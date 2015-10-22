То, что происходит сегодня в Грузии, невольно наталкивает на мысль, что определенные силы неуклонно подводят страну к «необходимости новой революции». События вокруг телекомпании «Рустави-2» и последние заявления ее генерального директора мобилизовали на защиту телекомпании не только ее сотрудников и их коллег-журналистов, не только лидеров и активистов «Единого национального движения», рупором идеологии которого была и остается «Рустави-2», но и многих рядовых граждан. Привлеченные призывами встать на защиту свободы слова, они присоединились к тем, кто возмущается действиями властей и притеснениями «свободной телекомпании».

versia.am Протестующие

Забвению предано очень многое: и то, как жестоко расправлялись ныне оппозиционные представители ЕНД с неугодной оппозицией, будучи у власти в стране, и то, как рьяно оправдывала все действия тогдашнего правительства телекомпания «Рустави-2», очень удачно подававшая репортажи с разгонов митингов оппозиции в других странах после очередного разгона митинга в Грузии, выпускавшая в своем эфире целые телесериалы о готовящемся оппозицией «государственном перевороте», оперативно освещавшая в прямом эфире аресты чиновников, бизнесменов и оппозиционеров.

Забыли о том, как боялись говорить по телефону с родными и друзьями на какие-либо связанные с деяниями властей темы, как вслушивались в малейшие шумы в телефонной трубке, которые как бы подсказывали: вас подслушивают.

Сегодня телекомпания «Рустави-2» стала «символом свободы слова и демократии» и выступила в роли «униженного и оскорбленного», за которого вступаются все, кроме представителей нынешнего правительства.

У офиса телекомпании на следующее утро после очередного заявления гендиректора Ники Гварамия собралась толпа протестующих против произвола властей. В интернет-сети появилась акция под названием «Рустави2мой».

Роль «униженного и угнетенного» примерило к себе и ЕНД, которое регулярно сообщает средствам массовой информации об участившихся в последние дни погромах офисов своей партии в регионах страны.

Кто забрасывает эти офисы яйцами и помидорами и обливает краской и за какую мзду все это делает — неизвестно, но определенный настрой в обществе уже создан: «оппозицию притесняют и оскорбляют».

Представители правительства Грузии продолжают сохранять «спокойствие» и «уверенность в себе» и лишь заверяют, что в деятельность независимого суда не вмешиваются. Такое заявление сделал премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который выразил предположение, что «Единое национальное движение» готовит в связи с судом по делу «Рустави-2» какую-то провокацию. Премьер призвал ЕНД публично принести обществу свои извинения и отказаться от провокации.

«В противном случае эти люди (ЕНД) получат то, чего заслуживают. Не только от правительства, если они преступят закон, но и от народа. Они должны благодарить народ за то, что он за эти три года не сделал с ними то, что они делали в этих видеозаписях (премьер имел в виду распространенные за последние дни видеокадры пыток и обесчещения заключенных с целью принуждения к даче ложных показаний). Может, я говорю грубо, но они этого заслуживают. Нашего демократического и человеческого обращения они не оценили», — подчеркнул Гарибашвили.

Вскоре после такого выступления премьера назначил чрезвычайный брифинг президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который обвинил Ираклия Гарибашвили в нагнетании напряженности. Более того, президент обратился к судье, который ведет дело «Рустави-2», и призвал его не выносить поспешное и жесткое решение.

ЕНД и руководство «Рустави-2» восторженно встретили такое заявление президента. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия назвал Георгия Маргвелашвили «единственным должностным лицом в правительстве Грузии, которое заботится о государстве». А один из лидеров ЕНД Гига Бокерия откликнулся на призыв президента к консультациям по ситуации вокруг «Рустави-2» и сообщил, что его партия примет участие в этих консультациях. Он также заявил, что президент Грузии является гарантом защиты Конституции. Бокерия предупредил, что сегодня в Грузии настал очень опасный и очень значительный момент.

О готовности к консультациям с президентом заявили и представители других оппозиционных партий. Вскоре после обращения Георгия Маргвелашвили в президентский дворец явились лидеры «Свободных демократов».

