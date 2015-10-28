Главной темой местных изданий на Украине в период с 21 по 28 октября предсказуемо стали местные выборы. Обозревателя портала «Глагол» (Харьков) порадовала «неповторимая, хрестоматийная, образцовая истерика» в связи с переизбранием Геннадия Кернеса на пост мэра Харькова. «Когда объявили экзит-поллы, половину патриотического фейсбука как утюгом накрыло, — пишет автор статьи. — Как они вопили! Как они рыдали! Как они матерились! Еще бы. Это ведь мы в Харькове знаем, что Кернес — самое скользкое и хитрое создание в нынешнем укрополитикуме. И что он приложил немало усилий для подавления харьковского сопротивления кукуевским узурпаторам. И что он покровительствовал главарю наиболее ушибленных харьковских наци — нынешнему штандартенфюреру «Азова» Билецкому. И что он кормится от того же Коломойского. И что он в качестве мэра вполне устраивает даже Порошенко. А они-то ведь там, в кукуевах и лембергах, этого не знают. Для них-то победивший в первом туре Кернес — это «сепары наступают», «ватники оживают» и так далее. И в какой-то степени это так, потому что голосовали-то за Кернеса именно по таким соображениям».

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На Житомирщине выборы отметились низкой явкой — проголосовало 38,9% избирателей, информирует «Житомир.info» (Житомир). По мнению политолога Руслана Павленко, низкую явку избирателей в Житомире можно объяснить большим количеством «черного пиара»: «Избиратель в этом информационном шуме теряется, ему очень сложно это все проработать сознанием, потому что много сигналов, обвинений. И когда избиратель не может принять решение, у него единственный выход — «ну его к черту», я вообще не пойду голосовать. Другой очень существенный фактор — это обнищание людей, снижение уровня жизни… 50% людей почувствовали резкое ухудшение жизни, понятно, что от этого большой радости идти на выборы не будет. А еще в Житомире общественно-активные люди не нашли соответствующей партии, за кого голосовать».

Разочарованы политиками и тернопольчане, они не верят, что местные выборы что-то изменят, поэтому и не идут голосовать, считают представители общественной сети «Опора» и общественного движения «Честно». Портал «За Збручем» (Тернополь) приводит слова координатора избирательных программ «Опоры» в области Игоря Процика: «Политики не оправдали тех надежд, которые были после Майдана. Политики много обещают и ничего не делают. И причина в избирательной системе, которая не позволила лидерам общественного мнения выдвинуться самим, а не идти в составе какой-либо политической силы». Координатор общественного движения «Честно» Иван Емельян добавляет, что «людей оттолкнуло и слишком большое количество рекламы. На выборы не пришла молодежь, они не понимают, что эти люди в списках могут им дать завтра. Люди отчаялись в выборах как в механизме изменений».

Победа на выборах партии «Родной город» обернулась для ее представителя Руслана Билыка штурмом и обыском квартиры милицией, сообщают «Чернівці Таймс» (Черновцы). Билык дал небольшой комментарий корреспонденту телеканала «Черновицкий луч», в котором заявил, что видит в этих обысках политическую месть за его критику режима Яценюка, а также должностных лиц Буковины Бурбака и Каспрука. Между тем, передает «Молодий буковинець» (Черновцы), в ответ мэр Черновцов Каспрук осудил действия представителей партии «Родной город». По его словам, «в обыске квартиры Билыка нет никаких политических мотивов», милиция действовала в рамках дела о возможном подкупе избирателей.

