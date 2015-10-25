



gorod.lv Граффитти на улицах Сербии

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 18 — 24 октября стали: московский митрополит Иларион осудил «кампанию дискредитации и лжи» против Католической церкви; латинский викарий Алеппо Жорж Абу Хазен: участие России и Ирана делает ситуацию в Сирии лучше; Всемирный совет церквей выразил обеспокоенность эскалацией насилия на Святой земле; заискивание британского правительства перед председателем Китая совершенно постыдно; президент США Барак Обама продлил полномочия Комиссии по международной религиозной свободе и другое.

На итоговом брифинге, посвященном последнему дню работы Синода епископов по семье, примас Австрии кардинал Кристоф Шенборн ответил на вопрос, не будет ли подвергнута риску вселенскость Церкви «здоровой децентрализацией», о которой говорит папа Римский Франциск. По словам Шенборна, такой опасности нет, поскольку речь идет не о создании национальных Церквей, подобно Англиканской церкви, а о равновесии между центром и поместными структурами. То есть, децентрализация означает не что иное, как особые полномочия, которыми обладают епископские конференции, сообщает Radio Vaticana (Ватикан).

Григорий III Лахам, патриарх Мелькитской католической церкви высоко оценил заявление Синода епископов о семье касательно прекращения войны в Сирии. Он надеется, что «мы сможем подготовить документ, который будет предложен православным, англиканам, лютеранам, Всемирному совету церквей» и который будет предложен к рассмотрению Соединенным Штатам, России, Европейскому союзу, странам Ближнего Востока — Турции, Саудовской Аравии, Ирану, Сирии, Израилю, Палестине — со словами «Вот время для мира! Никогда для войны!».

21 октября в ватиканском доме святой Марты папа Римский Франциск встретился с главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом (Алфеевым). В начале встречи Святейший отец поблагодарил представителя Русской православной церкви за его выступление во время Синода епископов на тему семьи и направил наилучшие пожелания патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В ходе беседы были затронуты темы, стоящие на повестке двусторонних отношений между Московским патриархатом и Католической церковью. Речь шла также о ситуации с христианами на Ближнем Востоке. В тот же день митрополит Иларион встретился с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. В свою очередь KATHPRESS (Вена, Австрия) отмечает, что глава ОВЦС резко критиковал политику США и ряда стран ЕС по вопросу «гей-браков». Как отметил митрополит Иларион, «сразу же после отъезда папы Франциска из США президент Барак Обама открыто заявил, что гомосексуальные права важнее свободы религии», и это явное свидетельство намерений светской власти, нападения ее на «те здоровые силы в обществе», которые по-прежнему защищают традиционные семейные ценности. Даже против Католической церкви идет «кампания дискредитации и лжи». Православные и католики должны отстаивать свои взгляды вместе и в диалоге с национальными парламентами и правительствами на форумах международных организаций как ООН или Совет Европы. Глава ОВЦС выразил надежду, что одним из плодов Синода епископов «станет дальнейшее развитие православно-католического сотрудничества в этом направлении». Фонд «Pro Oriente» в свою очередь отмечает, что в отличие от прошлого года митрополит избегал критики Украинской греко-католической церкви.

Polonia Christiana (Краков, Польша) побеседовала с автором документальных фильмов о ближневосточных проблемах Витольдом Гадовским. США на Ближнем Востоке после Второй мировой войны взяли на себя роль, которую раньше исполняли англичане и французы. Американцы экспериментируют, очень глубоко проникая в эту сложную материю, которая является конгломератом языков, религий, народов и культур. Система, которая была сформирована после Второй мировой войны, пережила без серьезных изменений даже так называемую «холодную войну». Дестабилизация наступила лишь несколько лет назад, когда французы и американцы, а после них англичане, решили, что наступило время «жасминовой революции» или «введения демократии» в обществах, которые никогда понимали, что такое демократия. Западные державы считали, что такой социальный эксперимент является привлекательным и важным. Для дестабилизации ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке они взорвали Тунис, Алжир, Египет и Ливию. Но самая серьезная эскалация затронула Сирию. Она не была ни отсталой, ни бедной страной. Но вдруг американцы сказали русским: «Конец вашей Сирии, теперь мы будем там, чтобы управлять, используя демократов». Обама начал проект сирийской революции, прибегнув к помощи оппозиции. Но вы должны понимать, что эти «идеалисты» — изгнанники, они были отвержены Сирией. Сирийских христиан выгоняют из страны. Их уход является большой потерей. Они говорят, что их единственным охранителем является сирийский президент Башар Асад, второй — российский президент Владимир Путин. Когда мы пытались убедить их, что ни тот, ни другой не является защитником христиан, они ответили: «Папа не помогает нам».

