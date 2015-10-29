Победа на парламентских выборах в Польше правоконсервативной партии «Право и Справедливость» (PiS) вновь оживила в стране дискуссию о месте и важности в польской политике ориентации на США. В экспертных раскладах традиционно PiS воспринимается как проамериканская сила, в отличие от «Гражданской платформы» (РО), которую называют пронемецкой. Поэтому завоевание большинства мест в Сейме, возможность формирования однопартийного правительства при наличии представляющего «Право и Справедливость» президента Анджея Дуды, казалось бы, говорит, что американское влияние в Польше усилится. Варшава заинтересована в Вашингтоне, это не секрет. А Вашингтон в Варшаве?

Польская монета номиналом «1 грош»

Здесь не все так просто. Один только показатель — поляки давно мечтают о безвизовом посещении США, чего удостоены их соседи чехи, словаки, венгры и даже прибалты. Но не Польша, хотя переговоры идут об этом на дипломатическом уровне давно, многие американские чиновники и политики декларируют свое желание помочь «лучшим союзникам» в Европе. Последний удар нанес Варшаве республиканец, глава комитета Сената по вооруженным силам Джон Маккейн, который весной этого года на приёме в польском посольстве по случаю празднования Дня Конституции 3 мая пообещал включить положение о безвизовом режиме в законопроект о расходах на оборону. Из рук польского посла Рышарда Шнепфа конгрессмен принял высшую награду Польши — орден Белого Орла в знак признания его вклада в развитие польско-американских отношений. Но после того как президент США Барак Обама заблокировал законопроект о расходах на оборону, польские журналисты выяснили, что поправка о безвизовом режиме для граждан Польши отсутствовала не только в окончательной версии этого акта, одобренной Конгрессом, но ее не было даже в версии, сформулированной сенатским комитетом по вооруженным силам.

«Роман» Варшавы с Вашингтоном больше похож на безответную любовь, чем на прагматичные двухсторонние отношения. Прагматизм, безусловно, есть, но он носит односторонний характер. Если не сама по себе, то Польша может интересовать американцев в тех случаях, когда у них есть беспокойство в отношении Европы или России. Что касается первого, то, по мнению директора американского аналитического центра Stratfor Джорджа Фридмана, которое он озвучил в интервью варшавской газете Rzeczpospolita, Европейский союз из существующих проблем — с экономикой и с беженцами — должен выкарабкиваться сам и не рассчитывать на США. Диагностика его такова. ЕС способен был эффективно действовать только в условиях достатка. Однако как только случился мировой кризис 2008 года, оказалось, что Евросоюз к нему не готов. Каждая страна снова вернулась к практике отстаивания собственных интересов, а не «европейских ценностей». Кризис заострил роль Германии, евро стало «орудием немецкого господства». При этом если сравнить зону евро (за исключением немцев) и государств Центральной Европы, которые евро не приняли, то последние с кризисом 2008 года справляются гораздо лучше. В том числе — Польша.

Что касается восточного направления, то здесь Фридман «успокаивает» поляков. Варшава очень серьезно воспринимает события на Украине. Для неё это повод поставить перед союзниками по НАТО вопрос о переброске тяжелых вооружений в Польшу и Прибалтику, еще лучше — создание там постоянных военных баз, чтобы «защититься» от Москвы. Однако директор Stratfor первым делом подчеркивает, что Россия на Украине ничего не добилась: в Киеве — прозападное правительство. При этом Украина никогда не будет ни членом ЕС, ни НАТО, и «противостояния с Россией на Украине мы не начнем». Оборонительный рубеж для американцев проходит по Польше. Вашингтон намерен передать Варшаве «много танков», США не покинут Польшу, «поскольку это дешевый способ остановить Кремль». Между тем The Wall Street Journal со ссылкой на военные и дипломатические источники утверждает, что американские официальные лица против создания постоянной базы. Они заявляют, что у США нет средств на создание нового дорогостоящего объекта и на долговременное размещение войск. В частном порядке представители Пентагона указывают руководителям польского военного ведомства, что на создание постоянной базы уйдет слишком много времени, и потребуются годы на согласование и строительство. В принципе, альянс готов разместить в Польше и Прибалтике от четырех до одного батальона, считая, что в таком размере он «не нарушит соглашение от 1994 года, в соответствии с которым НАТО не должно размещать на границе с Россией боевые части в значительном количестве».

Вопрос в том, что означает выражение «боевые части в значительном количестве». Хотя российские военные представители в принципе протестуют против дополнительной переброски сил на Восток, сами натовские аналитики предпочитают называть их «системой раннего предупреждения попыток ослабления стран-союзниц». Однако уже сам формат обсуждения в альянсе данной идеи является «ослаблением стран-союзниц», поскольку внутри НАТО оформился четкий раскол между Польшей с Прибалтикой с одной стороны и Германией — с другой стороны. Немцы протестуют против усиления восточного фланга, считая, что в условиях соблюдения перемирия на Украине это выглядит как провоцирование России.

Поэтому получается, что «дешевый способ остановить Кремль» на деле является программой втягивания Германии в ползучий конфликт с соседями по Евросоюзу, и дула американских танков, появись они в Польше, будут направлены не в сторону Москвы, а Берлина. Учитывая намеки на нежелательность вхождения польской экономики в зону евро, чтобы не подыгрывать немцам, Варшаве предлагают открыть против своего западного соседа как минимум два фронта. Любопытную ремарку при этом делает американский государственный деятель, политолог и историк польского происхождения Ричард Пайпс. Как он заявил в интервью польской радиостанции RMF FM, «Польша должна вовлекаться в европейские дела, а не в российские» и не «вмешиваться в российско-украинские отношения». Иначе говоря, Варшаве предлагают не играть на двух направлениях, чтобы не оказаться, как это бывало в ее истории, между Москвой и Берлином, — и сосредоточиться на немцах, не давая России формального повода оказать поддержку Германии. Такая стратегия требует хладнокровия и отстранения от эмоций. Окажется ли это по силам новой польской власти? Время покажет.