А в Закарпатье боятся, что, проиграв выборы, местный магнат Виктор Балога попытается дестабилизировать политическую ситуацию в регионе. Как уверены «Новини Закарпаття» (Ужгород), Балога был занят проталкиванием своего сына Андрея в кресло мэра Мукачево, у него не было времени оценить, что делается в других городах области. Но теперь он прозрел. Оказалось, что практически во всех районах и городах его партия «Единый центр» потеряла большинство в советах, а ранее подконтрольные ей мэры вылетели из своих кресел. Поняв ситуацию, «батько» взялся писать в Фейсбуке президенту Украины и призывать жителей Ужгорода выходить на акции протеста и требовать повторных выборов. Проиграв выборы, Балога попытается дестабилизировать политическую ситуацию в Закарпатье, и центрами таких акций станут Ужгород, Свалява и Перечин. Если в отношении Ужгорода он уже предпринял соответствующие шаги, то в Сваляве и Перечине просто еще не «проснулся». Дело в том, что в этих городах кандидаты, представляющие «мукачевский клан», проиграли с минимальным количеством голосов, что дает ему будто бы моральное право сомневаться в результатах выборов. Издание предупреждает: «Думаем, что власти нужно быть готовой к такому развитию событий, думать, что Балога так просто сдаст свои позиции, мирно и толерантно, не стоит. Кино только начинается».

«Таких смешных выборов еще не было, — констатирует «Волинь» (Луцк). — За 24 года становления демократии мы, к сожалению, не пришли в своей стране к глубокому пониманию важности волеизъявления. Государственные мужи преподнесли электорату своеобразный сюрприз в виде нового Закона «О местных выборах». Не просто было рядовому избирателю понять, как голосовать. Ведь на местном уровне теперь избирали по новой системе. Каждый из претендентов на депутатский мандат во время предвыборной кампании должен был «отдуваться» не только за себя, но и за руководителя партии — от столицы до городка или райцентра. Разве не абсурд? Есть опасность того, что авторитетный в общине кандидат, набрав даже максимальное количество голосов в своем округе, не станет депутатом только потому, что «не угадал» с политической партией. Избиратели, как правило, не понимали, зачем сделали это сейчас, когда политической структуризации общества не существует как таковой. Если хотели вводить новую избирательную систему, то однозначно следовало начинать с выборов в Верховную раду».

Старые песни на новый лад. «Таймер» (Одесса) узнал, что 1200 военных моряков, которые перебрались в город из Крыма, все без исключения поддержали кандидата в мэры Александра Боровика, ставленника Михаила Саакашвили. Как стало известно изданию из собственных источников, военнослужащих обязали голосовать за кандидатов пропрезидентской партии Блок Петра Порошенко «Солидарность». Несмотря на то, что по данному округу проходил кандидат от «Украинской морской партии Сергея Кивалова» Евгений Ващенко, который был переведен из Крыма вместе с остальными моряками, а также является участником «АТО».

Итог креативу, продемонстрированному на местных выборах, подвел «Курс» (Ивано-Франковск). Первое место в его рейтинге политической рекламы заняло приглашение избирателей на освящение лифта от кандидатов из «Свободы» Руслана Марцинкива и Олега Капустяка. Они проявили инициативу освятить отремонтированный лифт на улице Степана Бандеры, 62, корпус 2. Инициативу «свободовцев» высмеяли пользователи соцсетей со всей Украины. Не смеялись, пожалуй, только жители дома. Потому что после того, как им поменяли лифт, люди еще две недели ходили пешком на верхние этажи, пока ждали торжественного открытия — с освящением и праздничными шариками. Вторую позицию в рейтинге занимает кандидат в Ивано-Франковский городской совет от партии «УКРОП» Светлана Оришко. В какой-то момент она поняла, что ее призвание в избирательной гонке — устанавливать скамейки. Каждый такой «дар» избирателям женщина рекламировала через соцсети, именуя их: «Лавочка № 1», «Скамейка № 2» и так далее. За время своей предвыборной кампании Оришко установила 14 лавочек. Третье место у кандидатов от Блока Петра Порошенко «Солидарность» Виталия Монастырского и Сергея Палийчука. В своем округе они распространили листовки с приглашением на бесплатное медицинское обследование. В частности, женщинам предлагали обследовать молочные железы, а мужчинам сделать УЗИ простаты. Однако благотворительность кандидатов распространялась только на жителей округа № 71, остальные должны были за обследование платить. Четвертую строчку снова занимают представители «Свободы». Задолго до начала избирательной кампании ее активисты начали встречи с ивано-франковцами во дворах. В ряде случаев хвастались благоустройством, правда, умалчивая, что площадки или тротуары ремонтировались за бюджетные средства. В других — проводили праздничные концерты: раздавали детям конфеты, а взрослым наливали. При том, что шампанское разливали чуть ли не в каждом дворе, огласка этого события в соцсетях «свободовцам» не понравилась. И пятое место заняли священники. Прикарпатские батюшки, видимо, устали агитировать в церквях за кого-то, поэтому сами решили идти в политику, стать депутатами захотело 18 священников. Особо себя проявил отец Олег Траск из православного Киевского патриархата, который идет в областной совет от Надвирнянщини. В ролике почти пять минут батюшка агитирует за себя под лозунгом «Честный с людьми, ответственный перед Богом».

