Турецкие власти подали иск в арбитраж по поводу цены на российский газ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министерство энергетики Турции. Речь идет о том, что компания Botas обратилась в международный арбитраж в Париже по поводу действий «Газпрома». Турки требуют скидки на российский газ и в случае успеха могут вернуть около $1 млрд «переплаты» только за 2015 год. Цена оспаривается ретроспективно — с 29 декабря 2014 года. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов назвал эту ситуацию стандартной практикой. По его словам, «подача иска в арбитраж — один из вариантов, предусмотренных контрактом», так как «остается возможность как досудебного урегулирования спора, так и решения по арбитражу». В то же время он отметил, что возможно и повышение цены, назвав два сценария развития событий: либо договоренности до арбитража, либо по решению арбитража. В свою очередь заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев отметил, что «мы всегда предпочитаем переговоры арбитражным разбирательствам», и многозначительно намекнул, что «арбитраж непредсказуем не только для нас, но и для наших партнеров».

habarlar.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Разбирательства в судах для российского концерна — обычная практика, но с Турцией такое впервые, тем более что эта страна занимает второе место по объему потребления нашего газа после Германии. Поэтому можно говорить о факторе охлаждения в отношениях Москвы и Анкары. Россия и Турция договорились о снижении цены на российский газ еще в прошлом году. Однако есть одно «но» — решение связали со строительством «Турецкого потока». В конце июля министр энергетики России Александр Новак сообщил, что «Газпром» и Botas имеют договоренность о предоставлении турецкой стороне скидки на российский газ в размере 10,25%. Однако Анкара в итоге отложила на неопределенный срок подписание межправительственного соглашения по газопроводу. Теперь Новак считает, что если оно будет согласовано до конца года, то это будет хорошим результатом. «Вполне понятно, что в связи со сменой правительства нашим партнерам пока сложно принять на себя ответственность за реализацию тех или иных решений», — так оценивал недавно ситуацию заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский. Но поправка на внутриполитическую ситуацию в Турции — это двухходовка, направленная не только в сторону России, но и самой Турции. Анкара могла бы отложить на некоторое время дискуссию относительно цен на российский газ и не подавать иск в арбитраж, как это было сделано перед июньскими выборами в парламент, в результате которых партии президента страны Реджепа Эрдогана «Справедливость и развитие» не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

Было и другое. Проблемы с подписанием соглашения списывали на участие Анкары сразу в двух конкурирующих энергетических проектах — российском «Турецком потоке» и азербайджанском Трансанатолийском газопроводе (TANAP). Но сейчас приоритет получила версия с возникшим политическим кризисом в стране, хотя власть пока что контролируется командой Эрдогана. По мнению руководителя турецкого Института энергетических рынков и политики Волкана Оздемира, «политическая неопределенность в стране может затруднить реализацию «Турецкого потока». Эксперт считает, что «первая очередь его в объеме 15,75 млрд куб. все же будет реализована, но «дальнейшую судьбу проекта предсказать пока трудно». Более того, как пишет специалист в области энергетики и стратегических исследований Каспия Эфган Нифти, в прежний парламент прошли партии (и есть все шансы их прохождения в парламент будущий), которые выступают против строительства АЭС «Аккую». И Эрдоган сегодня — вовсе не политический триумфатор. Оппозиция будет мешать ему реализовывать масштабные проекты, связанные с сотрудничеством с Россией, но не потому, что она в принципе против развития турецко-российских торговых и других проектов, а чтобы лишить президента поддержки Москвы.

Вместе с тем, когда Эрдоган пригрозил свернуть экономическое сотрудничество между двумя странами, реагируя таким образом на российское военное присутствие в Сирии, стал просматриваться «азербайджанский след», поскольку в Баку очень внимательно следят за политическими переменам в Турции на фоне набирающего силу соседнего богатого энергоресурсами Ирана, что лишает отношения Анкара — Баку прежней эксклюзивности. Что дальше? Пока в российско-турецких отношениях в сфере энергетики, по словам Медведева, «Турецкий поток» остается в списке приоритетных проектов. Правда, собираются строить две нитки, сократив мощности вдвое от предполагаемых 63 млрд куб. в год, хотя никто формально третью и четвертую нитку не отменил. Если соглашение с Турцией будет подписано после формирования ее правительства уже в этом году, это позволит мобилизовать все, что нужно для строительства газопровода, который, правда, заработает вместо 2016 года, как это ранее планировалось, либо в декабре 2017 года с пуском первой нитки, либо в 2019 году.

Президент европейской ассоциации газовых компаний Eurogas Гертьян Ланкхорст призывает не «превращать газовый бизнес в политику». По его словам, европейский бизнес приветствует все варианты поставок голубого топлива в ЕС, включая проекты «Северный поток 2» и «Турецкий поток». Интересно, что о TANAP известный европейский эксперт почему-то не вспомнил. Но и тут есть нюансы. «Как ни странно это может звучать, прямые поставки газа из России в Германию по дну Балтийского моря не противоречат единой энергетической политике ЕС, а поддерживают ее, — отметил Ланкхорст. — Газ, который приходит в Европу не через Украину, Белоруссию или другие страны, попадает в Германию, государство с высокой компетенцией, свободным рынком. Газ может поставляться по конкурентным ценам, в том числе и в Восточную Европу». То есть в те страны, на которые ориентируется и «Турецкий поток». Так что турецким властям и компании Botas есть смысл серьезно подумать, прежде чем развивать интригу с иском к «Газпрому». Тем более что альтернатива поставкам российского газа в Турцию возможна только в долгосрочной перспективе. В Москве, как и раньше, не видят оснований для ухудшения отношений с Анкарой, а график политических встреч лидеров двух стран до конца года остается в силе.