К новостям о курсах доллара и евро, которые «соревнуются» с рублём с переменным успехом, на который влияет цена на нефть, похоже, уже привыкли. В сильный рубль верится с трудом, а слабый доллар, как объясняют экономисты, невыгоден бюджету. Военные сводки с «украинского фронта» сменили сообщения об операциях в Сирии, в том числе об успехах российской авиации. На этом фоне на первый план выходят новости о происшествиях.

sibdepo.ru «Трансаэро»

Гроб с икрой

В Хабаровском крае в катафалке обнаружено полтонны черной икры. Находка сотрудников дорожно-патрульной службы стала неожиданной. На 34-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю остановили автомобиль, принадлежащий одному из ритуальных агентств, который двигался со значительным превышением скорости. Водитель пояснил, что перевозит тело умершей женщины из поселка Маяк Нанайского района в Хабаровск. Однако при осмотре салона в сумках под траурными венками инспекторы обнаружили пластиковые контейнеры с икрой, предположительно, осетровых видов рыб, отметили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. При дальнейшем осмотре выяснилось, что и тела покойной в салоне нет, а гроб набит запаянными в термоупаковку контейнерами с икрой.

Уже известны подробности. Так, полицейские задержали двоих работников ритуального агентства. По их словам, мужчина попросил перевезти из поселка Маяк к одному из хабаровских моргов тело умершей накануне родственницы. Гроб грузили неизвестные.

Землетрясение

26 октября произошло землетрясение, очаг которого, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, залегал на глубине 190 километров в горах Гиндукуш с эпицентром в 259 километрах северо-восточнее Кабула. Сильные толчки ощущались в странах Южной и Средней Азии, в том числе в Индии и Таджикистане.

27 октября продолжают подсчитывать число жертв. Так, число погибших в землетрясении достигло 360 человек: 90 — жители Афганистана, более 270 — пакистанцы. Число пострадавших жителей Пакистана более двух тысяч, пишет пакистанская газета Nation.

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Глава МЧС России Владимир Пучков предложил помощь российских спасателей в ликвидации последствий землетрясения. «Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с семьями погибших и раненых. Я хотел бы заверить вас, что чрезвычайная служба России остается в вашем распоряжении и готова предоставить любую необходимую помощь и поддержку», — говорится в письме, направленном ведомствам по чрезвычайным ситуациям Афганистана и Пакистана.

Согласно официальным данным властей Таджикистана, землетрясение в Афганистане затронуло несколько селений и в этой республике. Так, сообщается, что пострадали жилые дома, школы и несколько других социальных объектов в Горно-Бадарахшанской автономной области, которая граничит с Афганистаном. Пострадавших среди жителей Таджикистана нет.

ДТП со школьниками

В центре Уфы произошло ДТП, в результате которого семеро детей попали в больницу. Авария произошла 27 октября на пересечении улиц Революционной и К. Маркса. «В результате ДТП микроавтобус опрокинулся на перекрестке. В салоне находились 14 детей и 2 взрослых. Как сообщили с места сотрудники Управления гражданской защиты по Советскому району г. Уфы, 7 детей получили ушибы средней тяжести, все они были направлены в Городскую детскую клиническую больницу № 17», — уточнили в горадминистрации.

По данным ГИБДД по Башкирии, микроавтобус Ford Transit перевозил воспитанников художественно-хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева, которым необходимо было пройти плановую диспансеризацию.

О причинах аварии пока не сообщалось.

Дальневосточные жалобы

Стоит обратить внимание на еще одну тему, которая не первую неделю не сходит с первых полос СМИ, — банкротство «Трансаэро», вернее ситуация с билетами в тех регионах, где работал авиаперевозчик.

Напомним, авиакомпания «Трансаэро» совершила последний рейс 26 октября. Сертификат компании отозван решением Росавиации. Последний рейс «Трансаэро» был совершён 25 октября в 21:05 мск в Гонконг. Пассажиров в Гонконг доставил самолёт Boeing-767.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как «Аэрофлот» взял на себя операционное управление «Трансаэро», в крупнейшей российской авиакомпании был создан специальный оперативный штаб. Ожидается, что «Аэрофлот» и другие российские авиакомпании будут перевозить пассажиров «Трансаэро» до 15 декабря.

Однако возмущения уже звучат, и, пожалуй, громче всего на Дальнем Востоке. Оказалось, что пассажиры скупили относительно дешевые билеты из дальневосточных регионов в Москву на ближайшие две недели. В результате теперь быстро улететь в столицу можно бизнес-классом или с пересадками.

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«Перелеты на Дальний Восток не будут дешевыми»

«Аэрофлот» уже пообещал увеличить количество рейсов и мест в самолетах для жителей Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев. Теперь на Дальний Восток намерены отправлять широкофюзеляжные самолеты Boeing-777 — они вмещают на 100 пассажиров больше.

Об увеличении числа рейсов просили губернаторы. Так, глава Сахалинской области Олег Кожемяко провел телефонные переговоры с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Виталием Савельевым и главой федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. В результате с 15 ноября обещают ввести дополнительные меры, цель которых — полностью обеспечить спрос на авиаперевозки между столицей и островом.

В Приморье, помимо замены авиалайнера, с 29 октября будет добавлен один рейс, а с 15 декабря при необходимости — еще три. Решение было принято после соответствующей просьбы губернатора Приморского края Владимира Миклушевского к полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт направил телеграмму в адрес министра транспорта РФ Максима Соколова. Также он обратился к руководителю федерального ведомства с предложением возобновить авиасообщение между Москвой и Комсомольском-на-Амуре. Письмо о необходимости увеличения количества вылетов на линии Хабаровск — Москва губернатор адресовал и генеральному директору ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» Виталию Савельеву.

В «Аэрофлоте» заявили, что компания «предпринимает беспрецедентные комплексные меры для сохранения транспортной доступности региона».