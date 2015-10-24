На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не будет превращать авиаудар по госпиталю неправительственной организации «Врачи без границ» (ВБГ) в афганском Кундузе в инструмент информационной войны, но ждёт, что трагедия будет расследована. Напомним, что в конце сентября город Кундуз заняли боевики движения «Талибан». Афганские части при поддержке военных США выбивали их из города. Из-за бомбардировки госпиталя погибли по меньшей мере 24 его сотрудника и 10 пациентов, включая детей. В момент атаки там находились около 200 человек.

miranews.ru НПО «Врачи без границ»

Трагедия в Кундузе получила широкий общественный резонанс по всему миру. В афганских и западных СМИ появилось множество версий случившегося. По одной из них, госпиталь использовался боевиками в качестве склада или убежища, так как накануне производился обстрел солдат именно со стороны медицинского учреждения, поэтому военные отметили его как объект для уничтожения, по другой — авиация бомбила район рядом с госпиталем и промахнулась. Существует также версия о том, что удар по госпиталю — политическая провокация, направленная на то, чтобы вызвать возмущение, ненависть к правительству, сотрудничающему с американцами и снизить авторитет и моральный дух афганских сил безопасности. Наряду с этими версиями имеет право на существование и другая, связанная с именем основателя международной гуманитарной миссии (ВБГ) бывшего министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера.

Сразу же после американских ударов по госпиталю он «выразил свое негодование поведением американских властей» и заявил, что «в мире больше нет уважения к гуманитарным операторам», пишет итальянская La Repubblica. Бернар Кушнер подчеркнул тот факт, что «в госпитале могли проходить лечение даже получившие ранения талибы». «Для врача оказание помощи — долг. Этот моральный принцип не должен ставиться под сомнение даже во время войны», — отметил он. Слова, конечно, хорошие. Прямо из клятвы Гиппократа. Однако лукавит господин Кушнер. Судите сами.

В 2008 году бывший прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте опубликовала книгу «Охота. Я и военные преступники», где подробно рассказала о похищении албанцами в 1999 году 300 сербов, цыган и не лояльных косовскому лидеру Хашиму Тачи албанцев. По данным дель Понте, у похищенных забирали почки и сердце. Органы переправляли в Европу, Израиль и Турцию. Причем оставшиеся с одной почкой пленные были вынуждены ждать клиента, желающего получить их вторую почку. По ее данным, особенно бойко эта торговля велась в период с лета 99-го по 2001-й год. То есть как раз тогда, когда Бернар Кушнер возглавлял миссию ООН в Косово. Желтый дом неподалеку от населенного пункта Бурелл на севере Албании, именно он был указан дель Понте как предполагаемое место проведения этих страшных операций. Там оставались следы крови, остатки медикаментов и перевязочных средств. Однако Международный трибунал по бывшей Югославии не начал расследование. По словам дель Понте, чиновники Миссии ООН по делам временной администрации в Косове, которую возглавлял будущий министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, помешали завершить расследование преступлений косовских албанцев.

Хотелось бы ошибиться, но логика нынешнего процесса хаотизации Афганистана просто не позволяет отбрасывать подобный сценарий и в Кундузе. Несмотря на то, что НПО«Врачи без границ» использует для своей работы частное финансирование и не принимает деньги от любого правительства, и что между ней и Пентагоном отношения давно натянутые, врачи госпиталя в Кундузе вполне могли заниматься торговлей человеческими органами. Конечно, мы можем и ошибаться. У нас у самих в мозаике нет пары-тройки кубиков. Однако если учитывать, что в Афганистане жизнь обычного человека не стоит и ломаного гроша, то можно представить, во что оценивалась жизнь и здоровье талибов. Так что они вполне могли быть подопытными кроликами. И это обстоятельство ни в коем случае не должно было стать достоянием гласности. Отсюда и множество версий случившегося, целый ряд заявлений и опровержений, или попросту кривотолков.

