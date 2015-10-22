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Президент США Барак Обама стал ближе к завершению глобальной сделки по созданию регионального торгового соглашения под названием Транстихоокеанское торговое партнерство (ТРР), однако ему приходится сталкиваться с оппозицией в родной Демократической партии. И не только там. Против ТРР последовательно выступали и выступают представители религиозных американских организаций в первую очередь католики. Еще в январе 2014 года два авторитетных американских епископа Томас Венски из Майями и Ричард Пэйтес из Де-Мойна обратились к ведущим конгрессменам из комитетов Палаты представителей и Сената по финансам с просьбой оценить проект Транстихоокеанского торгового партнерства на предмет соответствия его задачам защиты человеческого достоинства, окружающей среды, здоровья, а также содействия достижению справедливости и мира. Епископы напомнили политикам о послании папы Римского Франциска в июне 2013 года участникам саммита G-8, в которой понтифик заявил, что экономические и политические решения должны помочь обеспечить людям «минимальный доход», позволяющий жить «достойно и свободно, поддерживать семью, дать образование детям и развивать свой потенциал». Как подчеркнул папа, это самое главное, а отсутствие такого видения делает всю работу в сфере экономики бессмысленной.

Письмо Венски-Пэйтеса на тот момент не являлось официальной реакцией Конференции католических епископов США (USCCB), она была сформулирована немногим позже, в июле 2013 года, в обращении к Майклу Фроману, назначенному Обамой главным переговорщиком и представителем администрации по вопросам международной торговли и инвестиций. В нем сообщалось, что USCCB не занимает конкретную позицию по вопросу «тех или иных торговых соглашений», но предлагалось дать им моральную оценку. Епископат выразил озабоченность несколькими проблемами. Во-первых, есть необходимость защитить интересы американских трудящихся в том случае, если ТРР приведет к сокращению рабочих мест в стране, а также важность обеспечения безопасных условий работникам остальных стран, участвующих в Партнерстве. Во-вторых, следует уважать культурное наследие и гарантировать экономическое развитие общинам коренных народов. В-третьих, обеспечить при разработке любых торговых или инвестиционных соглашений комплекс мер, снижающих экономическую миграцию. В-четвертых, уделить пристальное внимание уязвимости иностранных фермеров при столкновении их с американскими производителями сельскохозяйственной продукции. В-пятых, видеть связь между сохранением окружающей среды и устойчивым развитием человеческого потенциала, включая оказание помощи бедным странам и освобождение их от непосильного бремени внешнего долга. В-шестых, не злоупотреблять защитой интеллектуальной собственности в том, что касается фармацевтической продукции. В-седьмых, участники ТРР должны согласиться на обязательный международный арбитраж в качестве места разрешения споров — а это может привести к приоритету коммерческих интересов перед важнейшими правами человека. В-восьмых, USCCB выразила озабоченность тем, что власти стремятся провести обсуждение и принятие Партнерства по ускоренной процедуре.

К критике Транстихоокеанского торгового партнерства подключился и Ватикан. Святой престол сделал свое заявление в ходе 9-ой министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО), которая с 3 по 6 декабря 2013 года проходила в Бали (Индонезия). Постоянный представитель Святого престола при офисах ООН в Женеве архиепископ Сильвано Томази выступил с докладом, в котором акцентировал, что ТРР заставляет развивающиеся страны пойти на «наиболее разрушительные уступки в части роста монополии на жизненно важные лекарственные препараты, снижая доступ к ним», а также предоставляют «чрезмерные юридические права иностранным инвесторам». Как было отмечено ватиканской дипломатией, в то время как меньшинство прогрессивно увеличивает свое богатство, увеличивается разрыв между ним и бедным большинством. Этот дисбаланс является результатом идеологии, защищающей абсолютную автономию рынка и финансовой спекуляции. Следовательно, существует прямая угроза праву государств во имя общего блага как-либо контролировать транснациональных игроков мировой экономическо-финансовой системы. Таким образом рождается новая тирания, невидимая и зачастую виртуальная, которая в одностороннем порядке неустанно навязывает свои законы и правила. Еще хуже, что она в ряде случаев проскальзывает в нормативные решения, согласованные в рамках ВТО или двусторонних и региональных соглашений о свободной торговле. Число региональных и двусторонних торговых соглашений растет в геометрической прогрессии, примером чему можно назвать проект Транстихоокеанского торгового партнерства.

В феврале 2015 года 35 американских религиозных движений и 31 католический лидер и богослов призвали президента и Конгресс остановить переговоры по ТРР, обвинив Обаму в присвоении полномочий законодательных органов власти из-за желания администрации действовать по ускоренной процедуре. Как писал американский католический портал National Catholic Reporter, противники соглашения считают его слишком похожим на аналогичное Партнерство 1994 года о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (NAFTA), которое, по их мнению, привело к переводу 700 тыс. рабочих мест на аутсорсинг. Негативную реакцию у авторов обращения вызвало и то, что «детали» многостраничного документа о создании ТРР не разглашаются, а большинство из известного о нем является «утечками» в прессу. Причем, то, что «просочилось», вызвало большую обеспокоенность среди католических экспертов. По одной из позиций медицинской отрасли, можно даже было бы говорить о заговоре «Большой Фармы» ведущих изготовителей лекарств. В торговых соглашениях дьявол кроется в деталях, отмечал National Catholic Reporter. США предложили условия, которые бьют по производителям дешевых дженериков, заменяющих дорогостоящие оригиналы. Фармацевтические корпорации утверждают, что высокая стоимость их продукции является необходимой для разработки и внедрения инноваций, но этот аргумент очень спорный, так как инвестиции этих компаний в научные исследования являются незначительными по сравнению с маркетинговыми расходами, нацеленными на «мир богатых». К тому же за большую часть критически важных разработок лекарств фактически заплатили не частные компании, а правительство США.

Тем не менее, вряд ли критика Транстихоокеанского торгового партнерства со стороны американского католического сообщества и Ватикана сама по себе сможет хотя бы притормозить прохождение и подписание ТРР. Церковь нуждается в союзниках, которые могли бы, как минимум, выстроить альтернативную региональную торговую систему, как максимум, решиться на сознательное изменение идеологии мировой финансово-экономической системы. Официальная газета Святого престола L'Osservatore Romano считает, что создание Транстихоокеанского торгового партнерства является частью плана Обамы по перемещению интересов США в сторону Тихого океана — так называемый «разворот в Азию», а также разработано для борьбы с распространением влияния Пекина. Китай уже скептически отозвался об американских попытках исключить его из зоны действия ТРР. Но просто отрицание — это не решение, нужно предложить что-то свое на основе большей справедливости и гармонизации мироустройства.