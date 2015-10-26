В 1989 году на фоне активизации освободительного движения в Нагорном Карабахе Кремль под давлением Еревана, Степанакерта и армянской диаспоры дал добро на возвращение Армянской апостольской церкви (ААЦ) монастыря Гандзасар, считающегося одним из пяти величайших армянских храмов, и Амарасского монастыря, где создатель армянского алфавита Месроп Маштоц в начале V века открыл первую армянскую школу.

Паргев Мартиросян

«Воссоздание Арцахской епархии стало первой победой в нашей всенародной борьбе, духовная жизнь на исторической арцахской земле снова начала возрождаться, — утверждает президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян. — Для армянского народа вера всегда была и остаётся надёжным залогом всех побед и уверенности в будущем, будь то на поле боя или в мирной созидательной жизни. В судьбоносные периоды мы сумели преодолеть кажущиеся непреодолимыми трудности также во многом благодаря непоколебимой вере. В выживании и развитии нашего народа Армянская апостольская церковь сыграла неоценимую роль».

А предводитель Арцахской епархии ААЦ архиепископ Паргев Мартиросян (Паргев Србазан) отмечает: «Когда развалилась советская власть, церковь и священники получили свободу и возможность проповедовать, преподавать, обучать. Сегодня издаются сотни книг религиозного характера, имеем теле — и радиостанции, воскресные школы. Религия преподаётся в школах, в вузах имеем богословский факультет. Пытаемся вернуть наше духовное наследие младшему поколению, то есть то, что принадлежит ему».

Карабахское освободительное движение всколыхнуло арцахцев, времена безверия и воинствующего атеизма остались позади, люди устремились к свободе — не только политической, но и духовной. Они потянулись к, казалось, забытым, вытравлявшимся из сознания на протяжении нескольких десятков лет советской власти духовным ценностям, стали возвращаться к Вере и Богу. Каждый год в Нагорном Карабахе восстанавливаются, реставрируются и сооружаются церкви.

«В первую очередь надо было открыть историческую Гандзасарскую церковь. Потом были открыты церкви Амарас, Казанчецоц, — рассказывает духовный пастырь Арцаха Паргев Србазан, возглавляющий епархию с 1989 года. — Нам удалось отреставрировать и вновь открыть церкви Канач жам в Шуши и Сурб Аствацацин в Каринтаке, в Кашатагском районе построили церковь Сурб Амбарцум. Был отреставрирован и освящён Цицернаванк, корни которого уходят в IV век и связаны с именем святого Григория Просветителя. Отреставрирована Дадиванкская церковь. Новая церковь построена в райцентре Аскеран, отреставрированы церкви в селах Айгестан, Бадара, Талиш, Оратаг, райцентре Мартакерт, исторический Шошкаванк…»

Безусловно, новый импульс деятельности епархии придаст строящийся в столице Степанакерте кафедральный собор Святого Покрова Девы Марии, который призван стать не только духовным, но научно-образовательным центром.

Сегодня Нагорно-Карабахская Республика, пожалуй, является единственным на постсоветском пространстве государством, где основы христианства преподаются во всех школах в качестве обязательного предмета учебной программы — с 1997 года по инициативе Арцахской епархии в общеобразовательных школах НКР стали проходить «Историю религии» и «Слово Божие». С 2000 года архиепископ Паргев Мартиросян является автором и ведущим телепередачи «Духовная безопасность».

«Юное поколение имеет право знать свою историю, свои корни и основу веры, тем более это актуально в век глобализации. Только при наличии духовных основ можно противостоять вызовам современного мира, — утверждает Србазан. — Патриотическое воспитание носит особо нравственный характер, является богоугодным делом».

Война и религия, меч и крест

Насколько совместимы эти понятия, не исключают ли изначально и в корне они друг друга? Вопрос, требующий нестереотипного подхода, и, наверное, не имеющий однозначного ответа. Однако ясно одно, что вера, соединившись со свободолюбивыми идеалами народа, помогает ему в справедливой борьбе. И в этом можно убедиться на примере героического народа Арцаха (историческое название Карабаха). В годы Арцахского национально-освободительного движения и развязанной Азербайджаном войны бойцы самообороны НКР приходили креститься перед боем и получить благословение духовного предводителя с тем, чтобы, если уж суждено будет погибнуть, то умереть истинным христианином.

«Любой гражданин, если речь идёт о защите Родины, обязан её защищать. В этой связи хочу заметить, что в 1992 году, когда шла война, впервые в армии Карабаха был введён институт капелланства. Его создание стало острой необходимостью. Это доброе дело, способствующее укреплению веры и силы духа среди воинов-армян», — говорит Паргев Србазан.

Духовный предводитель Арцаха не призывает свою паству к аскетизму, но советует, как христианину уберечься в современном мире, полном соблазнов: «Думая о комфорте и улучшении быта, никогда не забывать о спасении души. Всегда надо думать о самом важном, о главном. Живя земной жизнью, надо помнить и о духовной жизни, жизни вечной. Каждый должен знать, что есть Бог, у каждого человека есть его личная миссия, и каждый в ответе за весь мир. Вся вселенная, природа, дети — всё это ежедневно должно напоминать нам о Небесном Отечестве».

Как же быть с теми, кто откололся, заблудился? Речь о сектантстве

Следует отметить, что вместе с возвращением и утверждением ортодоксального вероисповедания в Нагорном Карабахе появились и представители различных религиозных организаций, в частности таких, как «Евангельская церковь», «Христиане веры Евангельской», «Евангельские христиане-баптисты», «Свидетели Иеговы», «Адвентисты седьмого дня», «Пятидесятники», «Союз армянского религиозного братства», католики и др.