Правда лишь то, что среди убитых был известный общественно-политический деятель, лидер кундузского отдела Афганского народного движения Забиулла Паштуньяр. Будучи медиком по образованию, он активно занимался журналистикой. Именно он передавал средствам массовой информации, в том числе и российскому информационному агентству «Афганистан сегодня», последнюю достоверную информацию о событиях в охваченном боями Кундузе. У него могли быть компрометирующие деятельность (ВБГ) сведения, за которыми и охотились талибы. Как считают друзья и единомышленники Паштуньяра, американцы решили убить журналиста после того, как он начал снимать на камеру телефона свидетельства поступавших в госпиталь жителей города, которые утверждали, что американские военные совершают преступления против афганских граждан.

Что же касается созданной при участии Бернара Кушнера организации (ВБГ), то следует напомнить, что она начала работать в Афганистане в 1980 году на деньги американского Национального Фонда за демократию и ставила перед собой задачу обеспечить качественное лечение местных жителей. Если кто-то скажет, что в 2014 году они провели около 8 тысяч операций и более 300 тысяч консультаций, приняли 40 тысяч родов, то это будет правда. Но, не вся правда. Деятельность этой организации в Афганистане всегда вызывала сомнения в благих намерениях. Сведения достаточно старые (не судите строго), но не потерявшие, на наш взгляд, своей актуальности.

В годы советского присутствия в Афганистане специалисты (ВБГ) на словах оказывали помощь всем без исключения раненым в зонах военных действий, к какому бы политическому лагерю те ни принадлежали. Однако на деле занимались лечением исключительно моджахедов. Помнится, весной 1984 года благодаря их стараниям был выхожен, а затем направлен в Осло командир отряда моджахедов Абдул Вахид. На организованном там Западом антисоветском трибунале он рассказывал о зверствах советских солдат над местными жителями. В знак благодарности за это Абдула Вахида отправили в Лондон, где ему изготовили протез ноги. И это далеко не единственный пример участия организации (ВБГ) в подрывной антисоветской деятельности в Афганистане.

В 1982 году эти так называемые врачи, которые находились в то время в Панджшере, вернулись оттуда с фильмом и рассказами, представлявшими малоизвестного тогда полевого командира Ахмад Шаха Масуда бескорыстным борцом за свободу и независимость. Чуть позже Кен Фоллет создал ему всемирную известность в своем «Львином логове». (Панджшер в переводе с дари «Пять львов»). Действовавшие под видом врачей агенты английской разведки МI-6 всячески содействовали росту популярности Масуда. Он стал единственным полевым командиров, получившим мировую известность. Его стали называть «Львом Панджшера».

Осенью 1987 года автор этих строк присутствовал на пресс-конференции в Кабуле, где был представлен араб французского происхождения журналист Аллен Гийо. Чтобы собрать информацию, он двигался пешком из Пакистана по северным районам Афганистана до тех пор, пока не был захвачен в плен. В его сумке лежало несколько фотоаппаратов, дневники с записями и кассеты с фотопленкой. У него была обнаружена карта севера Афганистана, на которой был маршрут движения «журналиста». Кроме того внимание привлекли наколотые, видимо, иголкой, точки вдоль трассы Хйаратон — Саланг и Хайратон — Мазари-Шариф — Шиберган. Советник начальника разведки 18 — й пехотной дивизии подполковник Скоп перенес эти точки на свою карту и определил: они точно совпадают с местами расположения сторожевых застав 40-й армии. Аллен Гийо признался в разведывательной деятельности в пользу ЦРУ. Он был осужден на 8 лет. Однако в первой половине 1988 года президент Наджибулла в качестве жеста доброй воли освободил его и передал французскому правительству.

Сможем ли мы в кратчайшее время узнать истинные причины трагедии в Кундузе? Как знать. Во всяком случае в мидовских кабинетах убеждены, что ситуацию с Кундузом должны расследовать, должно быть продолжение. Это особенно важно сделать сегодня, когда в связи с событиями в Сирии против нашей страны ведется настоящая информационная война. Завтра — будет поздно. Поэтому — именно сегодня.