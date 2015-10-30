Слово генералам

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25 октября командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Амир Ахмад Реза Пурдастан дал интервью телеканалу Al Alam. В ходе беседы затронуты проблемы национальной безопасности Ирана, борьба с терроризмом, ситуация в Йемене и Сирии, обороноспособность и боеготовность ВС Ирана. «На сегодняшний день главную угрозу для Ирана представляют террористические и экстремистские группировки. Стратегия США заключается в использовании подобных группировок как в классической войне, так и в «мягкой войне». Конечная цель — разрушение ислама», — заявил генерал.

Вооруженные силы Ирана постоянно повышают уровень боевой готовности, однако «это не означает, что мы хотим войны», отметил Пурдастан. «Развитие ВС осуществляется в привязке к реальным угрозам безопасности страны. Руководство ставит нам задачу «быть готовым к войнам, которые ведутся вблизи наших границ». Первая и вторая войны в Персидском заливе, в Афганистане, деятельность «Талибана», «Аль-Каиды», ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» пристально анализируется. Затем проводятся соответствующие учения», — пояснил военачальник.

В интервью традиционно коснулись вопроса об отношении к Израилю и США. «Любая агрессия со стороны Израиля будет отражена. Мы готовы исполнить приказ верховного лидера Али Хаменеи как можно скорее. Если такой приказ поступит, то раньше, чем через 25 лет, Израиль исчезнет с политической карты мира», — заверил командующий сухопутными войсками. В сентябре Хаменеи заявил, что «через 25 лет от Израиля не останется и следа». «В ходе переговоров по иранской ядерной программе наша страна продемонстрировала свои добрые намерения для разрешения проблемы. Наряду с дипломатами огромную работу проделали силовые ведомства. Однако, после подписания договора, к сожалению, представители американского истеблишмента не изменили своей риторики в отношении Ирана. Они продолжают сыпать угрозы в наш адрес. Сегодня, как и в годы Священной обороны, армия, КСИР, Басидж и полиция выступают единым фронтом против угроз Исламской республики», — резюмировал генерал.

27 октября заместитель командующего КСИР бригадный генерал Хоссейн Салами дал интервью государственному каналу Channel 2. Тема выпуска «Иран в борьбе с терроризмом». «Для нас Сирия имеет чрезвычайно важное стратегическое значение. Здесь пересекаются сразу три линии: безопасность исламского мира, Сирии и Ирана. Наше присутствие в Сирии, помимо религиозной солидарности, важно стратегически», — заявил Салами.

Иран оказывает Сирии помощь на четырех уровнях: стратегическом, оперативном, тактическом и техническом. «Стратегический заключается в передаче своего боевого опыта высокопоставленным сирийским командирам, для разработки стратегических планов и оборонительной тактики. Оперативный — в работе со средним звеном в правительственной армии. Тактический — оказании консультативной помощи командирам, которые принимают непосредственное участие в боевых столкновениях. Технический уровень поддержки заключается в обслуживании военной техники, подготовке боеприпасов, проведении спасательных операций и решении других вопросов, которые проводятся на основании запросов сирийского правительства», — пояснил генерал КСИР.

Ранее официальный представитель по связям с общественностью КСИР Рамазан Шариф заявил агентству IRNA «об увеличении численности иранских военных советников в Сирии».

«Американская стратегия «арабской весны» захлебнулась в Сирии. Они почувствовали на примере Туниса, Ливии, Йемена, Бахрейна и других государств региона утрату геополитического влияния. Выбрали Сирию в качестве стратегического направления. Если бы им удалось реализовать свои планы в Сирии, то они продолжили бы в Ливане, Ираке и Иране. Тем самым ввергнув исламский мир в тотальный хаос», — прокомментировал Салами политику США в Сирии.

Иранский генерал положительно оценил участие ВКС России в сирийском конфликте и указал на высокий уровень координации усилий России, Ирана и Сирии в борьбе с террористическими группировками. «Присутствие в Сирии для России имеет важное стратегическое значение. Потенциальные угрозы для безопасности России исходят из двух регионов: Пакистан — Афганистан и Турция — Сирия — Кавказ. Именно здесь действуют подконтрольные США террористические группировки, которые могут в любой момент быть направлены против России. Кроме того, это новое понимание своей роли в мире и политика на опережение. Русские знают, что 20% командного состава и около 7000 бойцов ИГИЛ — выходцы из республик Центральной Азии и Кавказа. Если сегодня Россия не защитит сирийское правительство, то завтра она столкнётся с террористами на своей территории. Многие говорят, что российское руководство преследуют другие цели, но мы с этим не согласны», — полагает Салами.

В завершение заместитель командующего КСИР заявил, что «наша (т.е. корпуса) обязанность состоит в укреплении мощи государства»; «никто не вправе диктовать иранскому народу свои условия». Очевидно, что внешние угрозы привели к значительной консолидации силового блока иранской элиты.

