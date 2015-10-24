



Фарисеи, однажды устав приставать с божественными законами, со ссылками на Писание, и даже смекнув, куда Он все время клонит, стали улавливать Христа в нарушении главных принципов определения достоверности: «Ты Сам о Себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно» (Иоан 8:13). Закон о свидетельстве хоть и прописан в Ветхом Завете отдельной статьей, по сути является универсальным, общечеловеческим. Суть его сводится к тому, что никто не может взять о себе и заявить: «Я — супермен». Или: «Я очень умный, красивый, образованный, интеллигентнейший и уважаемый человек».

Никто не обязан доверять, верить самосвидетельству. Потому фарисеи применили закон на слова Христа о себе «Я свет миру». А кто или что могут быть или служить свидетельством? Либо: а) сторонний свидетель, либо б) Капитан Очевидность. Так, заявляющий о себе, что он Супермен, должен непременно продемонстрировать свои качества — взмыть на небоскреб без мотора и вытащить кого-нибудь из окошка за воротник. Либо должен найтись свидетель, который все это видел и готов под присягой подтвердить. Капитан Очевидность свидетель более надежный и неподкупный. Христос на него и ссылается, говоря, что не судит никого, то есть не вызывает свидетелей в вопросах, где и так все ясно, и нечего огород городить. А в тех вопросах, где кому-то что-то непонятно, это проблема не очевидности, а непонятливых, то есть упорно отрицающих очевидность. Да и сторонним свидетелем, добавляет Христос, является та же очевидность — Отец (Иоан 8:13−18).

То есть, если кому-то не очевидно, что все дела Его — это дела Бога, то это говорит об их изначальном неведении Бога. Для них Бог — капризный сутяга и сумасбродный законодатель, поэтому они находятся в системе координат выдуманного ими же самими «законодателя безумных законов». И очевидность в них просто не влезает. Ищут статью в законе, и обязательно найдут прямо противоположную очевидности. Для Христа же Бог и дела Его очевидны без всяких законов. Кто делает добро, того дела совпадают с делами Бога. Законом не принудить исполнять «волю Божию», можно лишь на нее указать, отметить ее границы. Закон же, понятый как принуждение, то есть извращенный, всегда выносит за границы понимания того, что делает Бог в этом мире и как Ему соответствовать.

«Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим», говорит Христос, свидетельствуя богоявление — «узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем» (Иоан. 10:38). Итак, вопрос свидетельствования. Индексации веры именно в этом конкретном учении. Как, где, в каком месте со всей очевидностью засвидетельствовано богоявление? Тут следует повториться — содержание бумаги, даже если она обернута в бархат и читается распевным тоном, нельзя считать свидетельством ни при каких условиях. Каким бы правдоподобным не выглядел рассказ, он ни о чем не может сам по себе свидетельствовать. А если рассказа выполнен сбивчиво — тем более. Каков процент верующих в Писании вычитывают Бога, которого являл Иисус из всех «верующих»? Можно довольно уверенно сказать, что небольшой. А среди духовенства и вовсе мизерный. В основном вычитывается Страшный Господин, все тот же сутяга. И что вычитано, тому и учат. Книга сама по себе тоже лишь памятка о состоявшемся богоявлении, но не свидетель, не может им считаться. Она лишь протокол о том, что свидетели были, и действительна лишь по предъявлению их.

Но свидетель лишь в том случае будет истинным, если он свидетельствует истину постоянно. А кто такой свидетель? Христос как исполнитель очевидных, не надуманных законов (Мтф, 5:17), в том числе закона о свидетельстве, указывает на такого: «Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Иоан. 15:26). Вот вроде бы тот, кто должен быть постоянным свидетелем. С того самого момента и поныне. То есть свидетель, который не прерывает свидетельства богоявления людям — это Дух. Долженствующий пребывать — правильно — в создании Христовом, которое Он назвал «Церковью Моей». Ну тут, как мы знаем, сразу выплывают расписные челны и сообщают: «Это — я» или «это — мы». Сразу целый сонм коллективов либо «сохранивших» все как заповедано, либо даже «приумноживших». С непременным доказательством, почему это именно так. Они, конечно же, «верят правильно». А те вон, конечно, неправильно. Не все нюансы учитывают. Или отклонились, уклонились, не дозрели еще. Но самые правильные это, безусловно те, кто правильно славит. Правильные и называются даже правильно, даже в названии себя уклонения не допустили. Вот ведь какие молодцы. И Дух — свидетель богоявления — выбрал, конечно же, их. Или вон тех, потому что они тоже так считают…

Но тут опять как назло встает древний закон. Где свидетель того, что Свидетель с вами? Никто не может сам о себе свидетельствовать, как мы знаем, и поняли уже, что вот у меня тут пребывает Дух. В коробке прячется. Подтвердить может либо кто-то со стороны, сказав, да, у них тут Дух пребывает, либо Сам Дух, то есть Капитан Очевидность. Вот, мол, Я тут постоянно. Пребываю в этих добрых, бескорыстных, жертвенных людях, посмотрите на них, разве не очевидно? Ну ясно же, что Дух Христов, каким был явлен, таким и сохранился. И даже приумножился, смотрите, как нас теперь много… И как вы думаете, у этих, называющих себя «лечебницей», сообщающих что «все мы тут больные», хватит наглости продемонстрировать Духа? Явно. Не в коробке с невидимыми Таинствами, а явно? Итак, наличие в данном вероучении Духа засвидетельствовать некому. То, что вероучение само о себе свидетельствует, что тут вот истина в чистом виде — не считается. Вот если бы дела являла, тогда да, без вопросов. Но дел нету. Есть какое-то копошение со строительством храмов для поклонения, но уж чего Христос точно не делал, так это храмы Он не строил. Скорее наоборот. Говорил, что в отсутствии свидетеля храм превратится в руины. Не может нынешняя Церковь вслед за Христом сослаться на очевидность при запросе свидетеля. Не может сказать, что свидетельствует о ней Дух, или Отец, или Сын. Молчат свидетели.