На сайте министерства обороны России появилось сообщение о том, что Москва и Вашингтон подписали Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении полетов авиации в ходе операций в Сирии. По словам официального представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, «мы рассчитываем, что данный документ будет распространяться на авиацию всех стран антиигиловской коалиции». В документе регламентируются действия пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над Сирией с целью предотвращения инцидентов между российской и американской авиацией. После вступления Меморандума в силу будут налажены каналы круглосуточной оперативной связи между соответствующими органами военного управления России и США, определен механизм взаимодействия, включая оказание взаимной помощи при возникновении кризисных ситуаций. В то же время, согласно сообщению пресс-секретаря Пентагона Питера Кука, Москва «попросила, чтобы полный текст меморандума не обнародовался», поэтому Вашингтон тоже «не намерен предавать огласке все содержание заключенных соглашений». Кук при этом отметил, что «подписание Меморандума не означает поддержки Вашингтоном политики Москвы на сирийском направлении, не предусматривает формирования зон сотрудничества, обмена разведывательной информацией, какого-либо обмена информацией о целях в Сирии».

rusplt.ru

Тут сразу возникает серьезный вопрос. Как говорил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности перед тем, как передать спикеру Совета Федерации документ, предусматривающий наше участие в антитеррористической операции в Сирии, действия Москвы осуществляются на основе международного права в соответствии с официальным обращением президента Башара Асада. В то же время «Соединенные Штаты и недавно присоединившиеся к бомбежкам отдельных районов Сирии, занятых боевиками ИГИЛ, Франция и Австралия, не получали ни санкции ООН, ни просьб о помощи от законных сирийских властей». Далее Путин подчеркнул, что военные действия в Сирии «должны вестись исключительно в строгом соответствии с международным правом, то есть в рамках принимаемых в таких случаях резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или по просьбе страны, нуждающейся в военной помощи», и констатировал, что «ни того, ни другого у наших партнеров при действиях в Сирии нет». Не было такого и к моменту подписания с американцами упомянутого выше Меморандума. Вместе с тем министерство обороны России подчеркнуло, что соглашение носит сугубо военно-технический характер и его подписание не меняет принципиальной позиции Москвы, чьи вооруженные силы действуют в Сирии по просьбе законных властей, в отношении того, что «применение одним государством силы на территории другого государства без согласия его правительства или в отсутствие решения Совета Безопасности ООН не соответствует международному праву».

То есть Россия по факту, но не юридически, признала присутствие авиации США и их союзников по коалиции против «Исламского государства» (ИГ — структура, запрещенная в России) в небе Сирии, хотя с позиций международного права это должно входить в компетенцию Дамаска, в легитимности которому они отказывают. Возможно, поэтому, чтобы как-то выйти из обозначившегося юридического казуса, Вашингтон и его некоторые союзники по коалиции, в частности Турция, заявили о готовности сотрудничать с Асадом на срок до 6 месяцев, которые должны обозначить так называемый переходный период, начало которого никто еще не обозначает, но его связывают с планом политического урегулирования в Сирии. Не исключено, что этот сюжет обсуждался во время состоявшегося рабочего визита в Москву президента Сирии Башара Асада. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин «был детально проинформирован сирийским коллегой о положении дел в Сирии, о перспективных планах».

Отметим еще один важный момент. Пресс-служба Пентагона, комментируя Меморандум, пояснила, что он касается только Сирии и не затрагивает воздушное пространство Ирака. Тем не менее, прибыв с незапланированным визитом в Багдад, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что американские власти прекратят помощь Ираку, если он обратится к Москве с просьбой об участии российских военно-космических сил в авиаударах по позициям ИГ на иракской территории. Он пояснил, что США «не смогут проводить операции в Ираке, если там будут одновременно действовать и россияне». Напомним, чуть ранее иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади в беседе с французскими журналистами говорил о том, что «он бы приветствовал участие российской авиации в воздушной операции на территории Ирака». В этой связи Песков предупредил, что в отношении Ирака «гипотетические формулировки неуместны». Теоретически можно предполагать, что если Багдад официально обратится с такой просьбой к Москве, то его действия будут целиком вписываться в нормы международного права. К тому же иракское правительство недавно сообщило о наличии соглашения в области безопасности и разведки с Россией, Ираном и Сирией в борьбе против «Исламского государства», что, по оценке одного арабского эксперта, «стало приближать поддерживаемую США страну к орбите если не врагов, то соперников на Ближнем Востоке».

Это, конечно, сужает для Вашингтона возможности маневра в регионе, поскольку, пытаясь изолировать Дамаск, они одновременно могут потерять и Багдад, если тот дезавуирует свои соглашения с американцами, которые обеспечивают им там военное присутствие и нанесение авиаударов по позициям ИГ. Но практически Москва, призывая Запад и страны региона присоединиться к кампании против «Исламского государства», стремится создать широкую платформу для сотрудничества на этом направлении не только с Западом, но и Саудовской Аравией, Турцией и Катаром, и даже с «умеренными повстанцами» так называемой Свободной сирийской армии, если они в действительности существуют. То есть Россия на данном этапе постепенно выводит за главные скобки военный аспект сирийской проблемы и активизирует мировую дипломатию для развязки «сирийских узлов». На наш взгляд, именно с этим аспектом связана предпринятая госсекретарем США Джоном Керри поездка в Европу и на Ближний Восток, в ходе которой должна состояться и его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Сам Керри, как уже сообщало ИА REGNUM, полагает, что на принципиальное урегулирование сирийской проблемы «могут уйти годы», а в краткосрочной перспективе необходимо искать компромисс, связанный со статусами Асада и остающейся разрозненной оппозицией.

Помимо того, предполагает эксперт Института общественной политики Джеймса Бейкера III при исследовательском Университете Райса в Хьюстоне (США), бывший американский дипломат Джо Барнс, Москва дает понять Дамаску о хронологической ограниченности своего военного присутствия в существующем формате в стране и просчитывает варианты возможностей стимулирования успехов сирийской правительственной армии. Если это так, то компромиссные соглашения с США типа упомянутого Меморандума обозначают контуры вероятной стратегии выхода России из Сирии. Что касается Тегерана, активного участника иракского и сирийского пасьянсов, после вступления в силу «Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана», который был выработан в июле этого года на переговорах в Вене между Тегераном и странами «шестерки» — США, Франции, Великобритании, Германии, Китая и России, застревать надолго на выходе из одного кризиса, связанного с болезненными санкциями, в другом кризисе также не с руки. В то же время, как тонко подмечает американское издание Time, «на Ближнем Востоке не бывает простых решений и ответов», США и их союзники застряли в Сирии, оказываясь перед выбором: либо действуя в «пределах разумного» добиваться поражения ИГ и сохранить в любой — даже промежуточной форме — Асада у власти, «жертвуя при этом интересами Турции или Саудовской Аравии, выступающих категорически против Асада», либо стимулировать геополитическую деградацию региона и сеять хаос, быть готовыми к тому, что «Исламское государство» заполучит контроль над Сирией, Ираком или Афганистаном». Если битва с ИГ будет считаться главной, то уже сейчас необходимо искать реальные механизмы для решения конфликта на основе переговоров, добиваться прекращения огня, начать восстанавливать основные государственные службы в Сирии, чтобы обеспечить хотя бы свободные выборы. Так что время Асада еще не ушло.