Иран и Пакистан

28 октября секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани прибыл в Пакистан с официальным двухдневным визитом. Об этом сообщает телеканал PressTv. В ходе визита запланированы встречи с высокопоставленными пакистанскими чиновниками, включая премьер-министра Наваза Шарифа, министра внутренних дел Чоудри Нисара Али Хана, советника премьер-министра по национальной безопасности и международным делам Сартаджа Азиза и советника по национальной безопасности Насир Хана Джанджуа. Расширение экономического, политического, культурного сотрудничества, а также вопросы региональной безопасности и борьбы с терроризмом стали ключевыми темами переговоров. «Иран после снятия санкций использует все существующие возможности для укрепления всесторонних связей со странами региона. Сотрудничество Тегерана и Исламабада способствует восстановлению стабильности и безопасности в регионе. Играет важную роль в борьбе с терроризмом, который превратился в главную угрозу исламского мира», — заявил накануне визита Шамхани телеканалу PressTv.

По итогам встречи Шамхани и Насир Хана прошла совместная пресс-конференция. «Некоторые внерегиональные игроки и их союзники на Ближнем Востоке прилагают усилия для создания проблем между Ираном и Пакистаном. С помощью подконтрольных террористических группировок пытаются дестабилизировать ситуацию на ирано-пакистанской границе», — заявил иранский чиновник агентству Fars News. Шамхани отверг возможность сотрудничества Ирана с коалицией во главе с США в борьбе с «Исламским государством» и пояснил: «Тегеран не готов сотрудничать с теми, кто является пособниками и спонсорами терроризма». В свою очередь, советник по национальной безопасности Пакистана заявил, что «проблема терроризма — глобальная угроза. Для противостояния ей необходима консолидация всего международного сообщества. Важно предпринять совместные усилия для искоренения основ терроризма. Особенно в Афганистане, Ираке, Сирии, Центральной Азии и на Кавказе».

29 октября секретарь ВСНБ Ирана провел встречу с премьер-министром Навазом Шарифом, сообщает агентство IRNA. В первую очередь, Шамхани выразил соболезнования «от правительства и иранского народа в связи с землетрясением, которое унесло десятки жизней. Иран готов предоставить гуманитарную и другую необходимую помощь пострадавшим». В общении с журналистами иранский чиновник обозначил стратегические направления ирано-пакистанского сотрудничества. «Необходимы совместные действия в политической, экономической сферах и обеспечении безопасности, включая участие в мирном урегулировании афганского вопроса, борьбу с терроризмом и экстремизмом, безопасность ирано-пакистанской границы и расширение экономического сотрудничества, используя потенциал портов в Оманском заливе», — передает слова Шамхани агентство IRNA.

Премьер-министр Пакистана поздравил Иран с подписанием «исторического соглашения и разрешением ядерной проблемы». «Приоритетные направления экономического сотрудничества между нашими странами: реализация существующих договоров в экономической сфере, скорейшая реализация планов по строительству газопровода Иран — Пакистан и увеличение уровня сотрудничества в энергетической сфере», — заявил Шариф агентству IRNA.

Строительство ирано-пакистанского газопровода «Мир» имеет важное геоэкономическое значение для обеих сторон. «Стоимость проекта составит около $2,5 млрд. Китайские компании проинвестируют 85%, а оставшиеся 15% обеспечит пакистанское правительство», — заявил газете The News International генеральный директор пакистанской государственной компании «Межгосударственные газовые системы» Мобин Саулят. Проект включает строительство завода по производству СПГ, инфраструктуры и прокладку труб по территории Пакистана. Общая протяженность газопровода составит около 1700 км. Иранский участок длиной около 900 км уже построен. Основная часть трубопровода от порта Гвадар до Навабшаха (711 км) будет построена китайской стороной, где его соединят с уже имеющейся ГТС Пакистана. Участок от порта Гвадар до границы с Ираном (80 км) должно построить пакистанское правительство. Пропускная способность терминала СПГ составит 500 миллионов кубических футов в день. Реализация проекта позволит Пакистану ежедневно получать 21 млн кубометров иранского природного газа.

«Ирану хватит газа и нефти на 400 лет»

29 октября министр нефти Ирана Бижан Зангане приоткрыл некоторые детали новых нефтяных контрактов, презентация состоится в ноябре. «В будущем ни одна иностранная компания не сможет принять участие в проектах по добыче без местного партнера. Это должно поспособствовать развитию отечественных компаний и передаче современных технологий», — заявил Зангане телеканалу PressTv. Большое количество иностранных компаний проявили свою заинтересованность в участии в иранских нефтяных и газовых проектах.

В этот же день министр промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммед Реза Нематзаде посетил 17-ю и 18-ю фазы крупнейшего в мире газового месторождения Южный Парс. «Некоторые эксперты говорят, что наши запасы закончатся в течение 50 лет. Однако, я уверен, что запасов нефти и газа хватит на 400 лет. Необходимо развивать геологоразведку и совершенствовать технологии», — передает слова министра агентство Tasnim News. Иранская часть Южного Парса разделена правительством на 28 фаз. На это месторождение приходится 8% мировых и 50% внутренних запасов газа Ирана. Разведанные запасы иранского сектора составляют 14 трлн кубометров газа и 2,7 млрд тонн нефти.