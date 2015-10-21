



Вождь Гуляй-поля Нестор Махно и командующий Крымской советской армией Павел Дыбенко

В Киеве назрел передел власти. Точнее, во власти, внутри ее. «Проевропейский» по бренду, проамериканский (без кавычек) по сути дела режим сохранится, персональный же состав его будет обновлен, видимо, кардинально. Пройдет немного времени после выборов в местные органы, и страну, вероятно, поведут на внеочередные парламентские. А там, глядишь, придет черед досрочных президентских. Это, если смена лиц на киевском олимпе пойдет в регулярном режиме, без игр в «достоинство». Если грянет новая «революция», «Украина без Порошенко» появится еще быстрее. Шансы режима продержаться до окончания каденции оцениваются невысоко. Оптимисты дают процентов 30, пессимисты — не более 10. Что касается вариантов «перетрахивания» власти, тут царит единодушие. Мало кто верит, что президент сумеет, убрав премьера, остаться в строю до конца срока. Еще меньше тех, кто думает, что премьеру удастся, выгнав на досрочную пенсию президента, сохранить за собой пост. Считается, что, когда (именно не «если», а «когда») призрак ротации обретет кровь и плоть, под обломками режима окажутся погребены все его главные персонажи. От потери хлебной должности на Украине не застрахован никто. Вот и втягиваются клоуны украинского политического цирка в схватку за симпатии и поддержку его «хозяев», «директоров» и членов «наблюдательного совета».

После зарубежных вояжей П. Порошенко, преподнесенных как серия побед и успехов (в информационно-пропагандистском «переводе» с английского на украинский как бледный вид президента в Париже, так и его мычание с трибуны ООН стали смотреться триумфально), блеснуть на международной арене вознамерился А. Яценюк, собравшийся в Германию на Украинско-немецкий бизнес-форум. Президент вернулся домой с устойчивым перемирием в Донбассе на деле и с «глобальной коалицией» в защиту Украины на словах. Превзойти этот результат в нынешних условиях можно только, привезя в Киев деньги. Именно такую задачу, судя по всему, поставил перед собой любимец В. Нуланд. Деньги сейчас крайне необходимы и правительству А. Яценюка, и ему самому. Правительству, чтобы, кое-как сведя концы с концами в текущем году, дождаться года будущего, надеясь, что Бог не выдаст, Красная Обезьяна не съест, а новые финансовые вливания из-за рубежа позволят и далее держаться на относительном плаву. Премьеру, чтобы было от чего отстегивать его кровные три процента.

Канцлер Германии накануне встречи с А. Яценюком в Берлине 23 октября вместо обычного в подобных случаях предварительного «Добро пожаловать!» назвала условия для прихода немецких инвестиций на Украину: победа над коррупцией, обуздание олигархов, прозрачность власти. Киев скорее выполнит «Минские» соглашения, чем сделает что-то из предложенного. Не сделает — пожалеет. Немцы, похоже, решили, отставив шутки в сторону, взяться за наведение порядка на Украине всерьез. Время пряников от В. Нуланд для бенефициариев «майдана» заканчивается. Наступает пора испробовать на своей шкуре кнут от А. Меркель. Оптимизма накануне предстоящего мероприятия у принимающей стороны нет. В Германии прекрасно знают, сколь сложна сегодня ситуация на Украине, сколь рискованны инвестиционные проекты, с нею связанные. О новых инвестициях речь не идет. Разобраться бы как-то с тем, что уже вложено. Положение дел таково, что многие из шестисот немецких компаний, работающих на Украине, думают не о целесообразности новых вложений, а о том, оставаться ли в стране, или идти восвояси. В 2014 году немецкий экспорт на украинский рынок сократился на 35%. Это много, по оценкам самих представителей немецкого бизнеса, «критически много».

Главным критерием для включения или же не включения в будущие ротационные списки киевских вождей станет, видимо, степень замешанности того или иного деятеля и его окружения в коррупции. Немцы отнюдь не наивны. Надежд на то, что насквозь коррумпированная украинская верхушка, бросив все, по указанию фрау канцелерин ринется в решительный бой с коррупцией, они не питают. Именно антикоррупционная составляющая, однако, выдвинута А. Меркель в качестве главного условия прихода на Украину новых немецких инвестиций. Читай — помощи со стороны Германии в удержании на плаву украинской экономики и в выживании украинской власти. Берлин дает понять Киеву, что осведомлен о положении дел в сфере борьбы с коррупцией на Украине. Что в Германии известно, что к коррупционным деяниям и схемам продолжает, как в былые времена, иметь непосредственное отношение высшее руководство государства. И, наконец, что для достижения прогресса в преодолении страшного по европейским меркам социального недуга осталось мало времени: в Берлине вопрос будет поставлен жестко: или вы — коррупцию, или мы — вас.

Принимая во внимание эксклюзивное положение в системе государственного управления П. Порошенко как президента, предупреждение об изменении подходов Европы к Украине и к украинской власти в его адрес пошло опосредовано: путем предъявления Австрией главе АП Б. Ложкину коррупционной «черной метки» за махинации при продаже медиахолдинга UMH. С другого направления последовал еще один предупредительный сигнал: бывший председатель СБУ В. Наливайченко с помпой предал гласности сведения, указывающие, по его мнению, на причастность к коррупции людей из окружения П. Порошенко, в частности, — И. Кононенко.

