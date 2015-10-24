В Пермской краевой библиотеке 21 октября состоялся круглый стол, который был посвящен обсуждению современных вызовов, стоящих перед обществом и страной, и роли современной отечественной интеллигенции в поиске ответов на них. В мероприятии приняли участие представители научного сообщества, деятели культуры города Перми, учителя школ и преподаватели вузов, члены ветеранских организаций, участвующих в реализации патриотического воспитания, а также представители власти. Модерировала дискуссию доцент кафедры русской литературы ПГНИУ Елена Четина. Организатором круглого стола выступило пермское отделение движения «Суть времени».

Анатолий Яр-Кравченко. А.М.Горький читает 11 сентября 1931 года И.В.Сталину, В.М.Молотову и К.Е.Ворошилову свою сказку Девушка и смерть. 1941

Важность темы и её значение отметил министр культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края Игорь Гладнев, открывая работу круглого стола:

«Предваряя сегодняшний разговор, в первую очередь хотел бы поблагодарить молодежь, которая здесь присутствует, выразить надежду, что это углубленное желание вникнуть в эти вопросы будет не разовым мероприятием, а дорогой, которая приведет к свету и храму. И, конечно же, инициаторов. Потому что, на мой взгляд, инициатива на сегодняшний день, в том числе и обсуждение таких важных и не простых вопросов имеет серьезное значение».

Первым выступил преподаватель колледжа «Оникс», координатор пермского отделения движения «Суть времени» Никита Федотов. Активист отметил, что, в связи с возвращением Крыма, поддержкой Донбасса и борьбой с терроризмом в Сирии, в обществе появился патриотический драйв. В свою очередь, у власти возникает запрос на осмысление стоящих перед страной вызовов постмодерна и контрмодерна, фашизма и терроризма, на разработку стратегии дальнейших действий.

Представители либеральной интеллектуальной «тусовки» не в состоянии ответить на эти новые запросы государства: народ они давно списали со счетов (он ответил им тем же), а сами оказались выброшены на обочину исторического процесса. Однако в стране формируется широкое патриотическое гражданское движение, основанное на любви к своему народу и отечеству. Зарождается новая интеллигенция, которая, возможно, сумеет справиться с современным смысловым вакуумом и взять стоящие перед ней интеллектуальные барьеры.

Доктор исторических наук профессор Михаил Суслов рассказал о глобальных и внутригосударственных вызовах, которые стоят перед сегодняшней национальной интеллигенцией. Среди них — нежелание некоторых наших западных недругов вообще видеть на карте мира государство под названием Россия. Суслов отметил серьезную угрозу территориальной целостности нашей страны, возникающую на национальной (что вызвано многонациональностью российского государства) и социально-экономической (связанной с неравномерностью развития внутри страны) основах.

Обостряются конфликты на этнической почве, вместе с этим осуществляются попытки реанимировать идеи Уральской, Дальневосточной, Сибирской и Поволжской республик, вброшенные ещё в 1990 году Ельциным. Тревогу вызывает и состояние отечественной обществоведческой науки, которая находится на уровне «ниже плинтуса» и не может осмыслить многие проблемы, в т.ч. вступление России в новую стадию развития мировой цивилизации.

Суслов: «Мы сегодня пошли с оружием и с армией за рубеж. А война проверяет одним: каков экономический потенциал и промышленный потенциал государства? Ещё во время предвыборной кампании говорили, что будем проводить индустриализацию, но в реальности этого пока нет. И это вызов, о котором должна говорить интеллигенция».

Крайне важной для интеллигенции профессор назвал проблему образования. «Я вижу, какой приходит из школы студент. Знания почти нулевые. Абсолютное незнание советской истории, а без советского периода мы не воспитаем ни патриота, ни гражданина, ни человека, ни защитника нашей страны, ибо это самый успешный период в истории нашего государства. И только на нем можно было показать, чего может достичь народ, взявший в свои руки управление».

Олесь Гончар, главный редактор газеты «Суть времени — Пермь» сосредоточил внимание присутствующих на том, что одним из вызовов для сегодняшней России становятся новые европейские концепции формирования исторического самосознания на основе травматической памяти в ущерб памяти о героизме и подвигах. Ещё большую угрозу нашей и мировой культуре представляет Постмодерн, который также атакует героев и их подвиги через высмеивание. классике и традиции. Необходимо, опираясь на лучшие достижения прошлого, предлагать при этом и нечто новое, одновременно реанимируя героический дискурс.