Местные власти сирийской провинции Аль-Хасаки приняли решение конфисковать имущество лиц, принявших вынужденное решение покинуть свои дома из-за войны в Сирии. Против этого выступили лидеры христианских Церквей, передает Agenzia Fides (Ватикан). Заявление подписали епископы и представители местных христианских общин, в том числе архиепископ Жак Бехнан Хиндо, а также корпорация сельскохозяйственных работников и Национальная молодежная организация национального примирения. По их мнению, озвученное решение является «нарушением прав человека». Принятые меры особенно угрожают присутствию христиан в регионе, которые владеют более чем 30% земель и домов. Создание органов управления имуществом лиц, временно покинувших область, рассматривается лидерами христианских общин как запугивание. А те, кто раздумывают над временной эмиграцией, приходят к выводу, что лучше продать свою недвижимость, чем оказаться в ситуации экспроприации. Также христианские представители выступают против произвольного повышения налогов и попытки местных властей вмешиваться в деятельность частных школ, связанных с христианскими общинами. В ответ на это представители Союза демократических партий, политической группировки, связанной с Рабочей партией Курдистана, возразили, что программа управления имуществом, принадлежащего беженцам, как раз и направлена на то, чтобы избежать незаконного их присвоения.

Как говорит латинский викарий Алеппо Жорж Абу Хазен, при поддержке российской авиации сирийская армия продвигается, ситуация становится лучше, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Растущее присутствие в Сирии Ирана и России помогло остановить продвижение боевиков «Исламского государства» и прочих экстремистских групп — в том числе филиала Аль-Каиды в Сирии «Аль-Нусра». «Российское вмешательство привело к большей эффективности в борьбе против джихадистов», — подчеркивает монсеньор Хазен. А начатая в прошлом году военная операция Соединенных Штатов и их союзников «нарочно не была успешной». В дополнение к тому, говорит католический епископ, многие движения против правительственных сил на самом деле состоят «на 80%» из людей, которые не являются сирийцами. «Вот почему мы не должны рассматривать их как умеренные сирийские оппозиционные группировки», — уверен монсеньор Хазен. Он полагает, что сейчас можно надеяться на возобновление политического процесса между противоборствующими сторонами в Сирии, «кажется, что и Москва движется в этом направлении, и мы, христианские лидеры, обрели надежду».

Всемирный совет церквей выразил обеспокоенность ситуацией на Святой земле, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). «Мы с растущей обеспокоенностью воспринимаем события, которые влияют на весь регион и, в частности, на Святой город Иерусалим, который по-прежнему является в наших сердцах и в наших молитвах как открытый город двух народов (Израиля и Палестины) и трех религий (иудаизм, христианство и ислам», говорится в письме генерального секретаря ВЦС Олафа Фюксе Твейта. Твейт подчеркнул, что «христиане должны работать вместе, чтобы покончить с насилием, потому что каждый есть дите Бога», он также призвал прекратить оккупацию и несправедливость, которые в настоящее время служат основным препятствием на пути к миру между Израилем и Палестиной. Заявление генерального секретаря ВЦС, который базируется в Женеве и включает в настоящее время членов всех основных христианских конфессий (за исключением католиков), призывает «остановить незаконную оккупацию палестинских территорий, но не в качестве предварительного условия для прекращения насилия, а в качестве важнейшего элемента для устойчивого мира, справедливого и прочного урегулирования в регионе».

