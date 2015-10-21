Китай — единственная из 20 крупнейших экономик мира, о которой в полной мере можно сказать «здесь не всё так однозначно». И только одно утверждение может быть точным: китайская экономика сокращает темпы своего роста, и при этом с каждым месяцем всё сильнее виден разворот вниз.

Цитата из х/ф «Герой». Реж. Чжан Имоу. 2002. КНР, Гонконг Пора отступить

В третьем квартале экономика Китая выросла на 6,9%, сразу же после объявления этих данных мировые цены на нефть и металлы рухнули вниз на 5%. Казалось бы, на фоне общемировой стагнации почти 7%-ный рост второй по величине экономики мира должен был дать надежду на восстановление всей мировой экономики и, конечно же, оказать поддержку ценам на сырьё. Однако 6,9% прироста ВВП в Китае говорит о замедлении роста его экономки, что только подтверждает общемировую тенденцию.

В 2010 году руководство КНР, предвидя разрастающейся кризис перепроизводства, приняло программу переориентации китайской экономики с экспорта на внутреннее потребления, при этом, учитывая неизбежные потери при таком переходе, а также сокращение роста объёма мировой торговли, было запланировано снижение темпов роста китайской экономики до 7% к 2015 году. Кажется, всё идёт по плану. Однако, более подробные статданные и другие косвенные показатели говорят нам, что в Китае может начаться неконтролируемое правительством Поднебесной резкое сокращение темпов роста экономики, которое приведёт к рецессии.

Для перехода от экспортно ориентированной экономики к экономике, где основным источником роста является внутреннее потребление, необходимы накопленные у потребителя капиталы и дешёвые кредиты. И то и другое китайское правительство сумело обеспечить только для части населения Китая. Даже если бегло бросить взгляд на китайскую статистику по рынку труда, то придём к выводу, что Китай в своей статистике учитывает городское население, и при этом учитываются только 27 крупнейших городов Поднебесной. Согласно этой статистике, средняя зарплата в Китае (в 27 крупнейших городах) растёт темпами более 10% в год и составила в 2014 году примерно $740. Такой уровень доходов населения и его постоянный рост должен обеспечить развитие внутреннего спроса, однако уровень урбанизации Китая 51%, для сравнения: в России он достигает 74%, в США — 78%. Таким образом, потребителей, которые могут поддержать экономику Китая, не более700 млн человек. С учётом средней заработной платы и стоимости потребительской корзины весь потребительский рынок Китая минимум в 2,5 раза меньше, чем в США. Явно таких объёмов потребления для поддержания китайской промышленности не хватает.

Согласно последним статданным, рост промпроизводства в Китае замедлился до 5,7%, в то время как китайские же аналитики ожидали рост на уровне 6,1%. Ещё более удручающими являются данные по объёмом потребления электроэнергии, которое сократилось на 0,2% по сравнению с сентябрём прошлого года. А этот показатель точно определяет, насколько действительно растёт энергоёмкая промышленность.

Однако кризис перепроизводства — это только часть проблем китайской промышленности. Отток капитала, который в этом году показал рекордные темпы и за 8 месяцев уже составил $500 млрд, создаёт давление на раздутый пузырь корпоративной задолженности. Долг китайских компаний является рекордным в мире: $14,2 трлн, это больше, чем в США, где корпорации должны $13 трлн, в России же корпоративный долг составляет всего $0,5 трлн. Дефицит денег на рынке увеличивает рост долговой нагрузки, вкупе с сокращением производства это ведёт к банкротству. По причине невозможности перезанять деньги уже начали банкротиться государственные компании, например, производитель энергооборудования Baoding Tianwei, дочернее подразделение Сhina South Industries Group.

Сокращение темпов роста производства, не говоря уже о его фактическом сокращении, приведёт к сокращению доходов населения и сокращению роста рабочих мест в городах, что в свою очередь сократит прирост потенциальных потребителей для новой модели китайской экономики. Несмотря на то, что сектор услуг китайской экономики растёт опережающими темпами (8,9% в III квартале), экономисты считают опасным признаком сокращение темпов роста именно промышленности, так как она остаётся основным двигателем экономики.

В своём исследовании экономисты Citigroup уже предупреждают об опасности именно рецессии в Китае и факторах, ведущих к ней: формирование избыточных мощностей во все большем количестве секторов, чрезмерная долговая нагрузка в частном секторе и случаи иррациональной эйфории на рынках активов (в случае с Китаем — на рынках жилой недвижимости и акций), которая ведет к буму, надуванию пузырей и последующему краху. «Это классический рецепт для рецессии в капиталистических рыночных экономиках. И вряд ли в этот раз в Китае будет по-другому»

У Китая достаточно резервов, чтобы не допустить финансового краха на долговом или фондовом рынках, однако резервов для наращивания внутреннего потребления явно уже не хватает. Дальнейшее сокращения темпов роста внутреннего спроса может очень быстро привести к стагнации в промышленности, и, наоборот, сокращение промышленного роста ведёт к сокращению потребления. Рост китайской экономики далеко неоднозначный, за сиянием золотого дракона не видно реального положения дел в Китае, вполне возможно, что не всё так плохо, но необходимо понимать и учитывать в экономическом планировании, что китайская экономика перевалила свой пик и начинает движение вниз, и на вопрос: насколько глубоко и быстро может опуститься Китай, никто не сможет дать однозначного ответа.