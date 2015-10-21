До внеочередных парламентских выборов в Турции, намеченных на 1 ноября, осталось менее двух недель. Улица оказалась в напряженном состоянии. В результате взрывов в Анкаре погибли более 100 человек. В стране объявлен трехдневный траур. Каждую неделю публикуются результаты социологических опросов. Из общего числа участвующих на вопрос о «какой партии на выборах 1 ноября вы отдадите свой голос?» за Партию справедливости и развития (ПСР) проголосовало лишь 38−39%. Такое положение дел не радует правящие круги, так как по сравнению с 7 июня наблюдается явный спад.

vesti.az Реджеп Тайип Эрдоган

Что касается других политических сил, то здесь голоса распределились следующим образом: Народно-республиканская партия (HPП) — 28−29%, Партия националистического движения (ПНД) — 17−18%, Демократическая партия народов (ДПН) — 12−13%. В итоге, со стороны ПСР потери составили 12 и ДПН — 3 депутатских места, а НРП и ПНД наоборот прибавили по 8 и 7 мест соответственно. В связи с таким положением дел, от ноябрьских выборов ожидать каких-либо особых изменений не стоит. Перед нами опять предстанет 4-х партийный совет, в котором ни одна из политических сил не сможет полностью забрать себе власть.

Уже более или менее определено количество мест, которые займут народные республиканцы и националисты, и если вдруг возникнет коалиция, то очевиден возврат к парламентской системе с нашими повседневными проблемами. В этой ситуации уже никто не скажет, что «я изменил фактический конституционный строй», но и не будет повода к каким-либо активным движениям по изменению внутренней политики страны. Ожидается набор нужного количества голосов со стороны ДПН. Перед нами возникает возможность решить курдский вопрос не через Рабочую партию Курдистана (РПК), а путем гражданской политики парламента.

Последние опросы, помимо вопроса о выборах, привлекли внимание еще и тем, что избиратели отказывались голосовать за партию, не участвующую в коалиции. Около 67,8% избирателей не поощряют давление, оказываемое со стороны СМИ. По другим данным, которые еще более впечатлительны: около 66,4% жертв терактов причинами бед называют политику правительства и среди них 28,8% голосуют за ПСР. Семьи погибших отрицательно относятся к правящей партии и депутатам. Некоторые даже заявили, что не хотят видеть членов партии Эрдогана на похоронах.

Такое положение дел получило широкую огласку и подверглось анализу со стороны политологов. В репортаже профессора из Мюлькие Баскына Орана, известного своими мужественными высказываниями по вопросам внешней политики Турции и международных отношений, подчеркивается, что в курдском вопросе есть риск начала столкновений и завершения односторонней политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана, основанной на развязывании междоусобиц. По словам Орана, доверие к власти со стороны нового поколения курдов полностью утрачено. Более того, само правительство активно стимулирует турецких граждан на линчевание курдской политики. Оран указывает на причастность власти к курдскому кризису, смысл которой состоит в доборе недостающего процента голосов среди курдского электората.

«По результатам выборов 1 ноября, где не будет никаких изменений, абсурдная политика Эрдогана, направленная на развитие террора, будет признана неэффективной. Ужас состоит в том, что турецкий народ идет против курдского. Выявлены случаи нападения на курдских рабочих. Их требуют сжигать. В 1990-е годы одетый в национальную курдскую одежду человек не подвергался избиению, и его не заставляли целовать прилюдно бюст Ататюрка на площади. Сегодня же мы видим как Эрдоган, желающий с национальной общественной поддержкой стать президентом, пытается развязать конфликт между турками и курдами», — считает Оран. По его словам, противодействие со стороны курдов также управляется властью. «В случае с поцелуем бюста нападавшие были освобождены, а пострадавшего привлекли к расследованию. Конечно же, РПК взрывом мины запустила негативный процесс, сыграв в угоду властям. Когда после этого несчастья в стране не проводится ни одна реформа, высказывание Эрдогана об отсутствии курдской проблемы как таковой кажется просто абсурдным», — убежден эксперт. Профессор Оран резюмирует: «Эрдоган находится на том уровне политики, когда видны все ее нюансы. Контроль потерян и теперь, чтобы устоять нужно по-настоящему начать действовать, твердо и решительно».

Президент Стамбульского института доктор Исхан Йылмаз дает собственную оценку действующей власти: «В прошлом ПСР может что-то хорошее и сделало, но на данный момент она находится в такой стадии, когда может пострадать сама от себя. Выборы 7 июня были прекрасной возможностью для реабилитации ее как партии. Некоторые критики, называя основные имена ПСР, такие как Гюль, Арынч, Давутоглу и др. деятелей, подчеркивают господство этой власти над президентским дворцом. Загнанный в угол проблемами, связанными с решением курдского вопроса, потворствующий увеличению террора дворец уповает на то, что ПСР создаст коалицию и избавит страну от этих бед. Но турецкий народ, уставший от уносящих людские жизни конфликтов, помогать правящей партии уже не хочет».