Укрепление позиций сирийского президента Башара Асада продемонстрировал его неожиданный для многих визит в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 20 октября. Как и следовало ожидать, официальный Вашингтон и американские СМИ раскритиковали московскую встречу. Впрочем, это не помешало российским и американским военным 21 октября подписать меморандум о предотвращении воздушных инцидентов в сирийском небе. Цель документа — избежать конфликтов между лётчиками двух стран при проведении авиаударов по позициям ИГИЛ; о совместной борьбе с терроризмом речи не идёт.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM The False True

В тот же день Пентагон обвинил Россию в использовании кассетных бомб в районах, где проживает мирное население, но в Минобороны РФ категорически опровергли подобные высказывания. «Я не вижу перспектив более глубокого сотрудничества. Я думаю, что сегодня и Россия, и США рассматривают друг друга в качестве противника. Наши страны находятся в состоянии противоборства. Неопределенности первых лет после окончания «холодной войны» больше нет. Именно поэтому я называю нынешнее состояние американо-российских отношений «новой холодной войной», — пишет Роберт Легволд для издания «Голос Америки».

«В то время как военная авантюра Москвы в Сирии показывает, что ее силы заметно улучшились, и положение не сравнимо с ситуацией в 1990-х, у российской армии по-прежнему есть много недостатков. Часть проблемы — отсутствие денег, из чего вытекает проблема плохо обученных и немотивированных военнослужащих срочной службы», — пишет издание National Interest.

Американские СМИ никогда не стремились беспристрастно освещать происходящие в России события, но в последнее время на фоне обострившихся противоречий между Москвой и Вашингтоном они превосходят сами себя. Похоже, что российское вмешательство в сирийских конфликт стало «последней каплей», и теперь даже издания, к которым обычно применяют прилагательные «авторитетный» и «влиятельный», не гнушаются примитивной пропаганды.

Так, статья в американском журнале Forbes о том, что ученых из МГУ обязали все свои работы согласовывать в ФСБ, больше напоминает не серьезную публикацию, а партийную агитку. Здесь речь ведут и о советских репрессиях, и об ученых, которые боятся давать интервью, и многом другом. Самое забавное, что предмет статьи, который так возмутил автора, оказался не более чем «фейком» — в МГУ введение новых правил публикаций работ опровергли. Вот что пишет журнал Forbes об «ужасах» научной жизни в России:

«На прошлой неделе Россия уведомила всех ученых Московского государственного университета (МГУ), о том, что они должны представить свои научно-исследовательские работы в государственную службу безопасности перед допуском к публикации. Nature News сообщает, что такая политика в скором времени распространится на все университеты и научно-исследовательские институты России. Возможно, этого и следовало ожидать. Владимир Путин ввел большие ограничения на средства массовой информации, например, большинство россиян даже не знало, что пророссийские сепаратисты в восточной Украине сбили малазийский авиалайнер в прошлом году. Этот еще один шаг в направлении введения цензуры в сталинском стиле. Требование к ученым предоставить свои рукописи силовикам серьезно отразится на их способности публиковать что-либо даже отдаленно новое или интересное. Рисковать никто не будет».

«Это возвращение к советским временам, когда для того, чтобы отправить статью в международный журнал, мы должны были получить разрешение с указанием, что результат не является новым и важным и, следовательно, может быть опубликован за рубежом», — вспоминает Михаил Гельфанд, известный специалист по биоинформатике в интервью газете Nature.

Именно так: Путин возвращает Россию к старым недобрым временам советских репрессий, когда средства массовой информации контролировались государством, а рядовые граждане боялись говорить. В настоящее время несколько ученых были готовы говорить с изданием Nature, но мы не удивимся, если даже эти голоса в будущем замолчат», — пишет Стивен Солзберг для журнала Forbes.

Об ужасах притеснения свободы слова в России пишет и Huffingtonpost. Журналист цитирует годовой доклад Freedom House о ситуации в России:

«Российская оккупация Крымского полуострова и участие в конфликте в восточной Украине способствовали увеличению пропагандистского содержания в российских СМИ и жесткому ограничению на выражение особого мнения. В 2014 году средства массовой информации стали более плотно включаться в политику Кремля: от поддержки правительства предвзятыми новостями до активного участия в «информационной войне». Коррумпированные чиновники и преступники в России по-прежнему представляют опасность только для тех журналистов, которые о них пишут, а остальные независимые СМИ в стране находятся под растущим давлением со стороны властей».