Наряду с выборами депутатов, жители Кировограда выбирали новое имя своему городу, рассказывают «Новини Кіровоградщини» (Кировоград). По результатам подсчета, победило название Елисаветград. Однако не все этому рады. Экс-глава области, народный депутат Сергей Ларин заявил, что действующая власть, вместо того, чтобы думать о стабилизации ситуации в стране и поднимать экономику, занимается переименованием улиц и городов. «Я помню, как в 2010 году в очередной раз поднимали вопрос переименования города, — рассказал политик. — Тогда мне звонил премьер и спрашивал: «А вы что, хотите переименовывать Кировоград? А вы уже дороги отстроили, все проблемы решили, осталось только переименование? Знаешь, сколько это стоит? Денег на это мы вам не выделим». Я считаю, что сегодня, когда ситуация в стране в разы ухудшилась, переименование тем более несвоевременное».

Избирательная кампания в соседней Польше стала предметом комментария портала «Сіверщина» (Чернигов): «Впервые со времени выхода из-под московского ярма в Польше одна партия сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия «Право и справедливость» под руководством Ярослава Качиньского набрала 37,58%. Что это означает для Украины? Партия «Право и справедливость» — это партия евроскептиков и тех поляков, которые хотя и не говорят вслух, но не забыли милые сердцу «всходни креси». Однако это партия реалистов и, думается, что, несмотря на периодическое возмущение темой «волынской резни», у поляков останется уважительное отношение к Украине. После Революции достоинства и российско-украинской войны. Ведь партия Ярослава Качиньского — откровенно антироссийская партия — помнит, как под Смоленском погиб президент Лех Качиньский и верхушка польской правящей элиты, которая летела почтить память жертв коммунистической московской власти в Катыни. Очевидно, что расследование обстоятельств гибели будет возобновлено. Будет заменено правительство Евы Копач, которая войну России с Украиной называла «конфликтом на Украине». То, что это партия евроскептиков — тоже хорошо для нас. Ведь эйфория всеевропейской вольности и демократии, при которой украинцы до сих пор не имеют безвизового режима, а сирийские беженцы получают его по факту, говорит об отношении Европы к Украине. В конце концов, Польша остается католической (читай, христианской) страной, разгул пропаганды мужеложства и бракосочетаний мужчин с мужчинами и женщин с женщинами должен быть остановлен. И последнее — один европейский чиновник после принятия Польши в Евросоюз сказал, глядя на ее твердую позицию: «Кто к кому присоединился — Польша к ЕС или ЕС к Польше?». А вы представляете, что будет, если Украина и Польша там окажутся вместе?».

Пленные для Украины — «предмет торга», пишет «XXI век» (Луганск). Об этом на пресс-конференции в Луганске рассказал глава ЛНР Игорь Плотницкий. «Согласно минским договоренностям, обмен должен проводиться по формуле «все на всех», независимо от того, сколько пленных есть у нас или с украинской стороны, — заявил Плотницкий. — Свою часть договора мы выполняем честно, но, как показал опыт, Украина, как и в остальном, пытается хитрить, увиливать и даже зарабатывать на обмене пленными. Не секрет, что неоднократно были скандалы по поводу того, что возврат своих же людей семьям они производили за деньги. Если бы и мы платили, это наверняка подтолкнуло бы их к обмену, но тогда был бы высоким риск не завершить обмен вообще. Ведь они и так все время пытались предложить нам людей, которые к ЛНР не имеют никакого отношения: то случайных людей, нередко без определенного места жительства, выловят, то так называемых «бытовых сепаратистов» пытаются подсунуть. Так было раньше, а теперь их не устраивает формат, оговоренный Минскими соглашениями. Они, к примеру, говорят: «У вас есть пять человек — мы же не можем вам отдать 150, которые есть у нас. Давайте мы вам отдадим 10». И такие торги идут постоянно. Уже доходило до серьезных разногласий, к которым подключались и ОБСЕ, чтобы урезонить украинскую сторону. Отсутствие прогресса в обмене пленными показывает несостоятельность украинкой власти. Они хотят доминировать хотя бы в этом вопросе. Поэтому все время пытаются занизить количество людей, которых должны отдать, потому что иначе у них не останется «предмета для торга».

