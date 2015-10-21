«Могло бы быть гораздо хуже…»

Ход конём?

vesti.lv Шахматы

Новая попытка спасения компании «Трансаэро» стала новостью номер один 21 октября.

Акции авиакомпании в ходе торгов на Московской бирже к 11:00 взлетели более чем на 76,5% на фоне новостей о покупке контрольного пакета перевозчика гендиректором S7 Владиславом Филевым.

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Совладелец и генеральный директор S7 Владислав Филев подписал соглашение с крупнейшим акционером «Трансаэро» Александром Плешаковым о покупке не менее 51% акций авиакомпании. По данным СМИ, сумма сделки значительно превысила первоначальную цифру — 1 рубль.

«Я готовил это соглашение в том числе и потому, что не хотел бы допустить монополизацию авиарынка, чтобы пассажиры и сотрудники отрасли имели возможность выбора между авиакомпаниями. Кроме того, наша цель была в том, чтобы не пострадали многолетние партнеры и кредиторы авиакомпании, которые, несомненно, понесли бы ущерб в случае банкротства. Теперь банкротство «Трансаэро» представляется не единственным вариантом развития событий. Акционеры S7 сообщили, что уже подготовили план спасания авиакомпании и собираются урегулировать отношения с кредиторами», — заявил сам Плешаков.

Как отметил главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев, то, что отказавшийся покупать компанию «Аэрофлот» заменяет владелец S7, для облигационеров и миноритариев «Трансаэро» означает надежду минимизировать понесённые убытки. «Однако необходимо понимать, что смена собственника не решает финансовые проблемы авиакомпании. Ключевые игроки сейчас — не акционеры, а кредиторы, которые уже подали иски о банкротстве авиакомпании. От того, сможет ли новый собственник предложить реалистичный план вывода «Трансаэро» из финансовой ловушки, а также договориться в сжатые сроки с кредиторами и властями, и будет зависеть судьба акций и облигаций компании», — пояснил аналитик.

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По его мнению, в связи с новостями по «Трансаэро» стоит обратить внимание на «Аэрофлот», для которого последние новости способны стать катализатором коррекции после безостановочного 40%-ного роста. «Ведь если «Трансаэро» сохранится, «Аэрофлот» не получит её маршрутную сеть. На другие же способы компенсации понесённых потерь на перевозку пассажиров «Трансаэро» в сентябре-октябре, как указывал Виталий Савельев (глава «Аэрофлота» — прим. ИА REGNUM), компания от государства не рассчитывает», — добавил Клещев.

Уже к обеду акции «Трансаэро», которая ранее была на грани банкротства, выросли на Московской бирже до 186,76%. Прежде акции авиаперевозчика стремительно падали в цене с 1 сентября 2015 года, когда появилась угроза банкротства — акции упали в 16 раз (с 116 рублей до 6,8 рубля).

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Тем временем подписан приказ об аннулировании сертификата эксплуатанта у компании «Трансаэро» начиная с 26 октября 2015 года. «Росавиация завершила проверку, и эксперты подписали соответствующий акт, в котором дальнейшая деятельность компании «Трансаэро» становится невозможной», — сообщил телеканалу «Россия 1» глава Минтранса Максим Соколов.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, комментируя ситуацию с «Трансаэро», заявил: «Проект сложный. На протяжении нескольких месяцев правительство работает, чтобы мягко разрешить, чтобы не допустить сложных ситуаций с перевозкой пассажиров».

Он добавил, что «Трансаэро» с рынка уйдет, «люди никаким образом не пострадают».

Пессимизм или реальность?

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев прогнозирует длительный период низких цен на нефть. «Я не жду каких-то резких провалов. Но цена нефти $50 — $50 плюс — это на годы», — заявил он на конференции «Российский несырьевой экспорт».

По его словам, в физических объемах у РФ есть рост экспорта, а вот из-за снижения цен на сырье наблюдается серьезное снижение стоимостных показателей экспорта.

«Эти низкие цены на сырье — это надолго. Поэтому как источник экономического роста — внешняя торговля сырьевая — работать просто не может», — отметил министр.

В этих условиях Улюкаев считает единственно верным для России путь развития несырьевого экспорта и импортозамещения. По его словам, ежегодный рост несырьевого экспорта ожидается на уровне 6%.

«Могло бы быть гораздо хуже…»

20 октября президент Сирии Башар Асад посетил Москву, где провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, переговоры прошли в узком и расширенном составе.

Песков уточнил, что лидеры двух стран обсудили борьбу с террористическими группировками, а также вопросы, связанные с продолжением начатой 30 сентября российской операции по поддержке наступательных действий вооруженных сил Сирии.

«Президент был детально проинформирован сирийским коллегой о положении дел в Сирии, о перспективных планах, также были затронуты различные аспекты двусторонних отношений», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Путин заявил, что долгосрочное урегулирование ситуации в Сирии может быть достигнуто на основе политического процесса при участии всех политических сил, этнических и религиозных групп. «В конечном итоге решающее слово, безусловно, должно оставаться исключительно за сирийским народом», — отметил он.

Глава Сирии Башар Асад поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку в борьбе с терроризмом. По его словам, если бы не Россия, ситуация в Сирии была бы гораздо хуже.

Острые высказывания относительно поездки Асада в Москву позволил себе премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. Он заявил, что президенту Сирии надо было остаться в Москве, для того чтобы оставить своих людей в мире и чтобы в Сирии начался настоящий переходный период к новой власти. «Что я могу сказать. Если бы он остался в России подольше, сирийский народ был бы спокоен. Если бы он мог остаться там навсегда, то начался бы настоящий переходный период», — цитирует турецкого премьера Reuters.