



Александр Горбаруков, ИА REGNUM Европейские ценности Украины

На заседании «Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи всего за пару дней до местных выборов в Украине В. Путин вспомнил о неконституционном «третьем туре» президентских выборов в 2004 году, в результате которого к власти пришел В В. Ющенко. Запад тогда без долгих раздумий и колебаний одобрил ноу-хау «оранжевой» демократии, закрыв глаза на его совершеннейшую противозаконность. Затем, правда, прекрасно понимая, что к чему, строго-настрого наказал Киеву не муссировать тему, чтобы стереть эпизод, демонстрирующий пренебрежение к демократическим процедурам, из памяти украинцев. Упоминание оказалось, как сон — «в руку», пророческим. Украинские выборы 25 октября кишмя кишели нарушениями Конституции и действующего законодательства, превратившись, по большей части, в сплошной «третий тур». Признаки народного волеизъявления — фундаментальной основы демократического устройства — не удалось разглядеть бы в них даже в самый мощный телескоп.

Дело дошло и до фактического дежавю злополучного «третьего тура», правда, с поправкой: вместо незаконного тура под номером «3» случился не менее незаконный минус-тур под номером «0». В Мариуполе. Там провести выборы в определенные законом сроки не удалось. «Демократы» на сей раз не требовали проведения голосования, а, грубо нарушая Конституцию и законодательство, добивались его отмены. Группа членов территориальной избирательной комиссии и местных «активистов» при поддержке областной госадминистрации и с молчаливого согласия Киева создали ситуацию, в которой голосование стало невозможным. Именно так следовало вести себя в свое время «януковичам» перед повторением второго тура: понимая, что победа противника не просто предопределена, а гарантирована, они должны были любыми способами не допустить, чтобы голосование состоялось.

Насчет того, действовали ли «активисты» на свой страх и риск, и было ли согласие Киева на срыв выборов, действительно, «молчаливым», можно спорить. Есть основания полагать, что Банковой ход мариупольских событий был известен заранее. В деталях, от начала до конца. Слишком уж оперативно П. Порошенко заговорил о том, что выборы в Мариуполе следует непременно провести еще в этом году, не откладывая на год грядущий. Это в то время, когда глава Центризбиркома М. Охендовский до полудня на все лады твердил, что, несмотря на возникшие обстоятельства, голосование в городе еще можно провести до конца дня 25 октября. Впрочем, вопрос, кто сегодня главнее — «активисты» или глава державы — сохраняет значительную долю дискуссионности. Если верить главе Донецкой военно-гражданской администрации П. Жебривского, то, выслушав его мнение, согласно которому выборы в Мариуполе не смогут состояться в срок, и их надо перенести на 15 ноября (!), президент велел проводить голосование именно в последнее воскресенье октября. И вот результат: на его прямое указание никто из тех, кто якобы слывет его соратниками, не обратил должного внимания. В то же время действия мариупольских патриотов-уголовников целиком и полностью укладываются в линию поведения, ориентированную на достижение главной цели власти на этих выборах. По словам П. Порошенко, она состоит в формировании во всех местных советах «проукраинских коалиций». В переводе с «майданного» жаргона это означает: обеспечение ведущей роли «Блока Петра Порошенко» и суженого до минимума круга его союзников.

Журналист «Голоса Америки» не без пафоса и патетики назвал выборы «завершением перезагрузки власти» в Украине. Завершение оказалось не менее скандальным, грязным, далеким от демократических правил и норм, чем начало, отмеченное силовым смещением В. Януковича, и чем продолжение в виде президентских и парламентских выборов в 2014 г. От начала до завершения мало что изменилось. Тот же отказ от конкуренции, та же узурпация права на монополию в решении ключевых политических проблем, в определении мейнстрима политического процесса, та же публичная истерика, то же неприятие любого мнения, кроме своего, то же жесткое шельмование оппонентов. Все то же самое! Все из джентльменского набора «демократов», думающих не о победе в конкуренции с оппонентами на честных и свободных выборах, а о победе любой ценой.

В Мариуполе у ставленников власти не было шансов не только на победу, но даже на достойное поражение. Сколько бы официальная пропаганда не вдалбливала в сознание украинцев, что мариупольцы в подавляющем большинстве «патриоты» до мозга костей, действительное положение дел иное. Итоги выборов в местные органы власти должны были продемонстрировать это в полной мере: прорежимные партии и их кандидатов ждали разгром, фиаско. Именно по этой причине выборы были сорваны. С особым цинизмом, по предварительному сговору с участием должностных лиц. Криминал чистейшей воды. «Придворные» же политологи, комментируя срыв выборов в городе, были единодушны: «Хорошая новость. Сначала надо очистить местный политикум от сепаратистов, а потом проводить выборы». Так же рассуждает власть, по мнению которой выборы должны проводиться только там, где ей обеспечена победа. Любой ценой.

Одного-единственного скандала, подобного мариупольскому, вполне достаточно, чтобы оценить выборы в Украине как недемократические. И уж, во всяком случае, как нечестные, несвободные, непрозрачные. Разного рода же инцидентов в день голосования оказалось хоть пруд пруди. Свои большие и маленькие «мариуполи» обнаружились в большинстве областей. Выборы превратились в непрерывный скандал. Такого Украина еще не знала!

