История, которая несколько дней держала российскую общественность в нервном напряжении, завершилась «хеппи-эндом». Машина «Феррари» то ли за 13, то ли за 15, сдачи не надо! — миллионов рублей успешно сгорела в ночь на 16 октября на Крымском мосту. Пожарные обошлись без исполнения прелюдии «Гори, гори ясно» и быстро потушили останки автомобиля. Водителей двух машин, которые разбились по вине молодого человека за рулем «Феррари», лечат, их жизнь вне опасности. Фамилию водителя, наконец-то, установили: он вовсе не сын израильского миллиардера.

photoflowery.ru Капитализм с максимально человеческим лицом

Последний штрих, чтобы снять уже все наши треволнения и продемонстрировать триумф закона: на водителя «Феррари», Томаса Л., студента МГИМО, наложили штраф в размере 15 тысяч рублей. У него не было «прав» — вообще не было. Заодно на 30 тысяч оштрафовали владельца «Феррари», передавшего управление машиной человеку, не имеющему водительского удостоверения. И студент, по одним данным, улетел в Израиль, на родину. Согласно другим публикациям, остался в Москве.

Где трудится и официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Тот самый, который сразу после аварии сообщил: такие «бриллиантовые мальчики», как он образно выразился, «бросают вызов нашему обществу». «И, естественно, невольно возникает риторический вопрос: а дерзнули бы они так «шалить» в том государстве, гражданами которого они являются? — задался он вопросом. — Сомневаюсь. Их бы там «припарковали» еще при разгоне».

Может, и так, кто у нас читал израильские Правила дорожного движения или тамошний Кодекс об административных правонарушениях, если таковой у них вообще имеется. «Шалить» можно у нас, если и «припаркуют» за езду без водительского удостоверения, достаточно честно оплатить «в кассу» — наличными или банковской картой. Зато в Израиле, уверяют эксперты, водитель обязательно должен иметь при себе паспорт, водительское удостоверение и страховые полисы. В июне 2011 года в Израиле за нарушение скоростного режима арестовали французского туриста. Его вина в том, что он ехал по шоссе со скоростью 200 километров в час. Француза освободили под домашний арест при условии, что он не будет снимать электронный браслет, указывающий на его местонахождение, ему запретили выезжать из страны до окончания процесса. Дальнейшая его судьба мало кого заинтересовала, надеюсь, не отбывает пожизненное.

С гласностью у них плохо, сколько наших журналистов следило за судьбой 18-летнего студента, который решил просто покататься на «Феррари». Правда, после аварии он попал в институт имени Н. В. Склифосовского, где пожаловался на частичную потерю памяти. И вряд ли скорейшему его выздоровлению способствовало обилие откликов на учиненное дорожно-транспортное происшествие. Если отбросить запрещенный к цитированию мат и садистские предложения насчет причитающегося ему наказания, то от пожеланий пользователей интернета не останется ничего. Для гражданина Израиля недобрые и черствые граждане России не приберегли ни одного доброго слова.

Увы, несмотря на штрафы за нецензурщину, мы продолжаем материться. Именно продолжаем: стиль вождения студента Томаса абсолютно не оригинален. В феврале прошлого года сын бывшего заместителя полпреда Чеченской Республики при президенте России Ислам М. устроил аварию на Кутузовском проспекте. Как говорят, на скорости около 150 километров в час он ехал — нет, не на «Жигулях», на немецком внедорожнике «Гелендваген» — и врезался в отбойник. И тоже «собрал» пару машин. Его автомобиль с номером «у 100 уу 95» эксперты оценили дешевле «Феррари», всего примерно в 9 миллионов рублей. Наши правоохранители, как водится, составили протокол. И отпустили. Только если Томас — студент МГИМО, пусть даже отчисленный, а затем восстановленный в институте, то Ислама, согласно заявлениям руководства института, отчислили еще в 2011 году — из этого же вуза.

Да и вообще, что нам горелые «Феррари», в столице их как навоза за коровником в любой нашенской деревне. Восьмого марта прошлого года возле телецентра «Останкино» это чудо итальянского автопрома под управлением 28-летнего Арсена А. успешно догнало недешевую машину «Лексус». «Феррари» взорвался и сгорел.

«Наши клиенты понимают, что в конечном счете покупают мечту, а не автомобиль», — говорил в 2008 году в интервью газете «Ведомости» президент «Феррари» Лука ди М. Сбыча мечт в России происходит регулярно, вместо дотла сгоревшей «бешеной тачки» наши сограждане идут и покупают себе новую. Верной дорогой идут, а потом и едут, потому что мечту убить нельзя. Починить, наверное, можно. В ночь на 18 июня прошлого года 29-летний московский менеджер Армен Г. разогнался и впендюрился — ну, как иначе скажешь… — на итальянском «Ламборгини» в витрину ЦУМа на Петровке. Вроде бы, по первичным признакам, машина ремонту подлежала.