Как пояснил журналистам до начала встречи с президентом депутат парламента от «Свободных демократов» Ираклий Чиковани, в стране сложилась трудная ситуация, и как правительство, так и ЕНД стремятся вывести народ на улицы, что совершенно неприемлемо.

«В стране тяжелейшая ситуация, в условиях которой «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» пытаются разжечь противостояние и перенести процессы на улицу, что совершенно неприемлемо для государства. На правительстве лежит величайшая ответственность. Свобода слова крайне важна, и независимо от того, насколько непредвзята «Рустави-2», сегодня эта телекомпания независима от правительства, и подвергать ее такой атаке нельзя», — пояснил Чиковани.

На встречу и консультации с президентом явились журналисты и представители непарламентской оппозиции, в том числе лидеры «Новых правых», «Европейских демократов» и некоторых других политических партий.

Представитель «Новых правых» Мамука Кацитадзе назвал заявление президента Грузии своевременным и подчеркнул, что президент просто обязан в таких ситуациях активно включиться в происходящие в стране процессы.

«В стране существует опасность гражданского противостояния, от которого до нарушения конституционного порядка — один шаг. Президент сделал своевременное и конструктивное предложение, тогда как правительство и парламент категорически отказываются от всяких консультаций», — пояснил Кацитадзе.

Представители правительства и правящей коалиции, со своей стороны осудили позицию президента и назвали его заявление в защиту «Рустави-2» неадекватным и безответственным, направленным на еще большее обострение ситуации.

На события вокруг «Рустави-2» оперативно откликнулось западное сообщество. Европейская народная партия на съезде в Мадриде приняла резолюцию под названием «Отступление демократии в Грузии». Как передала из Мадрида телекомпания «Рустави-2», в резолюции говорится, что правительство Грузии поддерживает кампанию, проводимую с целью изменения редакционной политики телекомпании «Рустави-2», а участники акции в поддержку телекомпании находятся в предсудебном заключении.

«Это опасно для телеканала, плюрализма СМИ, для демократии Грузии в долгосрочном периоде. Сегодня именно поэтому мы выдвинули на конгрессе конкретно вопрос «Рустави-2», и его же мы поставим на заседании парламента на следующей неделе. Стремление прибрать к рукам телеканал путем манипулирования судом — нечто невообразимое и противоречит принципам демократического общества. Это отрицательный сигнал на фоне ассоциации Грузии с Евросоюзом», — заявил член ЕНП Яцек Сариуш Вольский, перевод заявления которого приводит «Рустави-2».

Судя по этому и другим заявлениям, определенный негативный фон на Западе уже создан, и благодаря проводимой ЕНД и «Рустави-2» информационной политике в Европе все активнее говорят об отступлении нынешнего правительства от принципов демократии.

Почва для негативной реакции на решение суда по иску Кибара Халваши уже подготовлена. И если суд удовлетворит иск бывшего владельца телекомпании, это вызовет бурный протест не только в стране, но и за ее пределами.

Процесс вокруг «Рустави-2» развивается параллельно распространяемой телекомпанией информации о новых погромах и нападениях на офисы ЕНД в регионах. Согласно этой информации, за последний день были облиты краской и разгромлены, разграблены офисы «Единого национального движения» в Чохатаури, Ланчхути, Хоби, Зугдиди, Поти, Батуми, Ахалцихе, а также в регионах Кахети и Гурия.

Таким образом, и почва для признания ЕНД «преследуемой и притесняемой» за убеждения и оппонирование властям партией также подготовлена.

Фон очень похож на тот, в котором страна жила в период до ноябрьской революции 2003 года: та же «преследуемая за свободу слова» телекомпания «Рустави-2», та же немного изменившая название и состав членов партия, которая «преследуется за критику властей». Некоторые оппозиционные ЕНД эксперты и политики сегодня утверждают, что партия, имеющая лишь 13% сторонников (о чем свидетельствуют последние исследования американского института NDI), устроить и тем более выиграть революцию не сможет. Но прогнозировать что-либо в Грузии, даже на ближайшее будущее, сегодня очень сложно.