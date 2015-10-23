



smolbattle.ru Польская каска 1939 года

Польша завершает избирательную кампанию по выборам в Сейм. В воскресенье избиратели решат, какой партии они готовы отдать свой голос. По всем прогнозам, основная борьба развернется между правящей партией «Гражданская Платформа» (РО) и оппозиционной «Правом и Справедливостью» (PiS). С точки зрения арифметики выигрывает PiS, вопрос лишь в том, сможет ли она в последний момент сделать рывок и улучшить свой результат, набрав достаточно мест для формирования однопартийного правительства. Хотя некоторые польские политологи считают, что «Право и Справедливость» была бы больше заинтересована в создании коалиции со слабыми союзниками, которые не мешали бы ей жестко проводить собственную линию, но и чтобы одновременно разложить ответственность за реформы в глазах общества по разным «политическим корзинкам». Интересным будет также то, кто из малых партий и движений попадет в парламент. В частности, окажутся ли там старый боец правой части варшавского салона Януш Корвин-Микке и начинающий политик и опытный рок-музыкант Павел Кукиз. Не факт, что они обязательно вступят в коалицию с PiS и тем более получат какие-то серьезные позиции в кабинете министров. Однако даже будучи в Сейме, эти два лидера способны как следует электризовать существующий политический ландшафт. Особенно Кукиз, взявший в свой список представителей польских националистов, которые в случае успеха на выборах могут впервые получить общенациональную трибуну для изложения своих взглядов и пропаганды своих убеждений. Но для многомерной картины III Речи Посполитой — это штрихи, а есть и крупные мазки.

Во-первых, нынешняя избирательная кампания заметно отличается от предыдущих. Восьмилетнее триумфальное правление «Гражданской Платформы», которой удалось дважды подтвердить свой мандат у избирателей, заканчивается для нее катастрофой. Партия сделала большие ошибки и пропустила чувствительные удары, оправляться от которых ей будет сложно. Она наступила на грабли во внешней политике, в частности, на Украине в 2014 году, несмотря на то, что варшавский салон уже однажды набил себе шишки с «оранжевой революцией» осенью 2004 года. Партия не смогла грамотно «потушить» медийный скандал, который разразился прошлым летом после публикации «прослушек» партийных политиков и аффилированных с ними бизнесменов. Премьер-министр и глава партии Дональд Туск слишком поздно пошел на чистку рядов, вслед за ним ту же ошибку повторила и его преемница Ева Копач, в результате чего избавление от балласта стало носить реактивный характер, а не упреждающий. Более того, «афера с пленками», как ее назвали в Польше, спровоцировала в «Гражданской платформе» борьбу за власть в ущерб работе с избирателями и текущей работе. Воскресший из политического небытия партийный функционер Гжегож Схетына, получивший пост министра иностранных дел, обрел шанс на реванш. Судя по тому, что около недели назад он решился вступить в открытую полемику с Копач, открыто раскритиковав ее за неудачную избирательную кампанию, после 25 октября в РО можно ожидать публичной драки. Что касается самого Туска, то даже в ситуации откровенного бегства из страны осенью 2014 года в Брюссель на должность председателя Европейского совета, он так и не смог из этого «испорченного лимона» выжать лимонад, и его карьерные перспективы кажутся сомнительными. Наконец, оппоненты правящей партии смогли дезавуировать ее основной лозунг — дать каждому поляку «горячую воду в кране» — противопоставив ему яркий образ «Польши в руинах».

Однако, во-вторых, хотя «Гражданская Платформа», похоже, и уходит в оппозицию, сталкиваясь с проблемами восстановления внутреннего контроля и выработки новой программы, жизнь возможного победителя, «Права и Справедливости» легкой быть не обещает. Все это время PiS работала в формате оппозиции, критикующей кабинет министров, не отвечая за его решения. Сейчас, если она получит власть, ей придется самой лавировать на скользком льду польской политической арены. Подконтрольному «Праву и Справедливости» кабинету министров придется работать в условиях агрессивной информационной среды. Против него — многочисленные либеральные печатные издания и интернет-порталы, телевидение и радио, региональная пресса. По большей части, эта «медийная акула» имеет своими учредителями иностранных владельцев, немцев и американцев. Несмотря на желание PiS разобраться с засильем заграничных собственников, ограничить их присутствие на польском рынке средств массовой информации — процесс не быстрый и, конечно, вряд ли нынешние монополисты рынка будут безучастно наблюдать за попытками лишить их власти. «Право и Справедливость» столкнется с серьезным сопротивлением, в том числе, когда начнет менять руководство даже в тех СМИ, которые подпадают под компетенцию национальной исполнительной власти. Конечно, у PiS есть свои симпатизанты в системе медиа, также союзником может выступить католический медиа-холдинг отца Тадеуша Рыдзика, однако на сегодня либералы сильнее, так что бой обещает быть затяжным и кровопролитным.

