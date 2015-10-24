24 октября — день рождения русского и советского живописца Константина Юона, яркого представителя русского импрессионистского реализма и реалистичного русского модерна. Искусство с самого начала Юона органично сочетало в себе все современные концу XIX — началу XX века художественные тенденции, это умение Константин Юон пронес через всю свою жизнь, не исключая и советский период.

Константин Юон. Новая планета. 1921

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Константин Юон родился в немецко-швейцарской семье 24 октября (по новому стилю) 1875 года в Москве. Его отец был швейцарским служащим страховой компании, а позже ее директором. Мать Юона — немецкий любитель-музыкант.

В 1892—1898 гг. Юон учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, его наставниками были К.А. Савицкий, А.Е. Архипов, Н.А. Касаткин и К.А. Коровин.

Юон практически сразу стал очень популярен. Публика заметила его картины еще на ученических выставках и раскупала их так охотно, что студент Юон смог предпринять путешествие по России и по Европе. Впоследствии его картины были всегда желанны и на выставках художников всех направлений. О нем писали ведущие критики и искусствоведы его времени: А.Н. Бенуа, И.Э. Грабарь, П.П. Муратов, потом А.М. Эфрос, Д.Е. Аркин…

По окончании училища два года работал в мастерской В. А. Серова. Затем совместно с И.О. Дудиным основал собственную студию, в которой преподавал с 1900-го по 1917 год. Его учениками были, в частности, А. В. Куприн, В. А. Фаворский, В. И. Мухина, братья Веснины, Н. Д. Колли.

Юон любил красоту во всем и умел ее отражать в своих картинах. Особенно хорошо он видел красоту России — русских городов и деревень, ярмарок, праздников… Он рано увлекся культурой Древней Руси. Первые два десятилетия XX века он неоднократно путешествовал по старинным русским городам. Жил в Москве, в Сергиевом Посаде (1903, 1911, 1918−1921), Тверской губернии (1905−1906, 1916−1917), Переславле-Залесском, Ярославле. Подобно Б.М. Кустодиеву, он любил русскую старину, ее декоративность и красочность.

Вспоминая Сергиев Посад начала XX века, Константин Юон писал:

«Сергиев Посад Юона — городок, слегка похожий на игрушку. Красочный, чистый… Художник, как ребенок, любит снег. На фоне снега так ясны и четки красные башни, зеленые крыши, розовые церкви, синие и золотые купола. Так празднично это сочетание красок!».

Принимал участие в выставках Московского товарищества художников (1899, 1902), Товарищества передвижных художественных выставок (1900), «Мира искусства» (1901, 1906). С 1903 года постоянно выставлялся в Союзе русских художников, с 1904 года входил в состав Комитета Союза. После революции был одним из инициаторов создания школ изобразительного искусства при Московском отделении народного образования. В 1920 г. получил первую премию за проект занавеса для Большого театра. В 1921 г. — избран действительным членом Российской Академии художественных наук. В 1938—1939 гг. руководил персональной мастерской во Всероссийской Академии художеств в Ленинграде. В 1940 году Юон выполнил эскизы мозаичного оформления Дворца Советов.

Леонид Хорошкевич, один из самых известных учеников живописца и его друг, вспоминал каламбур по поводу инициалов мастера кисти:

«КаФэ Юон, КаФэ Юон, как много дум наводит он».

В 1943 году «за многолетние выдающиеся достижения в искусстве» Константин Юон получил Сталинскую премию первой степени. В этом же году его представили к Ордену Ленина и Орден Трудового Красного Знамени. В 1945 году был удостоен звания Народного художника РСФСР, через пять лет Народного художника СССР. В 1943 году был награжден Сталинской премией, в 1947 избран действительным членом Академии художеств СССР. В 1943—1948 гг. работал главным художником Малого театра. В 1948—1950 гг. — возглавлял НИИ истории и теории изобразительного искусства Академии художеств СССР, стал доктором искусствоведения. В 1950 был удостоен звания «Народный художник СССР». В 1952—1955 гг. — профессор Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова. С 1957 года — первый секретарь правления Союза художников СССР. В 1958 году в Москве была издана книга Юона «Москва в моем творчестве», через год — книга «Об искусстве». Умер Константин Фёдорович Юон 11 апреля 1958 года, был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Подводя итог долгой, богатой и успешной творческой жизни Константина Юона, надо сказать, что таких, как он, старых русских художников эпохи модерна и одновременно — патриархов русского национального искусства, которых одновременно признала власть Ленина, Сталина и Хрущёва, было и выжило единицы. Именно они создали непрерывность художественной традиции между старой Россией и СССР.

Ещё важнее то, что Юон — не стал художественным приспособленцем к советской власти, как другие, и что его яркие образы коммунистической утопии победы человека над природой — искренни и живы. Это говорит лишь ещё раз о том, что социалистический проект не был придуман большевиками и что 90% голосов, отданных народом России на свободных выборах в Учредительное собрание в 1917 году за радикальных социалистов, — не были случайны.

И никакой социалистический реализм коммунистического СССР не победил его, напротив — самые примитивные пропагандисты соцреализма вынуждены были расширять его границы на Юона. Но Юон убивал его изнутри и во все годы СССР оставался подлинным светом и солнцем русского искусства независимо от КПСС.