



wallpaperup.com Лабиринт

Летела жизнь

22 октября примерно в 20:30 по иркутскому времени вблизи озера Байкал системе видеорегистрации метеоров удалось зафиксировать яркий болид. Однако, как оказалось, свидетелями необычного явления в этот вечер стали и некоторые жители Приангарья. Теперь это событие обсуждается на различных форумах в интернете.

«Тоже видел в с. Савватеевке. Остановился посмотреть, но все исчезло. Думал НЛО»; «Наблюдал в Хомутово, скорее всего метеорит, летел сек 10, один кусок отделился и сгорел раньше, а второй летел медленно и горел»; «Вторая вниз полетела, почти как отделившаяся ступень, через секунду-полторы погасла. Почему и подумал, что ракета…», — цитирует интернет-пользователей Приангарья иркутский астроном Сергей Язев в своем блоге в Livejournal (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM).

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Один из очевидцев пишет, что наблюдал «объект» «с Анграска». Он летел около 10 секунд, а затем — «секунде на седьмой» — распался надвое. Одна часть сгорела быстро, а вторая «за дом залетела».

В сети Интернет опубликовано видео падения болида в акваторию озера Байкал.

Байкальский метеорит конечно же не Чебаркульский. Но тоже наделал много шума в медиа и в сети интернет.

Мороз по коже

Гуманитарный университет Мурманска получил новое название, он стал арктическим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в вузе.

«С 26 октября 2015 года официальное наименование нашего вуза — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мурманский арктический государственный университет», — отметили в учебном заведении. — Сокращённое наименование — ФГБОУ ВО «МАГУ», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», МАГУ».

Это второй университет, который будет носить имя «Арктический». Первый университет уже есть с таким названием в Архангельске. Однако вместо того, что бы стать надёжной научной опорой в поддержке российских интересов в Арктике, архангельский университет стал центром влияния норвежского государства на территории русского севера. ИА REGNUM неоднократно писало о своеобразных научных конференциях и симпозиумах, проводимых под эгидой университета. Отдельного внимания заслуживает поддержка университетом попытки сконструировать новую национальность — «поморы» со своим языком, историей и легендами. На сегодняшний момент архангельский университет погряз в коррупционных скандалах.

Прочь из моей головы

Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 28 октября, отправилась с визитом в Ватикан. Глава страны на встрече с Папой Римским намерена пригласить Франциска посетить Литву, а в беседе с ним затронуть вопросы международных дел и пожаловаться на Россию.

Россия прочно оккупировала сознание президента Литвы. Что бы она не делала — везде присутствует Россия. Россия, по словам Грибаускайте, уже ведёт войну с ЕС, уже оккупировала сознание граждан Литвы и посредством хора песни и пляски им. Александрова раскалывает нещадно литовское общество.

Эстонский туризм: выхода нет

Количество иностранных туристов в Эстонии падает из года в год: за восемь месяцев нынешнего года количество зарубежных туристов в гостиницах страны сократилось на 155 тысяч 904 человека по сравнению с тем же периодом 2014 года. Об этом сегодня, 28 октября, сообщило эстонское Raadio 4 со ссылкой на исследование Эстонской ассоциации отелей и ресторанов. Так, больше всего за соответствующий период упало число туристов из России (38%), Швеции (6%), Германии (5%), Финляндии (2%), в то же время выросло число туристов из Латвии (13%).

В ассоциации не скрывают, что наибольший удар по сектору нанесло сокращение потока российских туристов.

То, что российские туристы — самые важные туристы в Прибалтике, ни для кого не секрет, разве только для прибалтийских политиков. Эти самые политики давно и нудно позволяли себе выступать с оскорбительными заявлениями в сторону России, глумиться над нашими священными символами и искренне презирать граждан России, которые им приносили неплохие деньги и как инвесторы и как туристы. Туристы уходят из Прибалтики. Уйдут ли инвесторы?

Урок географии

Премьер-министр Сербии Александр Вучич находится с трехдневным визитом в России. Главная цель визита — беспрецедентный по сумме и наполнению военный контракт. Контракт, который привез с собой Вучич, предполагает практически полное перевооружение сербской армии под российские стандарты.

Если это не газетная утка, то это достаточно серьезная заявка России на присутствие на Балканах. Посмотрим.

Лабиринт. Украинский

Вот уже два дня, как на Украине прошли местные выборы. Результатов нет, и не предвидится. Если при «диктатуре» Януковича предварительные итоги избирательные комиссии называли уже на следующий день через электронную систему подсчета голосов, то ныне — полная… тишина. Процесс распада и делегимитизации власти, запущенный майданом, набирает ход. Хаос нарастает. Распад государства близок. Желающих нести ответственность за этот хаос на наших границах — нет.