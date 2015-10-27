Польша внимательно изучает реакцию международной общественности на состоявшиеся парламентские выборы в стране, которые обернулись триумфом партии «Право и Справедливость» (PiS), получившей полноту власти в стране. В мае этого года PiS провела своего кандидата, Анджея Дуду, на пост президента, сегодня она выиграла более половины мест в нижней палате, Сейме, что дает ей возможность контролировать его и создать однопартийное правительство, а также захватила большинство в верхней палате, Сенате. Это тот случай, когда — вместе с неограниченными полномочиями — наступает и полная ответственность, без возможности оправдать свои возможные неудачи чьим-то внешним фактором. Но Польша находится не в безвоздушном пространстве, она пребывает, как минимум, в двух глобальных организациях — Европейском союзе и НАТО, где ее способности геополитического маневрирования ограничены векторными устремлениями других государств. Варшава должна согласовывать инициативы и идеи с остальными союзниками. Какую свободу она сможет получить при начале маневров?

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Германия и США ищут место в Европе для новых ядерных припасов США. Не в Польше ли?

«Право и Справедливость», в отличие от правящей на протяжении последних восьми лет «Гражданской платформы» (РО), немного пугает многие влиятельные силы как в срединной Европе, так и в евро-атлантическом блоке (США и Великобритания). Мотивация здесь разная. Берлин настораживает риторика PiS, которая носит отчетливо «антинемецкий характер», что в нынешних условиях, когда за последний год первенство Германии в Евросоюзе поставили под удар сначала кризис в Греции и потом раскол по проблеме беженцев, носит болезненный для немцев нюанс. И вряд ли бундесканцлер Ангела Меркель забудет, как осенью этого года ориентированные на «Право и Справедливость» издания предрекали ей потерю влияния и политического веса. Лондонская Financial Times, в свою очередь, предупреждает «Право и Справедливость», что ее экономическая программа вызывает «большую озабоченность» у иностранных инвесторов, и напоминает, что в 2005—2007 годах правительство Ярослава Качиньского, председателя партии, продемонстрировало «редкое искусство» — конфронтировать одновременно с Россией и Германией. Другие американские и британские средства массовой информации воспринимают победу PiS как свидетельство того, что «антилиберальные», «антиевроинтеграционные» и «антииммигрантские» движения набирают мощь в Европе.

«Право и Справедливость» воспринимается ими как «евроскептики». Однако, на наш взгляд, это не совсем так. Действительно, в ЕС хватает «евроскептиков», которых можно условно разделить на две большие группы. Одни главным своим врагом видят Брюссель и всю королевскую рать европейских чиновников. Другие — причисляют к этому кругу и «атлантическую составляющую», то есть, американскую элиту, мешающую «здоровым национальным силам» реализовывать интересы европейских стран. В этом смысле «евроскептицизм» PiS носит уникальный характер, поскольку битва ее не столько против Брюсселя, сколько против Берлина, точнее, командного немецкого тона в Европейском союзе. Как замечает профессор политологии центра имени Вилли Брандта при Университете Вроцлава Иренеуш Каролевский, «враждебность «Права и Справедливости» в отношении Европы — это клише, их кабинет министров подписывал Лиссабонский договор, они являются националистической консервативной партией, но это не ультранационалисты, их невозможно сопоставить с французским Национальным фронтом или венгерским «Йоббиком». Поэтому, объясняет в интервью BBC журналист Зигмунт Дзинчоловский, и сегодня вряд ли PiS будет выступать против сложившегося в Польше консенсуса, который воспринимает ЕС как «очень хорошую корову, которая дает очень много молока, и пока она дает это молоко, никто открыто против союза не пойдет. Нас ждут колоссальные финансовые вложения, миллиардные суммы в предстоящие пять лет. Неполучение этих денег означает провал огромных инвестиционных планов, особенно в области инфраструктуры… На этой патриотической волне Брюсселю будет сказано: «Вы должны нас больше уважать».

По прогнозам директора Центра международных отношений Малгожаты Бониковской, PiS хочет сосредоточиться на связях внутри центральноевропейского и восточноевропейского региона, после чего начнет заниматься связями с Западной Европой, «США и Россия тоже имеют значение, но к остальным частям мира они не испытывают никакого интереса». Все это понимают и в Германии. Там знают, что польская современная геополитика играет не в шахматы, а в шашки. Варшава в качестве основных и достойных игроков для себя видит Вашингтон, Берлин и Москву — даже в тех случаях, когда какая-та из перечисленных столиц не является партнером, а просто статично замирает на политической доске. По отношению к России «Право и Справедливость» пока не обозначала свою стратегию, пообещав лишь устами своих некоторых спикеров «не ухудшать ситуацию». Серьезные надежды возлагаются на США, особенно в части предоставления больших гарантий Польше в сфере безопасности. От Вашингтона ждут, что он сможет продавить решение по размещению баз НАТО на польской территории вопреки сопротивлению Берлина, на худой конец, эти базы будут не Альянса, а чисто американские.

Ну, а сама Германия ждет. Авторитетная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung предлагает Польше выбор: диалог или восстание. «Восстание является ключевым понятием польской мифологии, — подчеркивает издание. — Польша была оккупирована иностранными державами. Ее восстания, часто очень дорогостоящие, стали ядром национальной памяти — восстания против Пруссии, Австрии, России и Советского Союза, восстания католического народа против протестантов, православных и атеистов, наконец, восстание против «Европы». Тем не менее, продолжает FAZ, с той поры понятие «восстания» сильно изменилось. И для современного европейца оно сегодня звучит как символ реакционного сопротивления и архаики против плюрализма и открытости. Качиньский после победы на выборах публично поклялся отказаться от мести. Если он реализует обещание, то покажет себя нацеленным на диалог.

Со своей стороны зададимся вопросом: но что будет, если «Право и Справедливость» все-таки решится поднять очередное «Варшавское восстание»? В этой ситуации для России плюс в том, что в отличии от событий 1944 года уже никто не попрекнет Москву, что та не поторопилась отправить на спасение восставших против гитлеровцев сегодня и против Москвы завтра, но гибнувших под ударами «немецкой машины», Красную армию.