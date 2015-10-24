



fosterandpartners.com Планируемая Лунная база ЕКА

На прошедшей неделе внимание австрийских СМИ было сфокусировано на нескольких важных сюжетах, связанных с Россией и постсоветским пространством. Газеты Альпийской республики отмечают, что Россия и Евросоюз вместе полетят на Луну, подчеркивают, что украинские власти верны воинственной риторике, в то время как население страны радуется наступившему перемирию на Донбассе, и прогнозируют наступление в России «экономического лета».

2020: на Луну за водой

По мнению газеты Wiener Zeitung, несмотря на продолжающийся кризис в отношениях между Востоком и Западом, стороны способны найти общий язык в области космонавтики. По словам главы ЕКА немца Яна Вёрнера, «именно во времена преходящих кризисов космическая отрасль выступает в качестве консолидирующего начала». В 2020 году Роскосмос и Европейское космическое агентство (ЕКА) планируют совместную миссию в рамках проекта «Луна-27», направленного на подготовку пилотируемого полета к спутнику Земли и в частности нацеленного на поиск воды на Луне. Российские эксперты рассматривают в качестве потенциального места для строительства лунной базы южный полюс Луны.

Есть ли сила у «непокоренных»?

Корреспондент газеты Der Standard побывал в Киеве и убедился в том, что усталость от войны, экономический кризис и рост цен сильно бьют по популярности украинских властей. Взгляд журналиста зацепился за лозунг «Сила непокоренных!», украшавший трибуну, с которой выступал президент Порошенко во время отмечавшегося 14 октября дня защитника отечества. Корреспондент отмечает, что эти слова вызывают в памяти распространенную в межвоенный период легенду о «непобедимой на поле боя Германии».Появление Порошенко в качестве второго пилота Су-27 Der Standard оценила скептически: идея не нова, за штурвалом такого самолета Владимир Путин сидел еще 15 лет назад, а сам пиар-ход вызвал в Киеве скорее иронию. По мнению журналиста из Вены, в то время, когда большинство украинцев искренне радуются тому, что конфликт на Донбассе как минимум заморожен, воинственная риторика властей оказывается не к месту.

Австрийские консерваторы запали на «российскую агрессию»

Венская газета Kurier подробно осветила проходивший 21−22 октября в Мадриде конгресс Европейской народной партии (ЕНП). Австрию на конгрессе представляли лидеры Австрийской народной партии (АНП) — единственной в стране консервативной партии. По мнению главы делегации, недавно избранного генсеком АНП Петера Макдональда,"наша философия заключается в том, что мы четко обозначаем наши западные ценности и наши западные стандарты. Европа — это не только экономическое, но ценностное сообщество».В резолюции конгресса подчеркивается, что ЕНП «решительно» выступает за демократию, правовое государство, отделение церкви от государства, свободу вероисповедания, равноправие полов и «наши иудео-христианские ценности». Защищая эти ценности, Макдональд полагает, что укрепление сотрудничества между Европой и США должно стать ответом «на конфликтный курс нынешнего российского руководства против Запада».

Инвесторы возвращаются в Россию?

В то время как в России продолжаются дискуссии о том, достигла ли экономика дна, газета Die Presse пытается оценить, насколько вероятно наступление «экономического лета» в России. Первый позитивный симптом австрийские журналисты усматривают в размещении «Норильским никелем» и «Газпромом» международных облигаций на суммы около 1 млрд долларов и 900 млн евро соответственно. Приток капитала, по данным Центробанка России, впервые превысил отток на 5,3 млрд долларов. И хотя эти суммы меркнут по сравнению с докризисными показателями, но для западных инвесторов лед тронулся. Надежды Die Presse подогревают прогнозы относительно судьбы западных санкций. Эксперт по России Герхард Манготт из Инсбрукского университета полагает: «Консенсус по поводу продления санкций в Евросоюзе отчетливо слабее, чем полтора года назад».

«Воскресение» Башара Асада

Необъявленный московский визит Башара Асада 20 октября, по словам Wiener Zeitung, стал первой зарубежной поездкой сирийского президента с момента начала гражданской войны. Газета приводит мнение австрийского эксперта по Ближнему Востоку Карин Кнейссл. По ее словам, неважно, какие вопросы Асад обсуждал на встрече с Путиным: «Встреча должна была продемонстрировать: посмотрите, я могу себе позволить выезжать из страны, мне нечего бояться путча». Кнейссл полагает, что символическое значение визита сирийского президента гораздо важнее: «На данный момент сценарий сирийского конфликта пишется в Москве, а не в США или ЕС».Эксперт отмечает, что Россия является главным сторонником Асада, но не единственным. В частности, сирийского президента поддерживает Пекин: «Китай прилагает значительные усилия, чтобы Сирия не развалилась. В случае с Пекином речь идет о геополитической стратегии, китайский флот стоит в восточной части Средиземного моря».