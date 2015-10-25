



Василий Верещагин. Нападают врасплох. 1871

Василий Верещагин, прежде всего, — великолепный, крепкий художник, живописец и рисовальщик, уверенно владеющий и пейзажем, и интерьером. Его изобразительного мастерства ему легко хватило на то, чтобы стать первым в любой его эпохе: и во второй половине XIX века, когда импрессионизм уже похоронил старую статику живописи, а русские только начали впитывать новые достижения художественной оптики, — и в начале ХХ века, когда модерн вызвал к жизни древнейшие мифы человеческого сознания, на фоне которых русские сказки о прозе выглядели бледными копиями настоящих трагедий. Верещагин победил и туманы, и мифы — даже одним только своим «Апофеозом войны».

Василий Верещагин — подлинный русский национальный гений, который ничем никогда не изменил правде о разнице цивилизаций и правде о войне. Он стал настоящим отцом всей современной русской живописи о войне, критерием совести и правды о страшной массовой жертве русского солдата и русского народа. А в своей прозе о войне — классическим скептиком, критиком лубочной истории о вождях.

Василий Верещагин — богатырь и сильный характер, который без страха шёл именно против трусливой пропаганды. И погиб он, как герой, — в самом начале унизительных поражений России, задолго до её новых побед.

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Смотрите галерею работ Верещагина об Отечественной войне 1812 года

Василий Васильевич Верещагин (1842−1904) родился в Череповце 14 (26) октября 1842 года в семье помещика. В 1850—1860 гг. учился в петербургском Кадетском корпусе, окончив его в чине гардемарина. В 1858—1859 гг. на фрегате «Камчатка» и других кораблях ходил в Данию, Францию, Англию. В 1860 году Верещагин поступил в петербургскую Академию художеств, но оставил ее в 1863 году — из-за того, что был недоволен системой преподавания. Затем посещал мастерскую Жана Жерома в парижской Школе изящных искусств (1864).

Всю жизнь Василий Верещагин был неутомимым путешественником. Стремясь (по его собственным словам) «учиться на живой летописи истории мира», ездил по России, на Кавказ, в Крым, на Дунай, в Западную Европу, дважды побывал в Туркестане (1867−1868, 1869−1870), участвуя в походах русских войск, два раза — в Индии (1874−1876, 1882). В 1877—1878 годах участвовал в Русско-турецкой войне на Балканах.

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Верещагин много путешествовал и в частном порядке: в 1884 году посетил Сирию и Палестину, в 1888—1902 гг. — США, в 1901 г. — Филиппины, в 1902-м — Кубу, в 1903-м — Японию. Когда началась Русско-японская война, Верещагин поехал на фронт.

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Художник погиб 31 марта (13 апреля) 1904 года при взрыве броненосца «Петропавловск» — вместе с его командой — на рейде Порт-Артура.