Для Перми конкретным институциональным воплощением такого решения могло бы стать создание Политехнического музея, воспевающего трудовой подвиг народа, научные и технические достижения страны и края, вклад пермских предприятий. Экспозиции пермского политехнического музея были бы обращены в будущее, вдохновляли творческую интеллигенцию на формирование образа этого будущего, привлекали естественнонаучную интеллигенцию к процессу создания смыслов. Подходящим местом для размещения такого музея представляется здание речного вокзала, занимаемое прежде музеем современного искусства «PERMM» и ныне пребывающее в состоянии реконструкции.

Профессор Лев Мусаелян в своем выступлении затронул тему несоответствия между дореволюционным (эпохи Антона Чехова) понятием «русского интеллигента»: человека интеллектуального и одновременно высокого качество души, страстно любящего свою Родину, даже если он западник, — и современным типом русского западника. Философ вспомнил об эйфории от ощущения обновления страны в годы перестройки и опустошении, которое он испытал впоследствии, после развала страны и расстрела её парламента из танков.

Однако часть интеллигенции, осуществлявшая эти действия, знала, что делала, и, более того, продолжает начатое в перестройку дело. Их заграничные кураторы, такие как Норман Подгорец и другие помощники Рональда Рейгана из числа крайних консерваторов, сами публично рассказали, что многие советские диссиденты находились у них на зарплате. Сейчас, отметил профессор, те же люди пытаются провести десталинизацию, приравнивают Советский Союз к побеждённому им фашизму, инициируют переименование улиц.

В своём выступлении профессор Мусаелян отметил кричащее противоречие между политикой Президента по защите национального суверенитета и отсутствием реальных мер по укреплению экономики и реиндустриализации, которые бы позволили такую внешнюю политику осуществлять. Данная ситуация, считает Мусаелян, ещё более опасна, чем холодная война времён СССР, т.к. НАТО выросла почти в два раза, а мы остались почти в одиночестве:

«Это очень опасная ситуация. И в этом плане голос народа и голос интеллигенции о том, что должна произойти смена экономической политики, должен звучать. В особенности с учётом того, что страна приближается к новым выборам».

Заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, режиссёр, создатель и художественный руководитель Пермского театра «У Моста» Сергей Федотов высказался на тему роли интеллигенции в культурной политике Перми. Он поделился с собравшимися своим мнением о так называемой «культурной революции», которая реализовывалась в Перми Маратом Гельманом.

По его мнению, этот «проект был пеной, ложью». Тратились огромные деньги, которые выкидывались на ветер. Благодаря министру культуры Пермского края Игорю Гладневу история с проектом Гельмана заканчивается. Но есть провокаторы, которые объявили министру информационную войну, пишут какие-то петиции, заявляя, что при нём не появилось никаких новых культурных проектов в регионе. Сергей Федотов рассказал, что именно Игорь Гладнев помог театру «У Моста» в организации и проведении первого в мире международного фестиваля Мартина МакДонаха в прошлом году.

Доцент кафедры русской литературы ПГНИУ Елена Михайловна Четина обратила внимание на идеологическую неоднородность интеллектуальной прослойки в России и традицию исключения из понятия «интеллигенция» интеллектуалов почвенно-патриотического, консервативного толка. Однако, подчеркнула модератор круглого стола, несмотря на разобщенность интеллигенции, сегодня мы переживаем период национального единения и выработки единых базовых ценностей. К этим ценностям, судя по всему, следует отнести и наследие «великой советской цивилизации»; времена, когда хорошим тоном было оплевывать русский XX век и называть патриотизм «последним прибежищем негодяя», безвозвратно ушли, — считает Четина.

Заместитель декана филологического факультета пермского университета, член движения «Суть времени» Илья Роготнев отметил, что европейские интеллектуалы всегда относились к бюрократии как части «темной массы», рассматривая политическую элиту как объект просвещения. Между тем, элита была склонна превращать людей интеллектуального труда в специфическую обслугу.

Сегодня, когда просветительская программа сдана в архив, из «темной массы» выходит враг человечества — в лице «Исламского государства». Докладчик отметил также, что угрозы исламизма и нацизма связаны с объективной слабостью современного богословского дискурса и дискурса о нации, не предлагающих ничего, кроме крайне расплывчатых веротерпимости и толерантности, в условиях, когда массы населения ищут накаленных смыслов, обеспечивающих своеобразный философский и политический драйв.

Все участники круглого стола отметили исключительную важность проведения подобных дискуссионных мероприятий, направленных на консолидацию национально мыслящей интеллигенции.