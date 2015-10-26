В последнее время новости из Афганистана шли чуть ли не вровень с сирийскими. На этом фоне незамеченной прошла очередная, четырнадцатая годовщина ввода в эту страну американских войск и сил НАТО. Напомним, что произошло это в октябре 2001 года в ходе антитеррористической операции «Несокрушимая свобода» с нанесения американскими и английскими войсками ночных массированных ракетно-авиационных ударов по командным пунктам, лагерям подготовки террористов, военным объектам, аэродромам и средствам ПВО талибов в Кабуле, Кандагаре и Джелалабаде, что являлось подготовкой для проведения общевойсковой наземной операции без какого-либо международного правового обеспечения.

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Первоначальная эйфория, когда президентом США Дж. Бушем-младшим было объявлено, что достигнута победа и война в Афганистане закончилась, давно прошла. За минувшие годы американские войска и силы НАТО не смогли решить там ни одной из поставленных при вводе задач. «14 лет назад афганский народ согласился на присутствие иностранных войск в надежде искоренить терроризм и установить мир. Однако присутствие иностранных сил не только не привело к ликвидации терроризма, но и способствовало его дальнейшему развитию», — заявил на днях экс-президент Афганистана Хамид Карзай.

И действительно. Хотя исламское движение Талибан было отстранено от власти и реализовывались мероприятия для постепенного выхода из кризисной ситуации, но сами талибы никуда не делись. Более того, в последнее время они значительно активизировались, особенно на севере Афганистана, в частности, в Кундузе и его окрестностях. И это при том, что не так давно позиции боевиков там были очень слабы. Теперь же стало известно, что некоторые западные круги вместе с Пакистаном начали готовить почву для дестабилизации обстановки в непосредственной близости от стран Средней Азии около года назад после подписания соглашения по безопасности с американцами. Вскоре после этого боевики из пакистанского Вазиристана вместе с их семьями были перевезены в окрестности Кундуза. И были это не афганские талибы, а боевики из «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ), «Исламской партии Афганистана» Гульбеддина Хекматьяра, «Исламского движения Восточного Туркестана», печально известной «Сети Хаккани».

По твердому убеждению одного из влиятельных людей из окружения бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, экс-главы его администрации Абдула Карима Хоррама, американцы и не собирались бороться с хлынувшими на север Афганистана боевиками. Напротив, они пытались прибрать их к рукам с тем, чтобы минимизировать свой ущерб от них, а затем, объединить их с «Исламским государством» (ИГ). Им было велено до поры до времени не провоцировать агрессию афганских силовиков против себя. Это говорит о том, что группы разношерстных боевиков не рассматривают афганские власти в качестве противника номер один и что их приоритетными целями являются государства Средней Азии, откуда можно будет создавать трудности для России и Китая.

Итогом четырнадцатилетнего пребывания США в Афганистане стало обострение обстановки не только на севере Афганистана. На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что игиловцы «обосновались уже в 25 провинциях из 34». Она отметила, что ряд главарей боевиков в Афганистане и Пакистане принесли присягу ИГИЛ. «Речь идет не столько о живом притоке террористов, боевиков ИГИЛ в Афганистан и Пакистан, но о том, что некоторые полевые командиры террористических группировок, которые воюют в так называемой зоне Афпака, выражают свою поддержку ИГИЛ или даже уже присягнули на верность ее лидеру, как вы знаете, его зовут Абу Бакр аль-Багдади», — заявила Захарова. По ее словам, присягу Абу Бакру принесли лидер террористического движения ИДУ Усман Гази, боевики группировки «Хизб ут-Тахрир», «Талибан» и «Лашкар-э-джангви». «Те же процессы идут и в Пакистане. Есть сведения, что более полутора тысяч боевиков движения «Талибан», радикальной группировки «Лашкаре-Тайба» и «Джангви» действуют теперь в интересах «Исламского государства». Делается это, как мы полагаем, в целях видимого присоединения к некоему такому более продвинутому или более модному бренду экстремизма. Но хуже другое, в этой обстановке террористические группировки могут постараться перевести свое противостояние в соревнование по жестокости и насилию», — подчеркнули на Смоленской площади.

Очевидно, что американская «демократизация Афганистана» провалилась. Обстановка в стране не только не стабилизировалась, но положение населения еще и ухудшилось. Это породило глубокое разочарование у простых афганцев, надеявшихся, что с помощью США и НАТО они обретут наконец мир и покой. Во время недавней встречи с членами Совета старейшин исполнительный глава афганского правительства Абдулла Абдулла прямо заявил, что «люди разочаровались в правительстве и хотят перемен как в своей жизни, так и в нынешнем положении дел в стране».

Стоит ли после этого удивляться тому, что толпы афганцев ночами стоят перед паспортным столом в центре Кабула. Их объединяет одно — желание бежать из Афганистана. И бегут. Невольно вспоминается фраза из фильма «Джентльмены удачи»: «А что динамо бежит? — Все бегут!». Бегут даже те, кому не по силам дальний путь. Не так давно в немецком городе Пассау полицейские зарегистрировали старейшего беженца. 110-летний Абдул Кадер Азизи был вынужден перебраться с семьей в Германию, потому что жизнь в его родном городе на севере Афганистана стала опасной: боевики группировки «Талибан» убили трех его сыновей. По данным ООН, более 55 тысяч афганцев приехали в Европу в этом году.

Миграционный кризис в Европе вынудил депутатов верхней палаты афганского парламента обратиться к правительству национального единства с призывом принять серьезные меры по пресечению массовой эмиграции из страны. Они потребовали от правительства создать новые рабочие места для молодежи, которая уезжает из Афганистана из-за высокого уровня безработицы. «Образованная молодежь покидает страну. Эта проблема стоит в одном ряду с другими кризисными явлениями в экономике и в сфере безопасности Афганистана», — цитирует слова одного из сенаторов телеканал «Толо».

Оккупация Афганистана, равно как и создание сумятицы в таких странах, как Сирия, на деле стали причиной вовлечения многих молодых людей в террористические группировки. По словам выступившего на очередном заседании международного клуба «Валдай» спикера иранского парламента Али Лариджани, «этот факт заслуживает внимания с точки зрения социальной психологии, когда люди в какой‑либо стране испытывают чувство презрения к себе из‑за того, что они попали под господство солдат чужого государства, особенно если эти солдаты ведут себя грубо и глупо». «Вполне естественно, что молодое поколение не будет этого терпеть и будет искать способ оказать сопротивление оккупантам. И в этом состоянии молодёжь оказывается отличной мишенью для вербовки террористами», — резюмировал Лариджани. Эти слова особенно актуальны для Афганистана, для жителей которого честь имеет большое значение, и где большинство кодексов жизни направлены к сохранению своей чести и гордости. Не случайно поэтому, что американцев в Афганистане не любят. Кабульские дуканщики (торговцы) говорили автору этих строк: «Мы теперь понимаем, в чем разница между русскими и американцами. У русских характер простой и незаносчивый, вы держались с нами на равных. К американцам-то не подступиться, они нас за людей не считают».

Слава Афганистана достигла таких масштабов, что не стоит удивляться, если в словарях вскоре появится определение Афганистана как страны, производящей наркотики и населенной невежественным, агрессивным, фундаменталистски настроенным народом, который прячет женщин под чадрой. Доля ответственности за это лежит и на американцах, которые захватили Афганистан и стали его хозяевами, натворили здесь такое количество бед, совершили такое количество преступлений, что их последствия придётся расхлебывать не одно десятилетие.