонстрирует полное пренебрежение в отношении международных посредников, государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества в целом, по принципу «тьфу на вас ещё раз».

«Азербайджан должен понять, что, продолжая такую политику, может изолироваться, и те, кто хотят мира в регионе, должны попытаться заставить азербайджанскую сторону вести реальные переговоры именно с Арцахом», — предупреждает премьер-министр НКР Араик Арутюнян, отмечая при этом необходимость усиления политического давления на официальный Баку со стороны влиятельных держав, Минской группы ОБСЕ, а также стран, которые поддерживают политические и экономические отношения с Азербайджаном.

А пока никакие предупреждения и призывы не действуют на бакинские власти предержащие, которые, вопреки очевидной логике, продолжают грозить Армении уничтожением. Разумеется, абсурдность подобных угроз осознают и в самом Баку, однако там должны ещё и понять, что эта игра с огнём опасна в первую очередь для азербайджанского народа. Во всяком случае, карабахская сторона предупредила, что ни одно агрессивное действие противника отныне не останется безнаказанным, и «в случае продолжения подобного положения предпринятые армянской стороной шаги будут более мощными, а последствия — более болезненными для противника».

Получается, что, только противодействуя силе силой (как это уже было в ходе широкомасшабной войны, развязанной Азербайджаном в 1992-ом году) можно заставить противника задуматься о мирных способах решения конфликта? Но уроки, похоже, не сделаны, и бакинский ястреб Гасанов сегодня ничтоже сумняшеся хорохорится, что «вооружение Азербайджана во много раз превосходит вооружение вражеской стороны» и что «уничтожив врага, мы обязательно в скором времени освободим свои земли». Но ведь и в 1992-ом году Азербайджан был вооружён несравненно лучше, что не помешало ему потерпеть сокрушительное поражение.

В Баку, наконец, должны понять, что секрет необычайных успехов Армии обороны НКР — в характере самой армии. В данном случае мы имеем дело с не раз апробированным историческим феноменом, когда армия и народ выступают в едином лице и полны решимости отстоять своё исконное право — жить на родной земле.