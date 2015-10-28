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Украина отворачивается от «майдана». Логика круто замешанного на русофобии воинствующего правового нигилизма вошла в противоречие с логикой государственного пути, ориентированной на выход на траекторию мира и устойчивого развития. Люди не хотят власть, тянущую их в пропасть. День 25 октября в политической карьере П. Порошенко, в истории его президентства выдался «черным»: экзамен на доверие граждан к его политике и к его персоне был с треском провален. Тот факт, что он проиграл, но никто другой из его конкурентов, включая Ю. Тимошенко, не выиграл, вряд ли послужит для президента утешением. Многие украинцы не сочли для себя возможным откликнуться на призыв власти принять участие в очередном избирательном шоу (не они ли — та «пятая колонна» России, отсутствию которой так возрадовался президент?). Решившие же голосовать в массовом порядке отдавали предпочтение кому угодно, только не кандидатам в мэры от «Блока Петра Порошенко» и не самому «БПП». В этот день П. Порошенко, как Штирлиц, был на грани провала. За то, что провал обозначился, но не грянул, олигарх с улицы Банковой должен поблагодарить Господа Бога, политтехнологов и, конечно, американского посла.

У всех серьезных политических партий и лидеров в Украине всегда была электоральная база. Ею могли похвастаться и Л. Кучма, и В. Ющенко, и Ю. Тимошенко, и А. Мороз, и П.Симоненко. И коммунисты, и социалисты, и «народники», и забытые теперь эсдеки, «прогрессивные социалисты», «зеленые». И, конечно, «регионалы». Их база оказалась столь выраженной и очерченной, что попала за это под «АТО». После местных выборов стало ясно, что у «Блока Петра Порошенко» и у самого президента электоральная база отсутствует. У них нет устойчивой поддержки ни в Центре, ни на Юге, ни на Западе, ни на Востоке. Если предположить, что база, о которой идет речь, все-таки существует, то искать ее придется вдали и от древнего Днепра-Славуты, и от холмов Печерска, и от других знаковых мест украинской земли, в городе Вашингтон, округ Колумбия. Разговоры о том, что «Блок», мол, утратил поддержку избирателей, которой пользовался ранее, производят впечатление то ли досужих — ни о чем, — то ли откровенно спекулятивных — заказных. Реальной поддержки избирателей ни у П. Порошенко, ни у его партии никогда не было. Теперь же люди совсем отвернулись от него, проигнорировав выборы. Впрочем, «игнор» был адресован не только президентской политической силе. Отвернувшись от «БПП», большинство украинцев не повернулось ни к кому другому.

Оценка показателей «Блока» (пока неофициальных) словами «неудача», «поражение», «провал» не выглядит необоснованной. Правда, если принять во внимание закулисные сделки Банковой с победителями и ряд других факторов, то о катастрофе для партии власти вести речь не придется. Как ни крути, с треском проиграв выборы, ей удалось сохранить относительный статус-кво. Контроль центра над регионами не утрачен. До «парада региональных суверенитетов» под знаменами «сепаратизма», которого, как огня, боялись президент и его кураторы, в скором времени дело не дойдет. О том, что сохраняется высокая степень вероятности такого «парада» под социально-экономическими лозунгами, в Киеве стараются не думать. Выступая в роли президентской силы, единственной партии власти, «БПП» умудрился уступить конкурентам практически во всех регионах. Там же, где первое место досталось все же ему, во-первых, отрыв от остальных участников невелик, во-вторых, уж очень сильно попахивает системным применением властью грязных технологий и злополучного «админресурса». Не зря П. Порошенко взялся уверять публику в том, что административный ресурс на эти выборы, дескать, «не оказал влияния». И в этом, мол, состоит их «главная особенность». Кто его за язык тянул? Не на воре ли шапка горит?

Явный, хоть и предварительный, позитив в мэрской кампании присутствует для «БПП» в Ивано-Франковске и Кировограде. Там И. Насалик и А. Райкович вышли во второй тур с первых мест, набрав — соответственно — 27 и 26,3%. Относительный успех отмечен в Полтаве и Запорожье, где Петины люди прошли дальше вторыми. В Полтаве с видами на победу (отставание 0,5%), в Запорожье с минимальными шансами на нее (-13%). Поначалу третьей в списке фигурировала Одесса, где А. Боровик, проигрывая много, выходил во второй тур. Вскоре, однако, выяснилось, что Г. Труханов, набрав 52% голосов, победил в туре первом. На этом хорошие новости с избирательных полей для президентской партии заканчиваются. Больше ее кандидатам похвалиться нечем. Ни с точки зрения процентных показателей, ни, тем более, с точки зрения показателей абсолютных.

Абсолютные цифры разбивают вдребезги любые сказки об электоральном успехе «БПП». 25% голосов, набранные его кандидатом в той же Одессе, выглядят солидно. Это близко к рекордным для президентской партии на этих выборах 28% в Киеве, это больше, чем средний результат 20−22% в успешных для нее областях. Для Одессы, правда, с ее миллионным населением считать массовой поддержкой А. Боровика отданные за него 66 482 голоса нелепо. Это примерно каждый двадцатый одессит. Каждый двадцатый! Если М. Саакашвили, действительно, запустит в городе акцию протеста с требованием пересчета голосов и назначения незаконного «третьего тура», ставшего победным для его кума В. Ющенко в 2004 году, — то этот «майдан» местного значения, как и тот, что был в Киеве, станет примером агрессии воинствующего меньшинства против большинства. Агрессии, успех которой определяют не граждане, а очень влиятельные силы и люди из-за пределов и Одессы, и Украины.