В украинской псевдодемократии все элементы демократии нормальной, традиционной перевернуты с ног на голову. Выборов как формы волеизъявления народа, который по Конституции является единственным источником государственной власти, в Украине после «майдана» нет, и не может быть по определению. Под прикрытием выборов власть решает собственные проблемы, навязывая обществу то, что ей выгодно, что велят кураторы. Так было с победой П. Порошенко в первом туре президентских выборов в 2014 году. Если бы не «советы» от В. Нуланд, не было бы ни этой победы, ни показанного победителем рекордного результата, ни высокой явки избирателей. Вполне вероятно, что и президента П. Порошенко не было бы, а пост главы государства занимала бы сейчас то ли Ю. Тимошенко, то ли кто-то другой. Так происходило и на местных выборах 25 октября. Власть, как ненасытный хищный зверь, опять постаралась вцепиться в холку своей беззащитной жертве — украинскому народу. Народ ответил, как смог в тех условиях, в которые он поставлен, — пассивностью.

Низкая явка превратилась для власти в жуткую головную боль. Бороться против нее было решено подтасовкой цифр и фальсификациями. Когда объявили, что по состоянию на 12.00 явка составила в целом по стране примерно 18,5%, реальный показатель не превышал 10−11%. Концы в воду были спрятаны неумело. Обнаружить их не составляло особого труда. Достаточно было взглянуть на соответствующие данные в новостных лентах. Где угодно, даже на патриотических СМИ. Например, те, что были представлены Львовской обладминистрацией, другими компетентными источниками на местах, которые из центра еще не успели причесать под одну гребенку. В них черным по белому называли те самые «непричесанные» 11%. В Киеве источник, близкий к высоким официальным кругам, по состоянию на 16.00 оценивал явку на уровне 30%. Портал www.ukr.net со ссылкой на аппарат Киевской городской администрации сообщал другую цифру — 20−22%. Спустя всего один час, правда, разночтения «счастливо» устранили. Из КГГА сообщили, что к 17.00 в столице проголосовало «более 30% избирателей». У игры в цифры, устроенной властью, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение, скорчив хорошую мину при плохой игре, присутствует побочный положительный эффект, о котором власть, похоже, не догадывается. Если сравнить промежуточные официальный и реальный показатели явки в столице, обнаружится, что приписка в пользу увеличения составляет треть. Киевский избирком, сообщив 25-го, что проголосовало 44% киевлян, 26-го, снизил планку до 41,87. Этот результат тоже завышен. Правом избирать могло — теоретически — воспользоваться до 30% горожан. Отбросив еще 10% на «админресурс», получим итог, близкий к реальному: голосовать пришло не более 20% жителей Киева. С общим результатом по стране, представленным ЦИК, — 46,62% — арифметика та же.

Явка избирателей — показатель, и прямо, и косвенно отражающий важные вещи и тенденции. Особо пристальное внимание вопросу отклика граждан на выборы по традиции уделяют иностранные друзья Киева, его партнеры и благодетели. Для власти высокая явка 25-го была важна, власть о ней заботилась. По-своему, но заботилась. Накануне, ссылаясь на социологию, ньюсмейкеры от власти уверяли, что люди повсеместно буквально рвутся к урнам. Кое-кто из них прогнозировал участие граждан в голосовании на уровне 50−60-ти, кое-кто — 70% (такой сверхоптимистический прогноз предпочли повторить в ряде зарубежных СМИ). Все это оказалось еще одним из очередных блефов, на которых, собственно, построена украинская политическая реальность, выросшая на «майдане» и питаемая духом «майдана». Лишенные в условиях политического террора возможности открытого проявления протеста и неповиновения украинцы показали отношение к режиму П. Порошенко-А.Яценюка своим откликом на казенные призывы «прийти и поддержать». Точнее, отсутствием этого отклика. Власть меньшинства остается властью меньшинства. И без того немногочисленная, непредставительная социальная база режима за полтора года его правления еще более сократилась. Продолжение следует.

…"Что скажет П. Порошенко?», — этот вопрос волновал украинцев. Несмотря ни на что, многие из них ждали от президента Слова, способного, если не исправить грехи и промахи, то по горячим следам дать должную оценку превратившейся в вакханалию избирательной гонке, отчасти сгладив негативное впечатление от выборной грязи. П. Порошенко не сказал ничего. Не только ничего, что могло бы что-то объяснить, прояснить, вселив в души людей хотя бы относительный оптимизм, надежду на просвет в кромешной тьме, царящей в стране. Вообще ничего! Ни слова! Придя утром на свой избирательный участок, он повторил формулу, запущенную ранее американцами: «Выборы — это перезагрузка власти». Вечером же от его имени появилась только предельно краткая запись в соцсети. Даешь, дескать, честный подсчет голосов! Даешь «проукраинские коалиции» в местных советах! Вместо того чтобы, насколько это возможно, дистанцироваться от избирательного беспредела, президент, по сути, взял на себя ответственность как за него, так и за его итоги и последствия.