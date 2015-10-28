



stihi.ru 5507.jpg

15 октября на канале LTV7 в программе «Точкu над i» состоялась дискуссия, в которой принял участие и мой соратник, известный в Латвии правозащитник Илларион Гирс. Цель дискуссии, которую авторы программы назвали «Провокаторы и провоцируемые», спрогнозировать, насколько реальна вероятность провокации, способной разжечь в латвийском обществе пожар внепарламентских решений политических противоречий. Мой товарищ, в окружении «экспертов на подхвате», был единственным представителем русского движения, на которого, по замыслам авторов программы, и должна была пасть тень подозрения в желании разжечь этот самый пожар. Не получилось. Илларион, несмотря на «ёжистый» темперамент в вопросах имеющих принципиальное значение, убежденный сторонник мирного разрешения конфликтов — без насилия, выкручивания рук, затыкания рта и подкарауливания оппонента в темном переулке. И своей манерой ведения дискуссии, он еще раз это подчеркнул, ни на миллиметр не сдавая своих позиций и, скорее всего невольно, освежая в головах внимательных слушателей строки из песни на стихи Евтушенко «Хотят ли русские войны».

Но цель была показать опасность, исходящую от неравнодушных русских. И тут на помощь пришла Георгиевская ленточка на лацкане пиджака Иллариона. Словно обитатели диких племен Амазонии, определяя степень враждебности по боевой раскраске, именитые представители европейской страны начали швырять в него отравленные ядом русофобии идеологические дротики. Депутат Сейма от Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Карлис Сержантс, который помимо членства в СЗК, лидером которого является почитаемый многими русскими за «крепкую хозяйственность» мэр Вентспилса Айварс Лембергс, еще и занимает должность зампредседателя парламентской комиссии по национальной безопасности, так прокомментировал появление Иллариона Гирса в студии с Георгиевской ленточкой: «В демократическом обществе должно быть разнообразие мнений, однако Гирса нужно было попросить снять с пиджака георгиевскую ленточку украинских террористов в студии ЛТВ».

Вот так запросто, опережая всех своих танцмейстеров по неуклюжему антироссийскому вальсированию, латвийский депутат объявил ополченцев ДНР и ЛНР террористами, а символ русской воинской доблести террористическим атрибутом. Пожалуй, осталось только призвать при каждом появлении Гирса на телевидении, мгновенно проводить «антитеррористическую» операцию. Желательно в американском стиле борьбы с «Исламским государством» — чтобы Гирс не пострадал, а оппоненты ушли с «фонарями» под глазом.

В свою очередь, депутат Сейма, в прошлом шоумен и ведущий программы «Собачья будка» Артусс Кайминьш, словно с цепи сорвавшись, потребовал объяснений от телеканала LTV. По мнению теперь уже политика, в телепередаче «Точки над i» Гирс был представлен как уважаемый представитель второй стороны. А в самой передаче не было сказано ни слова о сожжении паспорта Гирсом, ни об уголовных делах, и вообще его представили как «какого-то там адвоката».

Но позвольте, господин Кайминьш, когда вы участвуете в телепередачах, вас тоже представляют как «какого-то там» депутата, не говоря ни слова о ваших пьяных дебошах в кабаках, драках с охранниками, или, например, с фотографом на вручении театральной премии «Ночь лицедеев». И если все перечисленные Кайминьшем «грехи» русского активиста являются методом доведения до общественности политической позиции, а уголовные дела — способом противодействия режима, то поведение «респектабельного» латышского депутата — всего лишь результат разгульной жизни вырвавшегося за пределы родного хутора невежи. Но это Латвия — страна, где игра «в наоборот» единственный вид состязаний, в котором местная элита абсолютный гроссмейстер.

На данный момент комиссии Сейма по правам человека и сплочению общества проводят внимательное ознакомление с содержимым упомянутой передачи, старательно пытаясь выявить брешь в обороне «свободы слова» по-латышски. И, несмотря на вполне человеколюбивые названия этих парламентских структур, обязательно найдут и заткнут эту брешь необходимостью запретить появление ненавистной ленточки, а вместе с ней, и ее носителей в эфире латвийского телевидения.

Что же касается заданной на программе темы, то хочется вкратце поделиться своим мнением. Я не вижу никаких предпосылок для провокаций способных мобилизовать людей на кулачную расправу друг над другом. Те силы, что сегодня не вхожи во властные структуры, просто не в состоянии реализовать «качественную» провокацию. Причин много: трусость одних, нежелание других, постоянный контроль спецслужб, необходимость выживать в тяжелых социально-экономических условиях, что, конечно, мешает «творческому» подходу в этом непростом деле. Все эти факторы не мешают только самой власти, в случае личной необходимости, или по просьбе Западных операторов местных событий, способной на провокацию. И примеров этому много, от предложений снести памятник Освободителям Риги, регулярно вбрасываемых неонацистским «Национальным объединением», входящим в состав правительства, до инициатив по созданию концентрационных лагерей для русских, на что совершенно не реагируют латвийские спецслужбы, тем самым провоцируя волну негодования в среде тех, кто не спешит попасть в концлагерь. Или, например, выставка «Люди Майдана», организатор которой призвал выслать русских в вагонах для скота. Проведение этой выставки в Латвии поддержало Министерство иностранных дел, спровоцировав некоторых русских рижан на разгром экспозиции.

И так все годы так называемой независимости: лишение людей гражданских прав, языковой террор, глумление над памятью победителей и жертв Великой Отечественной — все это привычный инструмент в ловких руках настоящего провокатора.

Читайте также по теме: Латвийский оппозиционер сжег свой паспорт в знак протеста