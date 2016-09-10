



way4day.com Арка Главного штаба и Александровская колонна. Санкт-Петербург

Империализм и национализм — разные начала, за ними скрыты разные мотивы и их следует ясно различать. Н.А. Бердяев

Яркая иллюстрация российского империализма — Невский проспект, главная улица Империи. Первая церковь, которая попадается на пути от Зимнего дворца, — голландская реформаторская церковь, далее — протестантская кирха, потом — православный собор, за ним — католический костёл, следом — армянская церковь. И все это в пределах 10 минут ходьбы. Окна императорской резиденции выходят на соборную мечеть.

Империализм — это противостояние национализму. Здесь необходимо различать империализм как форму государственно-капиталистической внешней экспансии, и империализм как форму организации государства.

Подлинно великое государство может быть только Империей, где происходит сплав культур и национальностей. Где ядро Империи, её коренной народ не порабощает и эксплуатирует, но помогает и работает в соединении с другими народностями для достижения общих целей. Сила Империи в её национальном многообразии.

Нации конструируются и разрушаются за достаточно короткий исторический промежуток времени, а следовательно — не могут быть крепким фундаментом для построения государства. Государства, объявившие приоритет прав одной нации или одного народа над другими, имели незавидную судьбу в прошлом и имеют незавидную судьбу в настоящем. Это касается как государства Израиль (постоянная мобилизация и жизнь в состоянии войны), так и наших прибалтийских соседей (внутренние конфликты, экономические проблемы, отток населения).

Единое политическое, экономическое и культурное пространство Империи — залог для развития малых наций. Ибо ничто так не развивает культурную, политическую и экономическую национальную элиту малых народностей, как возможность самореализоваться в большом пространстве имперского государства. Национализм, национальное государство, наоборот загоняют культуру, бизнес, политику в духовный и территориальный провинциализм.

Развитие Империи — не всегда благостный путь, устланный розами и верноподданническими прошениями о включении в состав. Путь расширения Империи зачастую кровав и жесток. Но в этом и парадокс развития имперского государства — включив, зачастую силой и кровью, малые нации в свой состав, Империя ставит глубинную задачу сделать эти нации полноценной частью теллурократической Империи, которые будут верой и правдой служить государству в дальнейшем.

Любое проявление национализма в теле Империи — зло, ибо не может быть полноценной Империей государство, где есть избранные народы и народы-изгои. В таком случае идея многонациональной Империи выхолащивается и идеология государства превращается в худшее проявление национализма — нацизм.

Развитие России как государства по определению не может проходить в ином русле, нежели империалистическом. Любые попытки построения национального государства на территории России — бессмысленны, ибо будут означать развал на малые национальные государства, идеологией которых будет агрессивная, постоянно подогреваемая ненависть к ядру Империи. По иному быть не может, поскольку единственный путь их самоидентификации будет намертво связан с общим государственным прошлым.

Весь наш исторический опыт свидетельствуют о том, что российское государство не может быть узко-национальным и развиваться в интересах одной нации. Российский империализм — это Кутузов, Барклай де Толли, Багратион, Беллинсгаузен, Крузенштерн, Лазарев, Менделеев, Сикорский, Якоби, Склифосовский, Пирогов, Гааз и многие другие великие сыны России. И не важно в какой именно государственно — правовой форме проявляет себя Российская империя. Поскольку Егоров и Кантария — это тоже российский империализм.

Читайте также: Империи рождает война

Смотрите галерею: Храмы Невского проспекта