С другой стороны, помер Максим, ну и хрен с ним: в ста метрах от ЦУМа, в Третьяковском проезде, продают и «Феррари», и «Мазерати», и «Бентли», и даже «Бугатти». Кто понимает, знает, почему «даже»: «Бугатти» тянет то ли на полтора, то ли на два миллиона долларов. Это, видимо, уже авто для старших московских менеджеров…

Но, как говорится, песня не о них. Журналистов сильно интересовало генеалогическое древо Томаса Л. Сам вопрос возник лишь по той причине, что не каждому первокурснику — пусть даже МГИМО — дают на «покатушки» машину «Феррари». Отсутствие «дорогих родителей» еще раз подтвердило известную истину: в Москве на сильно недешевых машинах сплошь и рядом ездят студенты и безработные. Ну, может, временно безработные. И временно отчисленные студиозусы.

Именно они, как выясняется, колесят по «бескрайним просторам нашей страны» на дорогих и очень дорогих иномарках. Насчет «просторов» я погорячился, редкий «Феррари» — «Мазерати», «Порше» или «Ламборгини» — фактически прилепляющийся к асфальту, сможет промчаться на скорости 200 километров в час вдоль деревенской свинофермы. Да и просто проехать по грунтовке мимо сельпо. Москва, конечно, «хорошеет день ото дня», но даже в столице есть улицы, где дорогие спортивные иномарки просто лягут на «брюхо». Другое дело — центр.

Ровно два года назад, в октябре, нетрезвая девушка на «Мерседесе» устроила аварию на Кутузовском проспекте, по ее вине мотоциклисту оторвало ступню. Водительница оказалась безработной. Годом ранее, и тоже на «Мерседесе», безработная жительница столицы изящно и ловко въехала в стоявшую машину. В прошлом году автоледи — конечно же, тоже не имевшая работы… — на машине «Инфинити» повздорила с остановившим ее инспектором и врезала ему казенной полицейской видеокамерой по голове.

Понимаю, сочувствую ей: минимальная сумма пособия по безработице в прошлом году была 850 рублей, максимум составлял 4900 рублей. Вероятнее всего, она мчалась подбирать себе вакансию в центр занятости населения, расхоже именуемый «биржей труда». Ей повезло больше, чем безработному, у которого 25 августа нынешнего года, прямо в центре, на Новом Арбате, угнали «Мерседес» стоимостью около 10 миллионов рублей. Столичных безработных воры не любят и массово также крадут «Порше», «Лексусы» и «Бентли». Не обходят вниманием и гостей столицы: в декабре 2011 года в центре Москвы угнали «Лексус» безработного из Ханты-Мансийска. Злые языки выдвинули версию о том, что тот приезжал в город в надежде трудоустроиться и повысить свой уровень благосостояния. Не получилось.

В советские годы мы часто публиковали в газетах изобличительные заметки о том, как в «мире капитала» — Соединенных Штатах, ФРГ, Франции, Великобритании… — получавший пособие безработный не выдержал своей «невостребованности» и покончил с собой. Им бы наши морально-волевые качества, которыми обладают не имеющие работы владельцы дорогих и дорогущих автомобилей в России.

Теперь нам упорно втюхивают сказки о самом гуманном капитализме в мире: в 2009 году американская газета «Уолл-стрит джорнэл» сообщила, что потерявшие работу граждане страны тратят на поиски новой больше шести с половиной месяцев. Чему сильно радуются, потому что для многих из них вынужденная пауза оказалась приятным сюрпризом: они смогли уделять больше внимания семьям, старым друзьям, увлечениям, хобби и даже занятиям физкультурой и спортом.

Да бросьте! В «новой России» безработные и представители молодого поколения, нашей «растущей трудовой смены», в сто крат счастливее. Имея массу свободного времени, они разъезжают на машинах, пытаясь приложить свои навыки и полученные в институте знания для продвижения российских реформ. Иногда к ним, на подмогу, приезжают гости из-за рубежа.

Скоро ждем в Москве два четырехместных автомобиля «Феррари ФФ», принадлежавших бывшему испанскому королю Хуану К. Только что стало известно, что 6 ноября в Мадриде их продадут с аукциона, начальная цена — 350 тысяч евро каждый. Переведите в рубли — по меркам российских студентов и безработных получатся «копейки».

Сценарий известен. Тест-драйв — как теперь принято говорить — разумеется, на Садовом кольце, в районе Крымского моста. Пожарных вызовем заранее. Потом — гневное сотрясание воздуха, загодя написанные обличительные речи в адрес «мальчиков» и «девочек».

Гори-гори ясно, чтобы не погасло. И — синим пламенем.