



Джефф Хант. Трафальгарская битва (фрагмент). XX в

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21 октября 1805 года британский флот во главе с вице-адмиралом Нельсоном у мыса Трафальгар около Кадиса разбил франко-испанские корабли. Состоялось самое масштабное водное сражение XIX века, повлиявшее на весь ход наполеоновских войн. Грандиозный план Наполеона Бонапарта по захвату Англии провалился, Франция и Испания утратили морское могущество. Трафальгарская битва спасла Британию от нападения самой сильной армии того времени, но поставила под удар Австрию и Россию, которые с того момента стали основной целью французского императора. Сегодня, спустя 210 лет, ИА REGNUM вспоминает о судьбоносном событии и его отражении в культуре и искусстве.

Годовщина Трафальгарской битвы отмечается в Соединенном Королевстве как национальный праздник. Здесь проводятся торжественные морские парады, с борта HMS Victory, тогда — флагманского корабля Нельсона, а теперь музея, дается традиционный пушечный сигнал. На могилу вице-адмирала ежегодно возлагаются цветы, к его памятнику в центре Трафальгарской площади организовываются шествия военно-морского флота.

Предпосылки сражения сложились задолго до прихода Наполеона к власти — между Францией и Великобританией шла непрерывная борьба. На протяжении всего XVIII века страны соперничали друг с другом за первенство в Европе, что стало причиной целого ряда кровопролитных сражений, вошедших в историю под названием «Второй Столетней войны». После падения французской монархии борьба достигла своего пика: Великобритания стала для Бонапарта главным препятствием на пути к подчинению Европы. Чтобы избавиться от опаснейшего врага, в чьем арсенале был самый могущественный военно-морской флот того времени, Наполеон принял решение атаковать с суши. Его огромная армия, во много раз превосходившая войска любых стран, без особого труда могла разбить незначительные силы Британии.

Был подготовлен 150-тысячный десант, который должен был высадиться на Британских островах и дать разгромное сухопутное сражение англичанам. Однако для его выполнения существовало серьезное препятствие: чтобы попасть в Соединенное Королевство, французам нужно было преодолеть Ла-Манш, непрестанно охранявшийся британскими кораблями. Попытки вице-адмирала Вильнева отвести внимание англичан от пролива не только не принесли нужных результатов, но и привели французов к блокаде в гавани Кадиса. Здесь флот соединился с испанскими войсками и задержался на два месяца. Наполеон был недоволен пассивностью Вильнева и назначил ему замену в лице вице-адмирала Розилли. Оскорбившись, Вильнев решил выйти из Кадиса, что, в конечном счете, и привело французов к поражению.

21 октября французская эскадра была замечена и атакована английскими кораблями у мыса Трафальгар через несколько часов после выхода из порта. Союзные войска численно превосходили британцев, но победить им не удалось. Во многом это произошло благодаря очередному промаху Вильнева: вопреки указаниям своих адмиралоов, он выстроил флот в одну дугообразную линию. Это позволило двум колоннам британских кораблей параллельно напасть на испанцев и французов, разделить их и начать громить по частям. Разрозненные действия союзников не позволили дать отпор слаженной работе английских капитанов и к исходу дня сражение было проиграно.

Британскими силами командовал вице-адмирал Нельсон, который к моменту битвы уже больше двух лет преследовал Вильнева. Узнав о блокаде французского флота, Нельсон лично вызвался командовать английскими войсками. По одной из версий, перед началом боя он приказал дать матросам сигнал: «Нельсон верит, что каждый исполнит свой долг», который, из-за отсутствия нужных сигнальных кодов, был заменен на «Англия ждет, что каждый исполнит свой долг». Впоследствии эта фраза стала боевым девизом британцев.

Вице-адмирал надел парадный мундир со всеми орденами, оформил завещание и занял место на флагманском мостике линейного корабля Victory рядом с капитаном Томасом Харди. На просьбы перейти в более безопасное место, Нельсон ответил отказом: он считал, что вид стоящего на палубе командира воодушевит моряков. Сверкающие награды Нельсона привлекли внимание французских стрелков — вице-адмирал получил смертельное ранение. Тем не менее, он до последнего не сдавал командования эскадрой и требовал у Харди постоянного отчета о ходе битвы. Нельсон умер, услышав слова капитана: «Милорд, этот день за вами».

Смелость проявляли не только британские командиры. Новаторский план чуть было не обернулся для англичан поражением из-за героизма французского капитана Жана-Жака Этьена Лукаса, атаковавшего на своем корабле Redoutable (Грозный) флагман Нельсона. Французский корабль оказался в самом невыгодном месте строя — в центре на который были направлены обе линии английского построения. Но благодаря решению капитана Лукаса идти на абордаж, французы проникли на борт «Виктории», где развязался кровопролитный бой. Неизвестно, как бы закончилось это сражение для британцев, не приди к ним на помощь еще один корабль. Общими усилиями двух экипажей англичанам удалось вывести из строя практически всю команду Лукаса, убив и ранив более пятисот матросов. Redoutable был сильно поврежден и стал уходить под воду, но не сдавался и до последнего продолжал борьбу. Сам капитан получил тяжелые ранения и был взят в плен, однако в Англии его приняли с большим почтением. После освобождения из плена капитан был повышен до коммандера и принял из рук Наполеона Орден почетного легиона.

Итоги Трафальгарского сражения были поразительны: союзные войска потеряли в нем 18 кораблей и 15 тысяч человек убитыми, раненными и взятыми в плен. Британцы вывели из строя практически весь франко-испанский флот, не лишившись при этом ни одного корабля. Великобритания осталась непобежденной, а Бонапарт сменил курс своих завоеваний в сторону Австрии и России.

Вице-адмирал Вильнев избежал смерти в день битвы, но по возвращении на родину он вскоре погиб при загадочных обстоятельствах. Официально говорилось о самоубийстве, но 6 ножевых ран на его теле породили версию о возможной мести со стороны Бонапарта.

Справка ИА REGNUM:

Черные галстуки, шейные платки, а также черные ленточки бескозырок в костюмах моряков многих стран символизируют траур по Нельсону. А белые полоски на матросских воротничках олицетворяют три наибольшие победы величайшего адмирала: под Абу Киром, под Копенгагеном и Трафальгар.

Существует легенда, что после гибели тело вице-адмирала поместили в бочку с ромом, в которой матросы проделали несколько дыр; через них они якобы позднее выцедили весь напиток. Правдоподобность этой истории вызывает сомнения, однако с этого момента английский ром, подаваемый на корабле, стали называть «адмиральской кровью» или «кровью Нельсона».