Отсюда, в-третьих, запланированные и озвученные спикерами «Права и Справедливости» реформы в сфере государственного управления, экономики, внутренней и внешней политики нуждаются не просто в грамотном и адекватном информационном и информационно-аналитическом сопровождении, но и поддержке различных независимых сил. Это тоже не самая простая задача, здесь есть свои плюсы и минусы. Если PiS допустит перекос в сторону Костела, то получит упреки в создании «клерикального государства». Успокаивая сообщество предпринимателей, которое настороженно относится к популистской идеологии партии, «Право и Справедливость» пообещало сократить налоги, но тогда встает вопрос: чем наполнить бюджет, при том что избирателям одновременно гарантировался рост государственных расходов на социальные программы, включая понижение пенсионного возраста для мужчин и женщин. Но еще большая задача стоит перед PiS в сфере государственного управления. Партия намерена поменять Конституцию страны, усилив полномочия президента в сфере внешней политики и обороны. Проблема не только в том, чтобы собрать необходимое число депутатов Сейма для внесения поправок, 300 мандатов, но и в том, чтобы убедить «анархическое» польское общество в необходимости изменения формы правления страны. Для проведения экономических реформ нынешняя система не помеха, президентская система в духе диктатора Пилсудского имеет смысл лишь в условиях геополитической угрозы Польше, «дырок» в системе безопасности и обороны, а также внутренней угрозы.

Поэтому, в-четвертых, учитывая, что во внутренней политике и экономике новая власть не может продемонстрировать быстрых успехов (и подозреваем — не быстрых тоже), встает вопрос: в чем «Право и Справедливость» будет способна выиграть? По примеру многих режимов до нее — во внешней политике. Но и здесь есть определенные проблемы. Европейский союз, куда входит Польша, испытывает сегодня только одно внешнее вмешательство. Речь о давлении волны беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока. Варшаве здесь предложить нечего, так как она сама боится притока вынужденных переселенцев и, более того, у нее нет рецептов и возможностей по решению проблемы мигрантов на уровне тех стран, откуда они прибывают. Что касается НАТО, то опять-таки сколько бы польские власти не позиционировали себя в качестве актуального северного фланга, настоящая война идет на южном фланге, в Сирии и Ираке, где Москва вырабатывает военные и политические пути устранения «Исламского государства» (ИГ — структура, запрещенная в России) с региональной карты.

Таким образом, в-пятых, для «Права и Справедливости» актуальным станет либо выработка концептуально новой политики на восточном направлении в конфигурации старых союзов, либо создание оригинальных геополитических альянсов, выходящих за пределы ее пребывания в ЕС и НАТО. Вовсе не обязательно, что они должны противоречить ее прежним обязательствам, достаточно будет избрать для основы их жизнедеятельности те сферы, которые позволяют сочетать национальные интересы с интересами былых союзов. Например, таковой может стать энергетическая составляющая. Если посмотреть на соседнюю с Польшей Германию, то можно увидеть, что при членстве Берлина в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе немцы успешно реализуют совместные с Россией проекты в части развития и дополнительного гарантирования снабжения природным газом европейских потребителей.

Польша в последнее время — если вспомнить идею президента Анджея Дуды (вернее, девяностолетней давности идею Юзефа Пилсудского о Балтийско-Адриатическом «Междуморье») о развитии Балтийско-Черноморско-Адриатического союза — пытается предпринять нечто подобное. Но в этой сфере она будет выступать конкурентом, и не только Германии, но и некоторых других европейских стран, что способно затормозить ее инициативы. Поэтому почему бы Варшаве не предложить российским партнерам использовать ее мощности в энергоемких отраслях с высокой добавочной стоимостью, например, в химической промышленности, муниципальном транспорте и тому подобном? Учитывая, что подобные вопросы для любой польской партии, PiS не исключение, сопряжены с политической составляющей, можно было бы ожидать совместных прорывных идей. Как вариант, для начала — передачи обломков «смоленского самолета» польской делегации во главе с президентом Дудой, которая могла бы прилететь ради этого в Москву. И это стало бы первым шагом на пути восстановления отношений, после чего имел бы смысл говорить о втором и третьем шаге. Ход за партией «Право и Справедливость», которая после 25 октября, как можно надеяться, получит все возможности для принятия самостоятельных действий.