Заискивание британского правительства перед президентом Китая совершенно постыдно, считает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Пекин продолжает преследовать христиан, но «наше лицемерное правительство» не делает ничего, чтобы указать председателю Си на это во время его государственного визита. Как иронично, что глава Англиканской церкви находится рядом с Си, который возглавляет преследования христиан. И фарсом является то, что принц Чарльз, который давно говорит о религиозной терпимости и желает быть «защитником веры», встречается с китайским главой. Конечно, члены королевской семьи не виноваты, ибо они должны делать то, что правительство говорит им, хотя они имеют право отказать делать то, что греховно. Наш реальный гнев должен быть направлен на британское правительство за приглашение китайской делегации и официальное подобострастие перед диктатором. Видна публичная демонстрация огромного лицемерия британского правительства, которое улыбается Си, а потом чинно говорит нам, что оно выступает за смену режима в Сирии по моральным основаниям. По крайней мере, правительство Великобритании солидарно в одном: оно отказывается пошевелить пальцем, чтобы помочь гонимым христианам в любой стране, будь то Ближний Восток или Китай.

Научный сотрудник Института мировых религий Китайской академии социальных наук Ванг Мей Шу призвала Ватикан лучше понять рассуждения китайского правительства и научиться больше доверять. Об этом она рассказала AsiaNews (Рим, Италия). Проблем между Святым престолом и Пекином очень много. В ходе «холодной войны» между Востоком и Западом отношения Китая с Ватиканом зависели от отношений Пекина с «империалистами». Поэтому дипломатические связи были фактически сведены к нулю. Проблемой стало создание независимой от Святого престола католической иерархии и самостоятельное рукоположение епископов и священников. В период политики реформ и открытости в Китае местные католики высказали желание находиться в составе «единой, святой, соборной и апостольской» Церкви. Учитывая, что Ватикан хоть и является городом-государством, но на самом деле есть центр руководства общемировой Католической церкви, отдельные государства могут позволить своим местным Церквям следовать общей процедуре. Например, Соединенные Штаты и Святой престол официально оформили свои дипломатические отношения в 1984 году, однако все американские епископы всегда назначались папами Римскими. К сожалению, у китайского правительства и Святого престола есть очевидные различия по некоторым вопросам. «Незаконные хиротонии» стали синонимами конфликта с Ватиканом и объектом внимания со стороны средств массовой информации. Тем не менее, за последние тридцать лет Пекин сосредоточился больше на социальных функциях религии, что включает понимание роли и влияния международного значения католической веры, олицетворяемой Святым престолом. Но и Ватикан нуждается в понимании культурной традиции Китая, процедуре принятия решений китайской коммунистической партии, подходу руководства к религиям, китайскому способу мышления и самовыражения, способности знать и понимать мир за пределами границ национального государства. Обе стороны могли бы начать обсуждение тех вопросов, которые провоцируют конфликты или которые требуют срочного решения — как рукоположение епископов. Здравый смысл подсказывает, что Церковь в Китае должна действовать в соответствии с канонами Вселенской церкви, но также соблюдать основные требования китайского правительства, чтобы доказать свою готовность действовать в соответствии с законами относительно религиозных организаций.

Президент США Барак Обама продлил полномочия Комиссии по международной религиозной свободе до 30 сентября 2019 года, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Вместе с тем, в ее деятельность внесены некоторые изменения. Комиссия должна будет расширить свое определение «стран, вызывающих особую озабоченность», чтобы включить туда государства страны, где негосударственные организации совершают нарушения свободы вероисповедания, а правительство либо не реагируют либо не в силах остановить злоупотребления. Судя по всему, речь идет об Ираке и Сирии, где «Исламское государство» отвечает за систематическую кампанию террора и насилия против сотен тысяч христиан, езидов и мусульман-шиитов.

Сербская православная церковь выступила против компромисса в Косово, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). Она поддерживает сербское правительство на пути к членству в ЕС, но отрицает какие-либо компромиссы в отношении автономии. Об этом заявил патриарх Ириней на встрече с премьер-министром Сербии Александром Вучичем. По его словам, Белград не должен отказываться от этой «колыбели Сербии» и «наших святых мест».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.