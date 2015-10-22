



Иван Шилов ИА REGNUM Видимость

Рекордный уровень

Рейтинг поддержки президента РФ Владимира Путина поднялся до рекордного уровня 89,9% на фоне операции в Сирии, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Данный опрос проводился 17−18 октября. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне 2015 г., когда в среднем рейтинг одобрения деятельности главы российского государства составлял 89,1%.

Отмечается, что столь высокий уровень одобрения работы президента РФ «зафиксирован в первую очередь в связи с событиями в Сирии, авиаударами российской авиации по позициям террористов». Именно эти события большинство (26%) опрошенных назвали главными событиями недели.

Оценки деятельности Путина уже более полутора лет находятся на уровне выше 80%. В марте 2014 г., в период присоединения Крыма, рейтинг составил в среднем 76,2%, в мае — 86,2%.

Военная операция российской авиации в Сирии началась 30 сентября. Этому предшествовало решение Совета Федерации разрешить главе государства использовать Вооруженные силы РФ за рубежом.

Основными задачами операции Москва назвала стабилизацию законной власти в Сирии и борьбу с террористами.

И снова о санкциях

В случае выполнения Минских соглашений по Украине существует возможность пересмотра санкций ЕС против России. Об этом, как сообщает EurActiv, заявил премьер-министр председательствующего в Евросоюзе (ЕС) Люксембурга Ксавье Беттель.

«В противном случае нам придется усилить санкции. Однако, если соглашение соблюдается, мы должны пересмотреть санкции», — добавил он.

Читайте подробнее: ЕС может пересмотреть санкции против России — Беттель

Наши в Арктике

Россия завершает создание крупнейшей военной базы на Новосибирских островах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы ни от кого это не скрываем — мы фактически завершили создание базы на Новосибирских островах, на острове Котельном. Это такая большая база, какой не было в советское время, это современное сооружение со всем необходимым для оборудования тех рубежей», — сказал Шойгу.

По словам Шойгу, к 2018 г. группировка российских войск в Арктике будет развернута и оснащена всем необходимым вооружением.

Читайте также: Создание арктической группировки войск РФ завершится в 2018 году — Шойгу

Расплата за расизм

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении футбольного клуба «Динамо» (Киев) по итогам матча ЛЧ с лондонским «Челси».

Во время футбольного матча 21 октября в Киеве несколько человек из числа украинских фанатов приняли участие в избиении темнокожих болельщиков, оказавшихся с ними на одной трибуне. Видео, на котором зафиксирован данный инцидент, поступило в FARE.

По предварительным данным, киевскому клубу грозит наказание вплоть до исключения из ЛЧ.

Читайте подробнее: УЕФА может исключить киевское «Динамо» из Лиги чемпионов

СБ исключил закрытость

Новая стратегия национальной безопасности России до 2020 г. должна исключить закрытость страны от внешнего мира, заявили в Межведомственной комиссии по стратегическому планированию Совбеза России. Комиссия на заседании под руководством секретаря Совбеза Николая Патрушева рассмотрела проект новой стратегии, скорректированной по поручению президента Владимира Путина.

Участники заседания «исключили закрытость страны от внешнего мира». Они отметили, что активная внешняя политика, развитие сотрудничества и привлечение иностранных инвестиций и технологий должны дополнять собственные усилия по модернизации экономики и укреплению национальной безопасности.

В Совбезе сообщили, что новая стратегия национальной безопасности должна быть представлена президенту до конца 2015 г.

Читайте также: Путин поручил скорректировать Стратегию национальной безопасности РФ

По-настоящему новый

Lada Xray, уже вторая за год революционная новинка российского автопрома, поступит в продажу спустя два месяца после начала производства — в середине февраля 2016 года. Серийное производство автомобиля назначено на 15 декабря 2015.

По предварительным данным, Xray будет стоить от 500 до 600 тыс. рублей, однако цена может все же варьироваться в зависимости от курса валют.

Читайте подробнее: Lada Xray: по-настоящему новый российский автомобиль