А. Яценюка тоже уже один раз предупредили, причем по-крупному. Дав понять, что сигнал, хоть озвучен своими, местными, исходит извне. В программе расследований «Схемы», специализирующейся на коррупционной тематике и сотрудничающей с «Радио Свобода», показали сюжет о коррупции среди крупных политиков и бизнесменов, близких к премьеру. В каком именно виде А. Яценюка предупредят в Берлине, судить трудно. Скорее всего, это будет сделано деликатно и дипломатично по форме, но жестко по содержанию. Совершать грубый «наезд» на гостя А. Меркель не с руки. Надежным щитом для него служит статус, говоря словами одного из бывших председателей ВР, «не первого, но и не второго», подкрепленный симпатией В. Нуланд и ее боссов. С другой стороны, немцам надоело терпеть коррупционные «подвиги» как украинских лидеров, так и премьера и его людей. Положить конец этим забавам они настроены весьма решительно.

Есть основания полагать, что ни октябрьский бизнес-форум в Берлине, ни встреча А. Меркель с А. Яценюком на его полях не станут знаками поддержки Германией украинской власти. Не удастся записать эти мероприятия в свой личный актив и украинскому премьеру. К нему, судя по всему, в Европе накопились серьезные претензии, которые по инициативе немецкой стороны будут частично переведены в публичную сферу. Не стоит исключать того, что предупреждение о недопустимости поощрения коррупции и участия в коррупционных действиях будет адресовано А. Яценюку не только как главе правительства, но и как частному лицу. Слухи о заработанном им первом миллиарде уже не первый месяц гуляют по Киеву, обрастая новыми подробностями. Понятно, что честным путем чиновник такого уровня прийти к таким деньгам не мог. К примеру своего бывшего молдавского коллеги В. Филата, против которого начато крупнейшее в истории страны расследование по подозрению в коррупции, А. Яценюку стоило бы, пожалуй, начать присматриваться внимательнее. В свое время президент Л. Кучма уволил с должности премьера Е. Марчука с формулировкой: «за создание собственного политического имиджа». Если Берлин станет давить на Киев, требуя результатов в противостоянии коррупции, президент П. Порошенко мог бы уволить премьера А. Яценюка «за накопление первого собственного миллиарда». Если бы, действительно, мог пойти на такой шаг, не боясь задеть и раздосадовать американцев.

Предъявляя претензии по части коррупции и П. Порошенко, и А. Яценюку, как немцы, так и другие европейцы, и американцы понимают, что объединить усилия в борьбе против страшной язвы украинской жизни президент и премьер ни при каких обстоятельствах не смогут. Один из них станет бороться против коррупции второго, второй — против коррупции первого. На Западе, видимо, решили подстегнуть именно такое развитие событий, стравив пауков и наградив своей благосклонностью победителя.

С обузданием олигархов, как и с борьбой против коррупции — уже не только чужой, но и своей собственной, — тоже не все понятно. Олигархи «старые» — Р. Ахметов, В. Пинчук, Д. Фирташ, И. Коломойский — все, кроме последнего, «обузданы». Прежнего влияния ни на политический процесс, ни на экономическую деятельность ни у кого из них не осталось. Донецких «младоолигархов» А. Януковича, С. Арбузова, С. Курченко нет и в помине. Кого в таком случае требует «обуздать» А. Меркель? Не новоиспеченных ли олигархов, рожденных «майданом» и войной? Тех, кто предпочитает до поры до времени не высовываться, не светиться на публике, не привлекать к себе внимания. Начиная, возможно, с «number 1» в их ряду — П. Порошенко.

Прямого действия требования Берлина к Киеву не имеют. Без «визы» Вашингтона они остаются пожеланиями, к которым можно отнестись серьезно, а можно — не очень. И даже с долей скепсиса: дескать, пусть эти распинаются, те прикроют. На сей раз, однако, положение украинских лидеров сложнее, чем это может показаться. США практикуют оперативную смену политиков «первой волны», тех, кто непосредственно ведет за собой людей на баррикады, участвует в силовом захвате власти, приходя на высокие должности прямо с задымленных, заваленных реквизитом улиц и площадей. По опыту той же Сербии известно, что американцы склонны раз-другой перетасовать кадровую колоду для очищения новой власти от ненужных ассоциаций с деяниями, в правовом государстве караемыми как уголовное преступление.

А. Яценюк вознамерился лететь в Берлин за сладкими речами в свой адрес, призами и подарками, а получит там, вероятно, «черную метку». В придачу же к ней — еще и домашнее задание повышенной сложности. Уповать на то, что немцы отступят и уступят, или, что с ними можно будет, поторговавшись, договориться полюбовно, вряд ли стоит. 18 октября А. Меркель летала в Анкару договариваться с Р. Эрдоганом о совместных шагах по решению миграционного кризиса. Отправляться в Киев у нее нет никакого резона. Украина — не Турция. В отличие от последней, от нее Германии ровным счетом ничего не нужно. Аргументов для торга у Киева нет. Сказка о том, что его посланцы в Донбассе защищают от «агрессора» не только себя, но и Европу, никого в серьезных европейских кругах не занимает. Требования, выдвинутые А. Меркель премьеру, а в его лице — всей киевской власти, как ни крути, придется принимать к исполнению. «Берлинские» условия вкупе с «Минскими» соглашениями способны зазвучать для режима П. Порошенко похоронным маршем.