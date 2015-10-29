Что погубило Меркель?

vremya4e.com Ангела Меркель

Deutsche Welle пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель потеряла авторитет в Европе из-за «немецкого высокомерия». По мнению издания, все решения Меркель во время миграционного кризиса порождают бурю критики как в Евросоюзе, так и в Германии.

Изначально канцлер привела многих в недоумение лозунгом «Верхней границы по числу принимаемых беженцев не будет», а позже она заявила, что считает укрепление внутренних границ не только бесполезной, но и предосудительной мерой. В заключение, селфи Ангелы Меркель с беженцами выглядят так, будто она призывает всех желающих жить в Германии, пишет издание. Отмечается, что своей позицией Меркель демонстрирует «немецкое высокомерие».

При всем при этом Меркель утверждает, что европейские страны должны нести свою долю ответственности за миграционный кризис: то есть Меркель пытается возложить ответственность на другие страны против их воли, подчеркивает издание.

В отставку после ареста

Парламент Молдавии объявил вотум недоверия правительству Валерия Стрельца. За проголосовали депутаты как оппозиционных Партии социалистов и Партии коммунистов, так и Демпартии. Это произошло после ареста экс-премьера.

Лидер входящей в правящую коалицию Демпартии Мариан Лупу объяснил голосование демократов против правительства тем, что премьер Валерий Стрелец «утратил доверие».

Лупу заявил, что вместо отстаивания государственных интересов Стрелец «выступает в роли адвоката» арестованного по обвинению в коррупции экс-премьера Владимира Филата. Он также сказал, что у правящего альянса нет парламентского большинства, и необходимо сформировать новую мажоритарную «проевропейскую» коалицию.

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Главная проблема

Главной проблемой в России на сегодняшний день, по мнению граждан страны, является вопрос экономики, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

На I месте — экономика (при ответе на вопрос без подсказок ее назвали главной проблемной темой 17% респондентов).

На II — инфляция (15%).

Почти каждого десятого волнует безработица (9%) — с начала года значимость данной темы оставалась в среднем на уровне 10%. Также в этом контексте отмечают социальную политику (8%), здравоохранение (8%), низкие пенсии (7%), коррупцию и бюрократию (5%).

Кроме того, социологи отметили, что в октябре в первую двадцатку проблем, важных в масштабах страны, впервые попал вопрос о мире (нежелание войны), военные действия в Сирии и политическая обстановка в стране — данные ответы зафиксированы у 4%, 2% и 2% опрошенных соответственно.

Конфликта нет, есть разногласия

Разногласия по сирийскому вопросу между Россией и Турцией не означают конфликта между странами, заявил президент Турции Риджеп Тайип Эрдоган.

«У нас подписаны экономические и стратегические соглашения о сотрудничестве. У нас могут быть некоторые разногласия, но воспринимать их как конфликт очень неправильно», — заявил он.

По словам турецкого лидера, Турция не может позволить России использовать свое воздушное пространство. И российская сторона с этим считается.

Тучи сгущаются

По уголовному делу об отмывании денег, которое расследует прокуратура Швейцарии, проходит не только бывший министр сельского хозяйства Российской Федерации Елена Скрынник, но и её брат, а также жена брата.

Накануне стало известно, что швейцарская прокуратура расследует уголовное дело об отмывании денег. В нем фигурируют экс-глава Минсельхоза РФ Елена Скрынник, некоторые её бывшие подчиненные, в частности заместитель. Швейцарская прокуратура также сообщила, что в связи с расследованием арестованы счета Скрынник в Швейцарии на сумму 60 млн франков.

В то же время Скрынник опровергает какое-либо дело против нее и арест счетов.

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