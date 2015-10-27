Колючей проволоке в 2015 году исполнилось 150 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Колючая проволока

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В век биоидентификации, всевидящей космической разведки и тотальной прослушки «колючка» или «искусственный терновник» переживает свое второе рождение. «Открытое общество» судорожно огораживается от переселения народов из ими же демократизированных стран Азии и Африки.

Анекдотичным образом две провозвестницы прав человека на счастье, равенство и свободу сбрасывают друг на друга сомнительную честь изобретения, ставшего символом политического насилия, геноцида и концентрационных лагерей. В англоязычном интернете пишут, что колючую проволоку изобрел француз Луи Франсуа Янэн, оформивший патент в 1865 году, а во французском — американец Джозеф Глидден, получивший в 1874 году патент на современный вариант колючей проволоки.

Ради истины, нельзя не упомянуть об огромной роли этого изобретения в развитии мирового животноводства. Считается, что освоение прерий Дикого Запада и бескрайних пастбищ Австралии стало возможным именно благодаря колючей проволоке. До сих пор от катастрофического нашествия кроликов и собак динго австралийское животноводство спасают два суперзабора — кроличий и собачий, рассекающих Австралию по меридианам в нескольких местах.

Бизнесу цивилизованных животноводов кроме кроликов и бизонов также мешали нецивилизованные люди: австралийские аборигены, индейцы и африканцы, которых для правового решения земельных вопросов пришлось срочно приравнять к животным, что позволило использовать колючую проволоку для огораживания резерваций и концлагерей.

Из двух претендентов на звание изобретателя классического концентрационного лагеря — Германии и Великобритании — приоритет все же должен быть признан за островитянами. И не только потому, что официально признанное геноцидом массовое уничтожение в Намибии немцами племен гереро и нама произошло через несколько лет после англо-бурской войны. Англичане придумали концентрационные лагеря для женщин, детей и стариков своей расы, чтобы прекратить снабжение продовольствием партизанских отрядов буров.

Чуть позже, во время Первой мировой наступил расцвет применения колючей проволоки, главная задача которой заключалась в замедлении продвижения вражеской пехоты для удобства ее отстрела из пулеметов. Военная техника во многом развивается для решения задач преодоления проволочных заграждений: для этого применяются полевая артиллерия, ручные гранаты с крючками на веревочках, чтобы зацепиться за проволоку, и, наконец, танки.

Не забыт был и довоенный опыт организации концлагерей, достаточно вспомнить австро-венгерский «Телергоф» и турецкий «Дейр-эз-Зор» в Сирийской пустыне.

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