



Дмитрий Моор. Ты записался в добровольцы? 1920

В геополитике октябрь прошёл под флагом России. Доктрина Картера на ближнем востоке сменилась на доктрину Путина. Россия за несколько месяцев превратилась в ведущего игрока ближневосточной политики. В то же время сложилось впечатление, что США сдают свои позиции. Однако Соединённые штаты остаются сильнейшим государством мира, единственной доминирующей империей, которая готова отстаивать всеми доступными у неё средствами своё лидирующие положение, от которого зависит её будущие.

О степени опасности нынешней ситуации для США говорит тот факт, что внутри политической элиты Соединенных Штатов, произошёл небывалый консенсус как по изменению величины государственного долга, так и по увеличению расходов федерального бюджета. На вашингтонском Капитолии и в сенате, и в конгрессе большинство мест принадлежит республиканской партии, которая каждый год поднимает большой шум и торгуется с демократической администрацией Белого дома, как из-за принятия бюджета, так и из-за увеличения потолка государственного долга. Однако в этот раз конгресс и Белый дом, без излишнего шума, пришли к соглашению: потолок государственного долга поднят до $19,6 трлн., а государственные расходы увеличены на $50 млрд. в следующем году и ещё на 30 млрд. в 2017 году, из которых половина придётся на оборонные затраты.

При этом Белый дом запросил и получил одобрение конгресса на использование ещё одного инструмента в геополитической игре США против всех. Конгресс одобрил символическую продажу нефти из стратегических запасов США, якобы с целью сокращения бюджетного дефицита. К такому шагу федеральное правительство прибегало всего один раз в 1996 году, когда был реализовано 23 млн. баррелей нефти. Сейчас запланировано продажа 58 млн. баррелей в период 2017—2025 год. С точки зрения здравого бизнеса такой шаг достаточно спорный. Сейчас цены на нефть находятся на своих минимумах и, как показывают все аналитические прогнозы, в ближайшие пять лет цены не поднимутся выше $80. Дефицит бюджета США находится на рекордно низком уровне, но в то же время сумма, вырученная от продажи нефти, не сможет обеспечить сокращения дефицита даже на четверть. Зато, как только было объявлено о планах правительства США, цены на нефть оказались под давлением, упав за одну торговую сессию на 5%, до критического, с точки зрения технического анализа, уровня $46 за баррель марки Брент. Пробитие этого уровня повлечёт дальнейшее падение нефти до $43 и далее до $40.

Решение о продаже нефти из резерва в купе со словесными интервенциями банковского конгломерата Goldman Sachs, который в течение октября трижды выдавал прогноз по цене на нефть в $20, что необычно, так такие прогнозы, как правило, делаются раз в квартал, говорит, что США теряют контроль над нефтяным рынком. Белому дому, через такие финансовые корпорации как Goldman Sachs или Morgan Stanley всё сложнее манипулировать нефтяными котировками, с целью влиять на экономику и политику таких стран, как Россия, Иран или Саудовская Аравия.

Для самих Соединённых Штатов и их нефтяной отрасли игра на понижение нефти, не смотря на почти двухкратное сокращение нефтяных скважин, не несёт столь высокой экономической опасности как для стран, чьи экономики зависят от экспорта углеводородов. Тем ни менее, и это показывает рынок, наращивание производства сланцевой нефти может помочь спекулятивно опустить нефтяные котировки до $40 только на небольшой срок. По этой причине, США нужны новые источники поставки нефти на рынок, которым и стал государственный резерв. Для Вашингтона это вынужденный шаг, который был спровоцирован активной политикой России на ближнем востоке и устойчивостью её экономики при диапазоне цен на нефть $40−50. Решение о продаже нефти из госрезерва было объявлено на фоне данных по промышленному производству в России, которое в сентябре, впервые с начала года, выросло на 0,3%.