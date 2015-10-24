



Цитата из к/ф «Залечь на дно в Брюгге». Реж. Мартин Макдонах. 2008. США

Взявший верх в Киеве на волне «революции» режим все явственнее обнаруживает свое подлинное — авторитарное — лицо. Каждые следующие выборы даются ему с большим и большим трудом. Вопреки (зло)употребляемой ею демократической риторике, украинская власть не развивает демократию, а ограничивает, искореняет ее. 25 октября страну ждут выборы в местные органы власти. Толпа претендентов на мэрские кресла и депутатские мандаты велика, как никогда, выбирать же большинству избирателей не из кого и некого. Политических сил, хотя бы отчасти представляющих их интересы, среди участников кампании-2015, нет. На «отсутствие кандидатов и партий, за которые стоило бы проголосовать», на очередных украинских выборах вынуждены были обратить внимание даже более чем лояльно настроенные в отношении Киева журналисты «Голоса Америки». Большинство кандидатов представляет правящий режим, прямо или косвенно связано с ним, обслуживает его. Добрых две трети, а то и три четверти политического спектра исключено из избирательной кампании.

Режим П. Порошенко-А.Яценюка держится на терроре. Развязанный с самых первых даже не дней, а часов, прихода «майдана» к власти террор, пускай, спустя некоторое время, и оказался задвинут вглубь, отодвинут на периферию информационного пространства, прекращен не был, никуда по мановению волшебника не делся, не исчез. В избирательной кампании по выборам местных органов власти он, правда, в несколько измененном виде, присутствовал и использовался в особо крупных размерах, позволив Банковой избавиться от многих серьезных конкурентов. Искусственно ограниченная конкуренция лишает будущую местную власть значительной доли легитимности. Избирательную кампанию, проведенную в таком режиме, конечно, нельзя ставить в один ряд с силовым захватом киевского «престола» в феврале 2014-го, тем не менее, она в любом случае делает выборы не вполне регулярными.

Главная, пожалуй, особенность подошедшей к своему логическому завершению «местной» избирательной кампании это — заметное изменение политических образов, под которыми имеющие шансы на победу в своих округах кандидаты строили агитацию. Вошедшими в моду благодаря «майдану» и войне в Донбассе «активистами», волонтерами, добровольцами, участниками АТО кое-кто из участников конкуренции за кресла и мандаты себя называл, однако, особого упора на этих функциях, как это было на последних парламентских выборах, не делалось. Сотников и комбатов, которыми кишели тогда партийные списки, не осталось вовсе. И тех, и других по-тихому отодвинули в сторону практически повсюду (кроме нескольких областей на Западной Украине, где принадлежность к активистско-волонтерской деятельности продолжает быть в цене). Места на авансцене в большинстве мест теперь предназначены не для них. Музыку заказывают бюрократы. Чиновничество регионального уровня и среднего звена готово к возврату утраченных было позиций во власти и к восстановлению своей монополии, пошатнувшейся после «майдана». Показательно в этом плане поведение питомца «Правого сектора» Б. Березы, имевшего все основания в борьбе за пост столичного мэра позиционировать себя именно как «активиста» или «участника». Он же предпочел представиться избирателям как «решительный гражданин». Не более того.

Украину принято считать государством олигархическим, однако, такой взгляд верен только отчасти. Ничуть не меньшую, чем олигархи, роль в государственных делах, в жизни страны и общества всегда играли, и играют чиновники. Сейчас, когда на «старых» олигархов развернуто масштабное наступление, а олигархи «новые» еще не вышли из тени, бюрократы разных уровней, пользуясь случаем, ринулись во власть. Пока местную. Надо признать, что шансы на то, чтобы взять ее, у многих из них велики.

Кроме чиновников, в списках кандидатов присутствует немало топ-менеджеров, членов всевозможных «команд», детей-мажоров. Политические династии, наличествующие в Европе и США, но считающиеся там все-таки, скорее, исключением из правил, чем правилом, в Украине после «майдана» превратились в массовое явление. Сопротивления в общественном мнении они не вызывают, СМИ, если и обращают на них внимание, то с элементом иронии, без нажима и, уж тем более, без осуждения. То, что нормой никоим образом не должно было бы быть, стало ею. Бизнесмены в конкуренцию за места в местных советах и мэрских кабинетах предпочли не включаться. Хлопотно, рискованно, невыгодно. О представителях же культуры, науки, образования, духовной и интеллектуальной элите как о кадровом ресурсе для депутатского корпуса в Украине позабыли. Патриотам культура ни к чему.

Инструменты и механизмы, призванные обеспечивать честность и прозрачность выборов, из избирательной кампании-2015 исключены. Запад, в прежние времена не упускавший возможности давить на украинскую власть, на словах добиваясь от нее обеспечения «честности, прозрачности, свободы» выборов, на деле принуждая к созданию благоприятных условий для оппозиции, теперь готов заведомо признать любую процедуру голосования соответствующей европейским демократическим нормам. Без контроля со стороны официальный Киев чувствует себя вольготно, используя развязанные руки для продвижения своих ставленников любыми путями и средствами.

Оппозиция формально в выборах участвует, реально же от них отстранена так же, как и от участия в политическом процессе в целом. Ее главный оплот — «Оппозиционный блок» — представляет лишь небольшую часть политического спектра, теоретически противостоящего власти. «Возрождение» и некоторые другие проекты — еще меньшую.