Почти провальные для президентских «орлов» итоги местных выборов вынуждены признать даже истовые сторонники «майдана» и режима. Авторы одного из первых материалов, претендующих на аналитический взгляд, на сайте «Украинская правда», известного своим «майданным» духом далеко за пределами Украины, констатируют: «Кличко есть чему радоваться, в отличие от президента Порошенко и «БПП». Мэр Киева — единственный кандидат от «БПП» с высоким результатом… У него 40,4% голосов избирателей. Тогда как партия Порошенко в Киеве набрала чуть больше 28%. В других областях и с другими кандидатами результаты «БПП» оказались достаточно низкими».

В том же минорном духе высказывается записной патриот С.Лещенко. Обращая особое внимание на «провал кандидатов от «БПП» в Харькове, Днепропетровске, Львове», он резюмирует: «Власть теряет поддержку». Тут же, правда, спеша сгладить впечатление: «Но «БПП» остается партией № 1 во всеукраинском масштабе, кредит доверия еще не исчерпан». Согласиться со столь оптимистическим взглядом на проблему кредита доверия трудно. Судя по всему, он исчерпан, причем, давно. Провалы же кандидатов П. Порошенко в ряде крупных городов, хоть и не означают утрату контроля власти над этими городами, подают знаковый сигнал. Тот факт, что в них власти на сей раз удалось договориться с конкурентами почти на ее условиях, отнюдь не гарантирует того, что так будет всегда.

Глава фракции «БПП» в Верховной Раде Ю. Луценко в своем комментарии по горячим следам попытался списать неудачу на выборах на субъективный фактор, сославшись на «грубые кадровые просчеты» в ряде областей и заявив, что партия будет, видимо, делать выводы и проводить чистку рядов. Субъективный фактор, безусловно, сыграл свою роль, но не главную. Проблема куда глубже. С кадрами у «БПП», действительно туго не только в областях, но и в Киеве, однако, валить все на кадры вряд ли правильно. Винить стрелочников, выгораживая машиниста поезда, можно, но бесперспективно. К разговору же по существу в «Блоке» явно не готовы.

Об общих итогах местных выборов судить пока трудно. Главная причина тут отнюдь не в том, что ЦИК еще не огласила официальных результатов. Гораздо важнее другое. При столь низкой явке, какая была отмечена 25 октября, при столь явном отсутствии не формального, а реального контроля над организацией и проведением голосования со стороны оппозиции и профильных НПО, можно только догадываться, сколько процентов стоило бы списать на административный ресурс. То ли те же 8−10, как во времена «второго» Л. Кучмы, В. Ющенко или В. Януковича, то ли 15−18, о которых заговорили эксперты в последнее время. Да, и В. Нуланд не едет, и посольство США молчит как воды в рот набрало. Вот и остается непонятно, какие цифры в протоколах ЦИК кураторы сочли бы «справными», а какие — нет. Свобода, конечно, хорошая штука, да как ею пользоваться, чтобы себе не навредить, это — вопрос. Для поиска, пускай не правильного, но приемлемого, ответа на него у Банковой остается не так много времени.

Впрочем, какой бы итоговый результат не был «нарисован» «Блоку Петра Порошенко» и объявлен от имени ЦИК, он будет в два, а то и в два с половиной раза меньше, чем результат самого П. Порошенко на выборах президента 25 мая прошлого года (54,5%). С другой же стороны, раза в три-четыре больше, чем отмеченный социологами в октябре текущего года уровень поддержки действующего главы государства (4−5%). Такая вот любопытная, более чем занимательная выборная математика. Из которой однозначно следует только один вывод: на президентских выборах в 2014 году победителю приписали, как минимум, 30−35%. А то и все 40.

Итак, выборы в местные органы власти в Украине состоялись. Их не удалось сделать ни честными, ни свободными, ни демократичными, хотя они признаны международными наблюдателями и Госдепом США таковыми. Поведение электората практически по всей стране подтвердило вывод о том, что дело «майдана» не живет и не побеждает. «Майданная» лодка разбилась о выборы. Иначе и быть не могло. «Майдан» привел страну к катастрофе. Агитация с помощью горящих под окнами у избирателей автомобильных шин, приставленных к их головам автоматных стволов и перманентной пропагандистской истерики вряд ли способна обеспечить длительный успех.

Прямое порождение «майдана» — «Блок Петра Порошенко» — потерпел на выборах 2015 г. поражение, какого не знала ни одна партия власти за всю историю независимой Украины. Провал, в самом же «БПП» многие, особенно «верхушка», готовы праздновать как победу. Не странно ли? Нам странно, им — нет. И дело тут не в точке сидения, определяющей точку зрения. Дело в том, что в Украине все политические силы играют на одну руку. За себя, против народа. Выходит, что все они, независимо от итогового результата, действительно, выиграли, сохранив себя во власти и у «кормушки». Народ же остался в проигрыше, и это ему дорого обойдется.