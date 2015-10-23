Процесс пошел

President.ir Президент ИРИ Хасан Рухани

18 октября начался новый этап в окончательном разрешении иранской ядерной программы (ИЯП). Официально вступил в силу Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ИЯП. 21 октября верховный лидер Ирана Али Хаменеи в письме президенту Хасану Рухани изложил видение реализации достигнутых соглашений, дав свои рекомендации. Полный текст письма опубликован на сайте рахбара — Khamenei.ir. В первую очередь, Хаменеи высоко оценил роль всех участников, кто внес вклад в достижение этого соглашения: «команду дипломатов, занимавшуюся переговорным процессом; критиков, которые тщательно следили за недочетами и предлагали варианты решения проблемы; парламент и членов Высшего совета по национальной безопасности; национальные СМИ, освещавших на протяжении всего периода этот процесс и доносившие честную и проверенную информацию до населения».

Верховный лидер подчеркнул роль президента в процессе урегулирования ИЯП и ссылаясь на его огромный политический опыт напомнил: «Вы естественно знали, что правительство США как в вопросе ИЯП, так и в любом другом вопросе, касающемся Ирана, не проявит иного отношения, кроме вражды и вреда. В будущем вряд ли эта позиция изменится». Хаменеи напомнил о заверениях президента США в адресованных ему письмах «об отсутствии намерений свергнуть режим в Иране». «Однако вскоре они прибегли к интригам и провокациям внутри страны. Оказывали всестороннюю помощь противникам исламской республики, планы которых провалились», — считает он.

В письме рахбар говорит о необходимости полного снятия санкций со стороны ЕС и США. В противном случае «любые заявления, о сохранении санкций равносильны нарушению СВПД». В случае «частичного или полного сохранения санкций либо введения новых, правительство Ирана примет все необходимые меры и приостановит действие СВПД». Отдельное внимание уделено развитию мирного атома и восстановлению завода в Араке, для чего «необходимо заключить договор с достаточным уровнем гарантии». Хаменеи предложил создать рабочую группу, которая будет следить за соблюдением взятых с обеих сторон обязательств. Снятие санкций открывает новые возможности для иранской экономики, однако «необходимо приложить максимальные усилия по укреплению национальной экономики, следить, чтобы отмена санкций не привела к неконтролируемому экспорту», полагает верховный лидер.

22 октября президент Рухани направил верховному лидеру ответное письмо. Оно размещено на официальном сайте президента — President.ir. Глава правительства выразил благодарность «за принципиальную позицию и поддержку соглашения», заверив, что «выполнение нашими партнерами взятых на себя обязательств будет пристально контролироваться». «С помощью Аллаха реализация СВПД приведет к усилению мощи Исламской республики, национальному единству, обеспечит интересы народа и экономическое процветание страны. Международные экономические, торговые и финансовые санкции, введенные в одностороннем порядке Советом Безопасности, ЕС и США, сняты. С этого момента начинается новый этап для развития иранской экономики», — говорится в письме. Рухани заявил о «провале политики Израиля», направленной на «разжигание и пропаганду антииранской истерии». «Впервые за долгие годы израильское лобби США и Европе продемонстрировало свое бессилие и потерпело поражение», — пишет президент. Процесс полного снятия санкций с Ирана, в случае соблюдения сторонами всех обязательств, должен завершиться к концу марта 2016 года.

Правительство борется с инфляцией

17 октября пресс-секретарь правительства Ирана Мохаммад Багер Нобахт, министр экономики и финансов Али Тайебния и глава Центрального банка Валиулла Сейф провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой сообщили о деталях нового пакета экономических мер правительства в период до окончательного снятия санкций с ИРИ. 19 октября агентство Mehr News опубликовало полный текст документа. Пакет мер направлен на стимулирование экономики и повышение потребительских расходов.

Глава пресс-службы подчеркнул «единство и готовность правительства работать на достижение заявленных целей». «Новая экономическая политика на предстоящие полгода составлена. С этой политикой согласны все члены экономического блока правительства. Мы готовы единым фронтом реализовать представленный плану в указанные сроки», — заявил Б. Нобахт агентству Mehr News, — «Начало воплощения заявленного плана экономических мер совпадает с днем ратификации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и до полного снятия санкций, которое состоится в течении шести месяцев».

Падение цен на нефть усугубило положение нынешнего правительства. «В результате обвала цен на нефтяном рынке финансовые ресурсы администрации сократились на 24%. Тем не менее, правительственный долг составляет 25% от ВВП, что является вполне приемлемым по сравнению с некоторыми развитыми странами, где долги превышают уровень ВВП», — цитирует министра экономики и финансов телеканал Press Tv.