Неправительственные организации, специализирующиеся на наблюдении за избирательными кампаниями (Комитет избирателей Украины, ОПОРА, ЧЕСНО и др.), имитируя бурную деятельность по выявлению и устранению нарушений, защите прав избирателей, по сути, играют на стороне власти. Удивляться нечему. Они, как и режим П. Порошенко, крепко-накрепко привязаны к американской концепции Украины и украинской демократии, вот, и отрабатывают задание, полученное в Посольстве США в Киеве. Допуская по ходу дела некоторые вольности и «шалости», но только в очень разумных пределах. Социология, никогда не отличавшаяся в Украине неподкупностью и честностью, сегодня носит откровенно заказной характер. Результаты социологических опросов не столько отражают действительное положение дел, сколько призваны задать нужный власти «тренд». Главное их предназначение — служить оправданием нечестной игре режима, доказывая, что победивших кандидатов, победы которых могут вызвать сомнения в их честности, не в чем подозревать.

Создав для себя комфортные условия предвыборной конкуренции, власть работой с избирателем особо себя не утруждает. Освоив финансовый ресурс, по оценкам оказавшийся весьма значительным, она рассчитывает обеспечить успех с помощью ресурса административного. Этот неизменный атрибут любых украинских «честных, свободных, прозрачных» выборов сегодня используется даже не на сто, а на все сто двадцать процентов.

Первоначальный расчет на выстраивание агитационной стратегии вокруг ставшего хорошо известным в Украине в последние год-полтора тезиса: «Во всем виновата Россия», — не оправдался. Предложить что-то для оправдания собственной неэффективности и немощи вместо него власть не смогла. Вот, и приходится ее ставленникам, объясняя людям, почему жизнь стала так безмерно тяжела и грустна, выкручиваться на свой страх и риск. Кто банально приманивает мелкими подачками, кто ведет игру в красивые слова и лозунги, обещая все подряд: от снижения коммунальных тарифов до проведения реформ. А кто идет на решительные шаги, не лишенные более глубокого, чем кажется на первый взгляд, символического смысла. Так, например, двое кандидатов в депутаты Мариупольского городского совета от партии «УКРОП» в знак протеста (по их собственному выражению, «в знак отчаяния») отказались от полученных незадолго перед этим за активную волонтерскую деятельность государственных наград.

В рамках политического лагеря «майдана» реальный противовес П. Порошенко и его именному «Блоку» в ряде городов и областей, начиная со столицы, могли бы создать, пожалуй, «коломойские» и Ю. Тимошенко с ее «Батькивщиной». Имея это в виду, Банковая, с одной стороны, активно прессует тех, кого считает выдвиженцами владельца «Привата», с другой, всячески ограничивает «тимошенковцев», придерживая ее кандидатов и системно применяя против нее админресурс. Такая тактика хорошо просматривается в Киеве. Здесь заказная социология «рисует» «Батькивщине» не более 10% голосов, тогда как уровень реальной поддержки этой политической силы доходит, по некоторым сведениям, до тех же 20−22%, на которые, если верить последним опросам, может рассчитывать президентская «Солидарность», якобы, занимающая лидирующее положение. В качестве противовеса главному конкуренту продвигаются другие партии, рассматриваемые как союзнические и партнерские. Для них создан режим максимального благоприятствования. Первой среди таковых идет «Самопомощь». В Киеве кое-кто из социологов приписывает ей совершенно фантастические 10−12%, уверяя, что степень поддержки партии львовского мэра А. Садового киевлянами продолжает расти, и итоговый результат ее представителей на выборах в Киевсовет может оказаться еще выше.

Выборы 25 октября важны. Они — местные, но их значимость способна выйти за рамки местного уровня, получив общенациональный резонанс. В Администрации президента не скрывают, что сильно опасаются «парада суверенитетов» регионов, который может набрать ход после обновления власти на местах и в результате этого обновления. Действительно, может. Для Киева, в очень незначительной мере контролирующего положение дел в областях, такое развитие событий может стать серьезным испытанием. Проблемных в этом плане областей несколько. Это, в первую очередь, Одесса, ее неделю назад назвал таковой сам П.Порошенко. Это — Харьков, Запорожье, Днепропетровск. К ним вполне могли бы добавиться Закарпатье, Николаев, Черкассы. Велика вероятность того, что оглашение результатов голосования приведет к скандалам и протестам в отдельно взятых городах и населенных пунктах. Первым среди них идет Мариуполь.

Одержать победу на выборах 25 октября партии власти, каковой является «Блок Петра Порошенко», скорее всего, не удастся, несмотря на использование запрещенных приемов. Никакие подтасовки и фальсификации не позволят превратить ее реальную поддержку, не превышающую 4−5%, в избирательный результат на уровне хотя бы 35−40, что позволило бы самостоятельно формировать местные советы. Единственный путь для удержания власти в регионах в своих руках это — объединение с другими политическими силами. «Майданная» коалиция в Верховной Раде, с первых дней существования не вызывавшая ни доверия, ни оптимизма по поводу ее эффективности, уже доказала нежизнеспособность. Теперь, похоже, пришло время для формирования столь же рыхлых коалиций в местных советах. Работать, как следует, эти советы не смогут. Паралич центральной власти распространится на власть местную.