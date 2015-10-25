В эти дни 86 лет назад, 24−29 октября 1929 года, произошел Великий биржевой крах на Уолл-стрит в Нью-Йорке, давший старт Великой депрессии — глобальному мировому экономическому кризису, затронувшему полмира и в некоторой степени преодоленному только благодаря «Новому курсу» Ф. Д. Рузвельта и началу Второй мировой войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая депрессия

Смотрите галерею карикатур фотографий и живописи, посвященную Великой депрессии.

Наверное, нет в мире взрослых людей, которые бы никогда не слышали об этом событии, оставившем глубокий след в памяти человечества. Многие знают и основные вехи этого грандиозного обрушения биржи: «черный четверг» 24 октября — начало паники на бирже и падения курса акций, «черная пятница» 25 октября — продолжение падения, «черный понедельник» 28 октября — еще один скачок стоимости акций вниз и «черный вторник» 29 октября — полный обвал, вынужденно продано 16 млн акций на сумму $10 млрд — в 2 раза больше, чем США потратили на Первую мировую войну.

Некоторые знают, что краху 1929 года предшествовал небывалый рост спекуляций на фондовой бирже, участие в которых в погоне за легкими деньгами и «длинным долларом» принимали (на заемные деньги!) миллионы простых американцев, не очень хорошо понимавших в экономике, но зато очень доверявших выступлениям экономистов и экспертов, а также рекламе возможности быстро разбогатеть, играя на бирже.

И уж совсем мало кто хочет понять, что ответственность за Биржевой крах 1929 г. и последовавшую за ним Великую депрессию несут те самые экономисты и эксперты, экспертное сообщество, как сказали бы сейчас, которые категорически не желали замечать реальность и, несмотря ни на что, продолжали обманывать граждан до, во время и еще долго после краха на бирже.

ИА REGNUM приводит подборку цитат «экспертов», собранную на сайте «Война и мир», — Читатель может сам предположить мотивы, которые побуждали этих экспертов высказываться именно таким образом.

Всё хорошо, прекрасная маркиза…

«В наше время больше обвалов не будет», — Джон Мейнард Кейнс, 1927 год.

«Я не могу не возразить тем, кто утверждает, будто мы живем в раю для глупцов, и процветание нашей страны неизбежно пойдет на спад в ближайшем будущем», — Е.Х.Х. Симменс, президент нью-йоркской биржи, 12 января 1928 года.

«Нашему постоянному процветанию не будет конца», — Майрон Е. Форбс, президент «Пирс Эрроу Мотор Кар Ко.», 12 января 1928 года.

«Никогда еще перед Конгрессом Соединенных Штатов, собравшимся рассмотреть положение дел в стране, не открывалась такая приятная картина, как сегодня. Во внутренних делах мы видим покой и довольство… и самый длинный в истории период процветания. В международных делах — мир и доброжелательность на основе взаимопонимания», — Калвин Кулидж, 4 декабря 1928 года.

«Возможно, котировки ценных бумаг и снизятся, но не будет никакой катастрофы», — Ирвинг Фишер, видный американский экономист, «Нью-Йорк Таймс», — 5 сентября 1929 года.

«Положение в американской промышленности — отличное. Рынки — в превосходном состоянии», — Чарльз Митчелл, президент «Нэшнл сити бэнк», — 15 октября 1929 года.

«Котировки поднялись, так сказать, на широкое горное плато. Вряд ли в ближайшее время, или даже вообще, возможно их падение на 50 или 60 пунктов, как это предсказывают медведи. Я думаю, что в ближайшие месяцы рынок ценных бумаг значительно поднимется», — Ирвинг Фишер, видный американский экономист, 17 октября 1929 года.

«Фундаментальная экономика страны — производство и распределение товаров — находится на прочной и благоприятной основе», — президент США Герберт Гувер, 24 октября 1929 года.

«Это падение не окажет значительного влияния на экономику», — Артур Рейнольдс, президент «Континентал Иллинойс Бэнк оф Чикаго», — 24 октября 1929 года.

Положение на бирже «в целом устойчиво», и «с финансовой точки зрения состояние дел лучше, чем когда-либо в последние месяцы… Худшее осталось позади», — Заявление 35 крупнейших банковских домов Уолл-стрит, 24 октября 1929 года.

«Вчерашнее падение не повторится… Я не боюсь подобного снижения», — Артур А. Лосби, президент «Экуитабл Траст Компани», 25 октября 1929 года.

«Мы считаем, что основы Уолл-стрит не затронуты, и те, кто может позволить себе заплатить сразу, дешево приобретут хорошие акции», — Бюллетень «Гудбой энд Компани», цитата в «Нью-Йорк Таймс», 25 октября 1929 года.

«Есть и умные люди, которые сейчас покупают акции… Если не будет паники, а в нее никто всерьез не верит, акции ниже не опустятся», — Р. В. Мак-Нил, финансовый аналитик, 28 октября 1929 года.

«Сейчас — время покупать акции. Сейчас — время вспомнить слова Дж. П. Моргана… что любой человек в Америке, играющий на понижение, разорится. Возможно, через несколько дней начнется паника медведей, а не паника быков. Скорее всего, еще много лет не будет таких низких цен на многие из тех акций, которые сейчас истерически продают», — Р. В. Мак-Нил, рыночный аналитик, цитата в «Нью-Йорк Геральд Трибюн», 30 октября 1929 года.

