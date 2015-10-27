



xprsnews.ru Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Завершилось шестидневное турне премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Монголию и страны Средней Азии. Поездка в Туркмению, Таджикистан и Киргизию стала для главы японского правительства первой за последние пятнадцать лет. Поскольку переговоры Абэ с лидерами среднеазиатских стран в основном посвящены энергетике, а главным энергетическим резервуаром региона, как известно, является Туркмения, то остановимся на итогах поездки лидера страны восходящего солнца именно в эту страну. Туркмения — одна из тех стран постсоветского пространства, которая вроде бы и стоит в стороне от интеграционных процессов, но в то же время посматривает и на Запад, и на Восток, и в меньшей степени в сторону России. Это не пассивность туркменского руководства, а вопрос выбора подходящих партнеров, при взаимодействии с которыми (помимо экономических интересов) немаловажное значение имеет политический аспект.

Что же касается Японии, то многие годы сотрудничество с Туркменией, как и с государствами Средней Азии в целом, для нее не являлось приоритетным направлением внешней политики. Тем не менее, на фоне последних событий в странах Ближнего Востока и Северной Африки, поставивших под угрозу стабильность поставок энергетических ресурсов на мировые рынки, страна восходящего солнца начинает рассматривать возможность формирования новых маршрутов доставки стратегического сырья, которые позволили бы ослабить одностороннюю зависимость от ближневосточной нефти. Да и сложность военно-политической ситуации в Афганистане не позволяет Японии развить полноценное транспортное сообщение с Туркменией в обход Китая и России, через Индийский океан.

По мнению ряда японских экспертов, несмотря на отсутствие стратегического курса по отношению к Ашхабаду, Токио сохраняет шансы на расширение взаимодействия по формуле «технологии в обмен на ресурсы», что совпадает с интересами Туркмении. Налаживание сотрудничества с ней способно укрепить энергетическую безопасность Японии, снизив зависимость от ядерной энергетики: авария на АЭС «Фукусима-1» подталкивает ее к активизации поиска поставщиков энергоресурсов и формированию новых путей транспортировки природного топлива. С другой стороны, острая потребность в сырьевых ресурсах превращает Японию в соперника Китая в различных регионах мира, в том числе и в Туркмении, что вызовет раздражение у Поднебесной. Но это, как говорится, уже другая история. Поэтому оставим непростой вопрос японо-китайских отношений за скобками (Япония обещала сбивать китайские беспилотники, если они будут входить в ее воздушное пространство), и вернемся к визиту премьера.

Несмотря на отсутствие тесных контактов между Токио и Ашхабадом, подготовка к нему проводилась весьма тщательно, и даже самолет японского премьера был специально раскрашен тематическими картинками. В поездке его сопровождали 50 представителей японских компаний. А японские СМИ подчеркнули ее «исторический аспект», так как это первая масштабная поездка в указанный регион с 2006 года. «Я был очень рад, что в ходе моего визита планировалось подписание ряда документов по немалому количеству проектов газохимического производства и строительства электростанций на общую сумму более $18 млрд, — сказал журналистам Синдзо Абэ. — Эти документы только что были подписаны».

Напомним, что японские компании уже строят в Туркмении заводы полиэтилена, полипропилена и бензина из природного газа, в основном за счет средств Японского банка по международному сотрудничеству (JBIC). А корпорации Mitsubishi, Chiyoda, Sojits, Itochu и JGC заключили с государственной корпорацией «Туркменгаз» рамочное соглашение на обустройство части месторождения «Галкыныш», откуда и возьмет начало газопровод ТАПИ, который свяжет четыре страны региона — Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индию. Предполагается, что Япония вложит в этот проект около $10 млрд. Еще $2 млрд Токио готов инвестировать в порт Туркменбаши.

Известно, что Туркмения занимает четвертое место в мире (по некоторым оценкам — пятое) по запасам газа. Крупные месторождения сырья (15−20 трлн кубометров) и нефти (1,5−2,0 млрд тонн) превратили эту страну в важного энергоэкспортера. Ашхабад не оставляет надежды приступить в декабре к прокладке трубопровода в Индию через Афганистан. При этом он заручился поддержкой Азиатского банка развития (АБР). Технико-экономическое обоснование проекта по заказу АБР подготовила британская Penspen. Общая протяженность газопровода составит 1735 километров. Из них 200 км будут проложены по территории Туркмении, 735 км — Афганистана, 800 км — Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией. Проектная мощность составляет 27 млрд кубометров газа в год (с перспективой роста до 33 млрд кубометров). Диаметр трубы — 1420 мм, рабочее давление — 100 атмосфер.

На начальном этапе в Афганистан будет поставляться 2 млрд кубометров и по 12,5 млрд кубометров — в Пакистан и Индию. Основной поставщик — Туркмения, по подсчетам которой газопровод заберет около 1 трлн кубометров газа. Ресурсная база — месторождение Галкыныш. После реализации проекта ТАПИ Индия получит свой первый транснациональный газопровод. В настоящее время страна закупает газ в сжиженном виде и транспортирует его танкерами.

История ТАПИ уходит корнями в начало 1990-х годов, когда прикаспийские страны и их месторождения углеводородов оказались в центре внимания многих государств и нефтегазовых компаний. Однако тогда в силу различных причин проект так и не был реализован. Одной из причин была нестабильность в Афганистане. Основной задачей движения «Талибан» являлось обеспечение западным компаниям реализации плана прокладки газо/нефтепроводов из Средней Азии через Афганистан в Пакистан, что позволило бы США и их союзникам создать альтернативный путь снабжения энергоносителями, полностью обходя Иран и Ирак.

Сегодня в осуществлении этого проекта заинтересована в первую очередь Туркмения. И тут возникает проблема обеспечения безопасности газопровода. Ведь сегодня обстановка в Афганистане такова, что от смерти не застрахованы даже люди самой гуманной профессии. По последним данным, число жертв совершенного американской авиацией обстрела госпиталя международной гуманитарной организации «Врачи без границ» в афганском Кундузе возросло до 30. В их числе, по меньшей мере, 13 сотрудников гуманитарной организации, десять пациентов и еще семь человек, тела которых не удалось опознать. Поэтому, если строительство газопровода ТАПИ начнется в текущем году, его дальнейшая судьба останется неопределенной, так как многое зависит от развития внутриполитических процессов в Афганистане.

Преградой для реализации данного проекта является и ситуация на афгано-туркменской границе. Сейчас дело дошло до того, что десятки разного рода боевиков высадились на границе с Туркменией. В ходе операции зачистки под руководством первого вице-президента генерала Абдул Рашида Дустума они были вытеснены из уезда Камйаб северной афганской провинции Джаузджан и бежали к туркменской границе. Как рассказал пресс-секретарь Дустума Султан Файзи, боевики использовали рыбацкие лодки, чтобы добраться до острова на реке Амударье.

Географическое положение Афганистана — это разнообразные транзитные коридоры, которые могут снабжать Южную и Центральную Азию. Это «сердце Азии», откуда ведут артерии на все четыре стороны. В годы советского присутствия в Афганистане эти два слова нашли место в национальном гимне страны. Однако сегодня, когда на афганской земле не видно конца войне, это сердце, этот биологический насос вряд ли способен перекачивать в кровеносную систему нужные для организма литры крови.