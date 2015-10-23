



liveinmsk.ru Московский международный торговый банк

Рост мировых фондовых индексов.

Сентябрьский рост ВВП РФ от МЭР.

Выступление Эльвиры Набиуллиной в Госдуме.

С начала этой недели мировые фондовые индексы преимущественно выросли: немецкий индекс DAX30 — на 5,8%, китайский CSI300 — на 1,25%, российский ММВБ — на 0,1%. Поддержку им оказывают ожидания расширения стимулирующих мер со стороны национальных Центробанков. Так, 22 октября глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что в декабре 2015 года европейский регулятор может пересмотреть параметры существующей монетарной политики в еврозоне. Вероятно, ЕЦБ расширит программу покупок активов и снизит ставку по депозитам (которая сейчас находится в отрицательной зоне и составляет минус 0,2% годовых).

Торможение темпов роста китайской экономики в 3 кв. 2015 года (с 7% до 6,9% в годовом выражении) сигнализирует о недостаточно высокой поддержке Народным Банком Китая своей экономики (хотя она огромна). Если китайские власти хотят добиться роста ВВП страны на 7% по итогам 2015 года, то китайскому регулятору необходимо и дальше накачивать рынок дешевой ликвидностью и ослаблять юань. Китайский фактор выступает основным препятствием для повышения в этом году ключевой процентной ставки в США.

Российский ММВБ на этой неделе практически не изменился на фоне укрепления рубля и сохранения цены на нефть марки BRENT ниже 50 долларов за баррель. Подобная динамика нас не удивляет. Следует отметить, что на 80% структура индекса ММВБ состоит из акций экспортеров, прибыль которых снижается при снижении рублевой стоимости сырья. На данный момент рублевая стоимость нефти марки BRENT составляет менее 3000 рублей. Российский бюджет на следующий год сверстан при стоимости барреля в 3165 рублей. На следующей неделе российский ММВБ, вероятно, протестирует уровень в 1750 п. на фоне ожидаемого большинством участников рынка снижения ключевой процентной ставки в РФ до 10,5%.

В начале этой недели были опубликованы положительные прогнозы МЭР РФ в отношении национальной экономики. Рост ВВП РФ в сентябре на 0,3%(м/м), который зафиксировало МЭР РФ, сигнализирует о прохождении российской экономикой локального (а возможно и глобального) дна в августе 2015 года. В 4 кв. 2015 года мы ожидаем небольшого роста ВВП РФ к 3 кв. 2015 года. Предпосылками для реализации данного сценария являются снижение инфляции в РФ, улучшение ситуации с реальными доходами населения и в промышленном секторе страны, сохранение активного платежного баланса РФ и т.д.

21 октября состоялось выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в Государственной думе РФ. В частности, она заявила, что к концу 2016 года инфляция в стране снизится до 5,5%-6,5%. Кроме того, по ее мнению, которое мы полностью разделяем, в настоящее время спрос банков на валюту снизился. Задолженность банков по операциям валютного РЕПО снизилась с пика в 36 млрд долларов до текущих 26 млрд долларов. На этой неделе появилась информация о том, что некоторые крупные госбанки стали распродавать свои валютные активы (то есть они ожидают укрепления рубля). Подтвердить эту информацию сможет статистика ЦБ РФ по банковскому сектору РФ за октябрь, которую мы узнаем в начале ноября.

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Госдума приняла к сведению антикризисный отчет правительства