«Покупайте надежные, проверенные акции, и вы не пожалеете», — Бюллетень Е.А. Пирс, цитата в «Нью-Йорк Геральд Трибюн», 30 октября 1929 года.

«Снижаются цены на бумаги, а не на реальные товары и услуги… Сейчас в Америке идет восьмой год экономического подъема. Предыдущие такие периоды продолжались в среднем одиннадцать лет, то есть до обвала у нас остается еще три года», — Стюарт Чейз, американский экономист и писатель, «Нью-Йорк Геральд Трибюн», 1 ноября 1929 года.

«Истерика на Уолл-стрит уже закончилась», — «Таймс», 2 ноября 1929 года.

«Обвал на Уолл-стрит не значит, что будет всеобщий, или хотя бы серьезный экономический спад… В течение шести лет американский бизнес уделял значительную часть своего внимания, своей энергии и своих ресурсов спекулятивной игре… И вот это неуместное, ненужное и опасное приключение закончилось. Бизнес вернулся домой, к своей работе, слава Богу, без повреждений, здоровый душой и телом и сильнее в финансовом отношении, чем когда-либо раньше», — «Бизнес Уик», 2 ноября 1929 года.

«Хотя акции сильно упали в цене, мы верим, что это падение — временное, а не начало экономического спада, который приведет к продолжительной депрессии…» — Гарвардское экономическое общество, 2 ноября 1929 года.

«Мы не верим в серьезный спад: по нашим прогнозам экономический подъем начнется весной, а осенью ситуация станет еще лучше», — Гарвардское экономическое общество, 10 ноября 1929 года.

«Вряд ли спад на фондовом рынке будет долгим, скорее всего, он закончится уже через несколько дней», — Ирвинг Фишер, профессор экономики Йельского университета, 14 ноября 1929 года.

«Паника на Уолл-стрит никак не скажется в большинстве городов нашей страны», — Пол Блок, президент газетного холдинга «Блок», редакционная статья, 15 ноября 1929 года.

«Можно с уверенностью сказать, что финансовая буря закончилась», — Бернард Барух, телеграмма Уинстону Черчиллю, 15 ноября 1929 года.

«Я не вижу в текущей ситуации ничего угрожающего или вызывающего пессимизм… Я уверен, что весной наступит оживление экономики, и в течение наступающего года страна будет стабильно развиваться», — Эндрю В. Меллон, министр финансов США, 31 декабря 1929 года.

«Я убежден, что благодаря принятым мерам мы восстановили доверие», — Герберт Гувер, декабрь 1929 года.

«1930 год будет превосходным по количеству рабочих мест», — Министерство труда США, Новогодний прогноз, декабрь 1929 года.

«У акций блестящие перспективы, по крайней мере, на ближайшее будущее», — Ирвинг Фишер, кандидат экономических наук, начало 1930 года.

«Есть признаки того, что самая тяжелая фаза рецессии уже позади…» — Гарвардское экономическое общество, 18 января 1930 года.

«Сейчас совершенно не о чем беспокоиться», — Эндрю Меллон, министр финансов США, февраль 1930 года.

«Весной 1930 года закончился период серьезной озабоченности… Американский бизнес постепенно возвращается к нормальному уровню процветания», — Джулиус Бернс, глава Национальной конференции по изучению бизнеса при президенте Гувере, 16 марта 1930 года.

«Перспективы по-прежнему благоприятные…» — Гарвардское экономическое общество, 29 марта 1930 года.

«Перспективы благоприятные…» — Гарвардское экономическое общество, 19 апреля 1930 года.

«Хотя катастрофа произошла всего шесть месяцев назад, я уверен, что самое худшее позади, и продолжительными совместными усилиями мы быстро преодолеем спад. Банки и промышленность почти не затронуты. Эта опасность также благополучно миновала», — Герберт Гувер, президент США, 1 мая 1930 года.

«К маю или июню должен проявиться весенний подъем, который мы предсказывали в бюллетенях за ноябрь и декабрь прошлого года…» — Гарвардское экономическое общество, 17 мая 1930 года

«Господа, вы опоздали на шестьдесят дней. Депрессия закончилась», — Герберт Гувер, президент США — в ответе делегации, которая ходатайствовала об организации программы общественных работ, чтобы ускорить восстановление экономики, июнь 1930 года.

«Хаотичные и противоречивые движения бизнеса должны вскоре уступить дорогу продолжительному подъему…» — Гарвардское экономическое общество, 28 июня 1930 года

«Силы текущей депрессии уже на исходе…» — Гарвардское экономическое общество, 30 августа 1930 года

«Мы приближаемся к концу фазы падения в процессе депрессии», — Гарвардское экономическое общество, 15 ноября 1930 года

Однако приведенные выше цитаты… слишком знакомы. И не потому, что мы все так хорошо знаем историю Биржевого краха 1929 года, а потому, что подобные фразы вместе или порознь можно прочесть в любом экономическом обзоре, в любой статье или заметке по экономике в СМИ и сегодня, хотя их пишут новые люди — наверное, правнуки тех легендарных экспертов и экономистов, которые «сопровождали» начало Великой депрессии в США. И это наводит на мрачные размышления…