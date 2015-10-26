С момента запуска антитеррористической операции России в Сирии прошло чуть менее месяца. За небольшой промежуток времени Москва сумела не только подорвать позиции «Исламского государства», но и изменить существующий в регионе баланс сил. Как и ожидалось, первыми отреагировали американцы, которые вдруг активизировались на палестино-израильском направлении, хотя ранее скептически взирали на Тель-Авив и Рамаллу. Президент Барак Обама, некогда считавший Биньямина Нетаньяху «слишком сильным», а Махмуда Аббаса — «слишком слабым», чтобы выработать компромисс, теперь старается отыграть партию. Американцы действуют открыто. Источник в Государственном департаменте недвусмысленно сообщает о том, что США сократят экономическую помощь Палестине с $370 млн в 2015 году до $290 млн в 2016. «Это решение основано на нескольких факторах, включая неблаговидное поведение палестинцев и ограничения в бюджете на оказание помощи», — заявил источник.

politikus.ru

Белый дом готов закрыть глаза на все, в том числе и на скандальное заявление израильского премьера на 37-м Всемирном сионистском конгрессе в Иерусалиме, где он пустился в «исторические» рассуждения, поведав о том, что автором идеи Холокоста был не Гитлер, а муфтий Иерусалима Хадж Амин аль-Хусейни, который встречался с «фюрером» в ноябре 1941 года в Берлине. «Хадж Амин аль-Хусейни поехал к Гитлеру и сказал: «Если ты их вышлешь, они все приедут сюда. — Что же мне с ними делать?, — спросил он [Гитлер]. Тот [Хусейни] ответил: «Сожги их», — приводит слова Нетаньяху британская Би-би-си. Спустя два дня государственный секретарь Джон Керри встретился с премьером Израиля в немецкой столице, призвав «положить конец любым подстрекательствам и любому насилию». Остроумный ход, не так ли?

Вашингтон делает реверансы в адрес Тель-Авива. 18 октября израильскую столицу посетил начальник Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Джозеф Данфорд, который встретился с главой Генерального штаба Гади Айзенкотом и министром обороны Моше Яалоном. Этот визит следовало бы считать рядовым, если бы не одно обстоятельство — для генерала Данфорда, назначенного на высший пост в американской армии 1 октября, поездка в Тель-Авив — первый иностранный визит в новом качестве. Он пытается реанимировать доверие в американо-израильских отношениях, назвав их «семейными». И дело здесь не только в политесе — Данфорд заявляет о том, что военные контакты между странами оставались незыблемыми, даже несмотря на проблемы в политической сфере, намекая на споры вокруг ядерной сделки с Ираном. Вопрос состоит в другом: почему Обама назначил нового руководителя ОКНШ на следующий день после начала операции Москвы в САР?

Исчерпывающий ответ будет дан в ближайшее время, а пока военное руководство двух стран размораживает переговоры по пролонгации американской оборонной помощи после 2017 года, которая выделяется еврейскому государству в размере $3 млрд на ежегодной основе. Затем Данфорд отправился в Ирак, где получил заверение от оборонного ведомства республики в том, что ВКС России не получат от Багдада санкцию на авиаудары по ИГИЛ. «Я сказал, что нам будет очень трудно оказывать необходимую вам поддержку, если здесь также будет проводить свои операции российская сторона. И министр обороны, и премьер-министр ответили: «Безусловно». В настоящее время никаких просьб о поддержке, обращенных к России, нет, такая поддержка не рассматривается, и Россия не спрашивала у них о возможности прийти и начать операции», — заявил Данфорд по итогам встречи с министром обороны Ирака Халедом Обейди.

Аналогичные шаги американцы предпринимают и по отношению к Египту. Как отмечает газета Aswat Masriya, 26 октября посольство США в Каире отметило запуск совместного танкостроительного завода в Хелуане, расположенном к югу от египетской столицы. Речь идет о выпуске танка M1A1, известного как «Абрамс». 15 октября министр военной промышленности Египта Мухаммед аль-Ассар провел переговоры с послом США Робертом Бикрофтом и вице-президентом оружейной корпорации General Dynamics Дональдом Шенком, на которых стороны договорились возобновить выпуск танков на территории арабской республики. Таким образом, Вашингтон возвращается к своим обязательствам по ежегодной военной помощи Каиру в размере $1,3 млрд, часть из которых будет покрыта за счет функционирования танкостроительного завода.

Более того, американцы дают понять, что власть президента Абдель Фаттаха Ас-Сиси ими более не оспаривается, как это имело место после переворота в июле 2013 года. Напротив, в октябре Вашингтон направил в Каир делегацию конгрессменов, которые выступили в качестве наблюдателей на парламентских выборах. Лондон недоволен: англичане, работавшие в тесной привязке с исламистами из «Братьев мусульман», уходят в оппозицию к египетскому лидеру. Но кого в Вашингтоне это волнует?

С марта 2015 года США возобновляют оружейные поставки в арабскую республику. В июле Каир получает 8 истребителей F-16 модификации Block 52, остальные 4 самолета прибудут осенью. Египетская армия также получила 5 танков «Абрамс» и 2 скоростных военно-морских судна, которые направились летом в порт Александрии, передает портал Allafrica.com. Так что сближение Вашингтона и Каира — не риторика, а тактический альянс. Причем ввод в игру египтян хронологически совпадает с началом агрессии «арабской коалиции» в Йемене, инициатором которой выступает Саудовская Аравия. Однако целью американцев служит не только Эр-Рияд, но и Тегеран, который через хуситов активизировался в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

По всей видимости, Обама прислушался к советам бывшего государственного секретаря Генри Киссинджера, который неоднократно упрекал Белый дом в отсутствии стратегического видения. Вот как Киссинджер оценивает операцию Минобороны РФ в САР: «Односторонние военные действия России в Сирии являются очередным симптомом ослабления роли Америки в стабилизации порядка на Ближнем Востоке, который установился после арабо-израильской войны 1973 года». «Этот порядок сейчас разрушен. Четыре государства в регионе утратили свой суверенитет. Ливия, Йемен, Сирия и Ирак стали мишенями негосударственных движений, стремящихся навязать им свою власть», — резюмирует дипломат в статье для Wall Street Journal.

Что делает Вашингтон? По факту, администрация США восстанавливает некогда прочные контакты с Израилем и Египтом, реанимируя дух Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 — 1979 гг. Тогда президент Джимми Картер, который ныне хвастается тем, что поделился с Кремлем картами для нанесения точечных ударов по ИГИЛ, выстроил в союзе с израильским премьером Менахемом Бегиным и главой Египта Анваром Садатом тактический альянс против Ирана, где произошла исламская революция под предводительством аятоллы Хомейни, который прибыл в Тегеран спецбортом из Парижа. Британцы и французы не могли сидеть сложа руки, наблюдая за тем, как американцы прибирают к рукам Ближний Восток. Чего ждать теперь? Какой геополитический «сюрприз» готовит Вашингтон на сей раз? Занавес еще не опустился…