В пакете экономических мер отмечается, что «на сегодняшний день в период между ратификацией СВПД и полным снятием санкций экономика Ирана находится в специфическом состоянии». Для преодоления экономического застоя предлагается целый ряд разносторонних действий, включая «снижение кредитных ставок для заемщиков и кредиторов; увеличение банковского кредитования населения для роста спроса; погашение правительством долго посредством выпуска облигаций на сумму 5,3 млрд долларов; снижение кредитной ставки для банков с 29% до 26%».

Предложенная новая экономическая политика вызвала критику со стороны представителей частного сектора. «Необходима реальная экономическая реформа. Нужно создавать благоприятные условия для отечественных и зарубежных инвесторов, а не ограничиваться полумерами. Для этого необходимо искоренение коррупции, создание реальной конкурентной среды, следование законодательству и четкая работа судебной системы», — заявил глава Торговой палаты Ирана Мохсен Джалалпур агентству Tasnim News.

Несмотря на стоящие перед правительством Хасана Рухани экономические трудности, следует отметить ряд успехов в борьбе с кризисом. С приходом к власти в 2013 году новая администрация проводила жесткую денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику. В результате удалось снизить уровень инфляции с 40% в 2013 году до 15% в 2014. Новое правительство сумело выйти из рецессии и обеспечить 3%-й экономический рост.

Партнерство России и Ирана

21 октября министр энергетики России Александр Новак прибыл в Тегеран с двухдневным визитом. В состав делегации вошли представители «Газпрома», «Роснефти», «Башнефти», «Газпром нефти», «Зарубежнефти», «ЭНЕКСа», «Русгидро», «Новатека», «Интер РАО», «Стройтрансгаза», «РЖД» и ряда других энергетических и транспортных компаний, сообщает агентство IRNA. В ходе визита запланированы встречи с министром нефти Ирана Биджаном Намдаром Зангане, министром энергетики Хамидом Читчияном, главой Центрального банка Валиуллой Сейфом, министром обороны Хоссейном Дехганом, а также участие в заседании российско-иранской межправительственной комиссии.

По итогам работы комиссии состоялась совместная пресс-конференция министра энергетики России А. Новака и министра связи и информационных технологий Ирана Махмуда Ваэзи. «Я не согласен с тем, что мы опаздываем с приходом на иранский рынок. Мы начали работу гораздо раньше других стран и в последние 2 года нам удалось многого добиться. Уже согласован список проектов на сумму до 40 млрд. долларов», — цитирует Новака пресс-служба Минэнерго. По мнению М. Ваэзи, «реализация совместных проектов даст существенный толчок развитию торговли между Тегераном и Москвой». «В ходе встречи согласовали механизмы, которые позволят эффективно реализовать намеченные проекты», — резюмирует он. Ваэзи упомянул о планах Ирана получить кредит у России в размере $5 млрд для совместных проектов. Позже эту информацию подтвердило агентство Reuters.

На встрече Новака с главой иранского ЦБ достигнуты «принципиальные договоренности по созданию совместного российско-иранского банка». «Российская сторона также выразила готовность кредитования и финансирования инфраструктурных и приоритетных проектов в государственном и частном секторе», — говорится на официальном сайте регулятора — Сbi.ir. В свою очередь, министр нефти ИРИ выразил готовность заключить своповые контракты с Россией. «Обе стороны имеют отличные возможности в этой сфере. Иран может покупать у России газ, сырую нефть и нефтепродукты на севере страны. Взамен отпускать российским партнерам через порты на юге Ирана равнозначный объем газа, сырой нефти и нефтепродуктов», — приводит слова Б. Зангане агентство IRNA. Очевидно, подобная сделка имеет не только экономическое, но и стратегическое значение для РФ и ИРИ.

По итогам встречи А. Новака и Х. Дехгана стороны сделали ряд важных заявлений относительно обеспечения безопасности в регионе. «Современные условия требуют от России и Ирана развивать сотрудничество в политической, экономической и оборонной сферах. Эффективные шаги, предпринятые нашими странами, заметно укрепили стабильность и безопасность в регионе», — заявил министр обороны Ирана в интервью телеканалу Press Tv. Подчеркнута необходимость более тесного сотрудничества в борьбе с терроризмом и оказания помощи государствам, которые с ним столкнулись. Новак отметил, что «укрепление экономических связей между Тегераном и Москвой создает прочную основу для сотрудничества в оборонной сфере».

Ранее сообщалось, что Россия и Иран намерены увеличить товарооборот между странами с $2 млрд до $10 млрд. Визит представительной российской делегации отражает заинтересованность Москвы не только в военно-политическом сотрудничестве с Тегераном, но и в развитии и расширении экономического влияния в Иране.