В Сумах верующие пикетировали облгосадминистрацию из-за жестокого избиения охранника кафедрального собора, передает «Данкор онлайн» (Сумы). Более 500 участников крестного хода в честь Корсунской иконы Божией Матери пришли под стены облгосадминистрации после покушения на руководителя службы охраны Спасо-Преображенского кафедрального собора Украинской православной церкви Московского патриархата и Сумского епархиального управления. Возглавил процессию епископ Сумской и Ахтырский Евлогий. Он отметил, что за последний год в области было ограблено 14 храмов, но власть бездействует, а злоумышленники не найдены. Однако к участникам пикета никто из представителей власти не вышел. Напомним, что пресс-служба Сумской епархии распространила заявление, что ночью 22 октября у центрального входа Спасо-Преображенского кафедрального собора Сум было совершено преступление. На сотрудника собора, отвечающего за охрану, напал неизвестный (по предварительным данным, это был военнослужащий в/ч А3057 Нацгвардии) и нанес тяжкие телесные повреждения, в результате чего пострадавший потерял сознание и в настоящее время находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Его жизнь под угрозой. Нападавший имел при себе нож и находился в состоянии алкогольного опьянения, был одет в военную форму с соответствующими шевронами.

Участники блокады «оккупированного» Крыма у пункта въезда-выезда «Чонгар» остановили пьяного за рулем легковушки, рассказывает «Новий день» (Херсон). Мужчина с отчетливым запахом перегара оказался таможенником, да не простым, а целым начальником поста «Каховка», находящегося в ведении Херсонской таможни, Николаем Степовым! В Херсонской таможне сообщили, что он работает начальником поста «Каховка» всего несколько месяцев — его перевели сюда из таможни в Сумской области. Особых нареканий на его служебную деятельность до скандального инцидента вроде бы не было. Скандал с пьяным начальником поста, прогремевшим на всю Украину (новость о перехвате его машины растиражировали три десятка информагентств по всей стране), показывает, что с дисциплиной на Херсонской таможне далеко не все в порядке. Может, порядок наводить просто некому? После увольнения на «революционной волне» ее начальника Виталия Булюка новый руководитель до сих пор не назначен и не утвержден. А тут еще и государственные мужи обещают часть таможен вообще упразднить, а все их функции передать на откуп западным компаниям. Вот стражи экономической безопасности и подумывают: а чего «жилы рвать», если все равно уволят?

Но есть и хорошие новости. Журналисты портала «Индустриалка» (Запорожье) побывали на необычной свадьбе. Крымчане Ольга Касяненко и Алексей Вакула до сих пор противятся смене украинских паспортов на российские, потому и регистрировать брак приехали на материковую Украину в Мелитополь. Вместе выбрали кольца, а по поводу нарядов… Не белое же платье надевать, поэтому загорелись найти вышиванки. Дело это оказалось несложным, так что на церемонии Алексей был в сорочке с традиционным украинским орнаментом, а Оля в платье, расшитом маками, веночке и красных полусапожках, почти как гоголевская Оксана. Через день-другой семья Вакула-Касяненко, вернется домой, в Крым, надеясь, что он вскоре де-факто снова будет в составе Украины. Семья Вакула-Касяненко по-прежнему отказывается получать паспорта с российским орлом, хоть из-за этого оба потеряли официальную работу. «В основном поменяли гражданство те, кто при должностях, да бюджетники, — говорит Алексей. — А кто-то из-за пенсий получил российский паспорт, отец, к примеру, сказал: «Раз нас оккупировали, пусть платят!».