Закон Нагорно-Карабахской Республики «О свободе совести и религиозных организациях» и Конституция НКР предоставляют всем гражданам право на свободу мысли, совести и вероисповедания, однако республика практически продолжает оставаться в военном положении, и в условиях, когда враг находится на пороге дома, когда реалии требуют от людей готовности в случае необходимости отдать жизнь за родину, нацию, семью, вероучения многих из этих организаций прямо или косвенно призывают сложить оружие и отказаться от борьбы.

Заметим, что некоторые из религиозных организаций на начальном этапе предпочитали работать в Нагорном Карабахе нелегально, и их стремление развернуть здесь свою деятельность воспринималось как предательство, проявление космополитизма, антипатриотизма, попытка расколоть общество, сплотившееся перед общей опасностью. Исходя из вышеуказанного, действовавший в период войны (1992−1994 гг.) Государственный комитет обороны принял решение, однозначно запрещавшее деятельность незарегистрированных религиозных организаций, одновременно жестко регламентировавшее деятельность регистрированных организаций.

С окончанием масштабных военных действий в регионе имели место необратимые демократические процессы. Юридически признанные республики региона — Армения, Грузия и Азербайджан, вступая в Совет Европы, взяли на себя обязательства регистрировать в соответствующих структурах религиозные организации, позиции которых отличаются от ортодоксальных. В данном контексте государства обязались проявлять толерантность к ним и, в частности, ввести институт альтернативной гражданской службы для тех верующих, которые принципиально не желают служить в армии, исходя из религиозных соображений.

Новый закон НКР о религиях, базирующийся на аналогичном законе соседней Армении, был подписан президентом республики 24 декабря 2008 года и вступил в силу 9 января 2009 года. Главные ограничения данного закона — это полный запрет религиозной деятельности без государственной регистрации; контроль государства над религиозной литературой; требование наличия 100 взрослых членов для регистрации религиозной организации; монополия Армянской апостольской церкви на проповедь и распространение своей веры, тогда как другие религиозные организации должны ограничить свою проповедь в «общине их собственных верующих».

Несмотря на то, что с годами основная масса населения Нагорного Карабаха привыкает к существованию на территории республики совершенно незнакомых ранее религиозных организаций, отношение к ним в целом продолжает оставаться сложным и неоднозначным. Власти и общество относятся к ним с определённым недоверием, и в первую очередь потому, что последователи некоторых из этих религий отказываются принимать присягу, брать в руки оружие и служить в армии. За отказ проходить обязательную срочную службу в армии несколько последователей этих организаций были осуждены. В этой связи правозащитниками был поднят вопрос о введении в республике альтернативной военной службы на основании вероисповедания. Однако данная инициатива не прошла, что главным образом обусловлено практически продолжающейся войной с Азербайджаном. Многие считают, что пока рано вводить в Нагорном Карабахе альтернативную службу, ибо в условиях скромных людских ресурсов и постоянной угрозы войны это нецелесообразно и опасно.

Руководитель отдела национальных меньшинств и религии аппарата правительства НКР Ашот Саргсян уверен, что подобные организации и секты представляют конкретную опасность для молодой государственности НКР, для народа и его веры. По его словам, в Республике Армения и Нагорно-Карабахской Республике зарегистрировано 70 религиозных организаций, кроме того, без регистрации (главным образом в Армении) действует более 200 религиозных групп, подавляющее большинство которых составляют сектанты, получающие духовно-идеологическое, материально-финансовое и другое содействие из-за рубежа.

«Все они без исключения помимо духовной деятельности занимаются экономической, финансовой и другой деятельностью, а некоторые спонсируются со стороны той или иной политической силы. На сегодня в Республике Армения насчитывается 350 тысяч верующих вне Армянской апостольской церкви, что больше 10% общей численности населения», — отметил Ашот Саркисян.

По словам госчиновника, борьба с ними должна стать общенациональной задачей.

Проблемы религиозных меньшинств обсуждаются в Нагорном Карабахе на различных уровнях. В частности, карабахская неправительственная правозащитная организация «Центр гражданских инициатив» провела в Степанакерте круглый стол по теме: «Религиозные меньшинства и отношение современного карабахского общества к ним», в работе которого приняли участие представители властей и общественности республики, правозащитники, эксперты, руководители различных религиозных организаций, журналисты и др. Были обсуждены существующие в данной сфере проблемы и пути их решения. Организаторы мероприятия выступили с призывом относиться к религиозным меньшинствам более толерантно и решать вопросы на основе взаимного доверия.

Социолог Давид Карабекян считает, что правительство НКР не притесняет представителей религиозных меньшинств. Одновременно он выступает за особый статус Армянской апостольской церкви. «Церковь для армян — нечто большее, чем просто духовный институт, поэтому Армянская апостольская церковь должна иметь особый статус, а не приравниваться к другим религиям».

Сам Паргев Србазан причисляет представителей неортодоксальных религий и сект к «духовным детям Арцаха» и, руководствуясь словами святого Саака Партева о том, что «хворую овцу не оставляют на съедение волкам», призывает общими усилиями помочь им встать на верный путь. «С духовной точки зрения все карабахцы являются моими чадами. Моё отношение к ним, ко всем без исключения — отцовское, попечительское. Известно, что именно глава семьи должен призывать к миру и согласию», — говорит архиепископ Мартиросян. Србазан считает, что независимо от статуса человека, мирянин он или нет, верующий или нет, все вовлечены в общественную жизнь, все являются гражданами своей страны, все несут ответственность за судьбу народа и страны.

Духовный предводитель Арцаха с оптимизмом смотрит в будущее: «Как бы ни была сурова к нам судьба, мы готовы принять все её удары, зная, что с нами Армения и весь христианский мир».

И именно вера в будущее и поддержка единоверцев помогают Арцаху жить, бороться, созидать и побеждать.