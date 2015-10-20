Отношения между Буэнос-Айресом и Москвой могут подвергнуться пересмотру после президентских выборов в Аргентине, которые пройдут 25 октября. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня один из ведущих аргентинских аналитиков Рикардо Роувьер (Ricardo Rouvier). По его убеждению, все три основных кандидата на пост главы государства — губернатор крупнейшей провинции Буэнос-Айрес Даниэль Сиоли, представляющий правящее перонистское движение «Фронт за победу», столичный градоначальник Маурисио Макри, возглавляющий консервативную партию «Республиканское предложение» и лидер центристского «Фронта обновления», бывший председатель кабинета министров Серхио Масса, — все они в случае победы будут стараться улучшить пошатнувшиеся отношения с США и Европой.

agenhoy.com.ar Рикардо Роувьер (Ricardo Rouvier) — один из ведущих аргентинских аналитиков

В этой связи возникает вопрос, что произойдет со всеобъемлющим стратегическим партнёрством, установленным Аргентиной с Китаем и Россией? «Что касается Сиоли, то он больше, чем Макри будет стараться сохранить стратегическое партнерство с Китаем и Россией, — считает Рикардо Роувьер. — Не знаю, как ему это удастся, но он будет лавировать, пытаясь одновременно улучшить отношения с Соединенными Штатами. Даже не сомневайтесь». Однако он убежден, что связи Аргентины с Россией не такие прочные, как с Китаем. Аргентина, полагает он, не может просто так отмахнуться от Китая, тем более, что это совершенно ей невыгодно.

«Я также не думаю, что Макри решит разрывать связи с такой державой, как Китай, а вот Россия — это совсем другая история, — полагает аналитик и глава ведущей консалтинговой компании Ricardo Rouvier & Asociados. — Россия — это больше геополитический союзник и, по моему мнению, альянс Аргентины с Россией может столкнуться с большими проблемами». Рикардо Роувьер отметил, что движение перонизма, основанное на доктрине «политически независимой и социально справедливой родины», имеет явно выраженную антиамериканскую направленность, и сближение Аргентины с Россией произошло как раз на этой почве. «Однако Сиоли не выступает так явно против США, и поэтому отношения Аргентины с Россией могут ослабнуть», — предполагает он.

То же самое может произойти после выборов с отношениями между Буэнос-Айресом и Каракасом. Роувьер считает, что в случае победы на президентских выборах Макри, разумеется, не пойдет на разрыв с Венесуэлой, но перестанет придавать ей столько значения. Сиоли, считает аналитик, сохранит отношения с Каракасом, но так же не будет уделять им столько внимания. Вместо этого он может сделать упор на сотрудничество с Тихоокеанскими странами, такими как Перу, Чили, Колумбия, которые далеки от идеологии покойного венесуэльского лидера Уго Чавеса и покойного экс-президента Аргентины Нестора Киршнера, который приходился супругом уходящей главы государства Кристины Фернандес де Киршнер.

Между тем, всего за несколько дней до голосования ведущие исследовательские компании, занимающиеся опросами общественного мнения в Аргентине, затрудняются дать ответ на волнующий всех вопрос: ожидает ли страну второй тур президентских выборов, который в таком случае пройдет 22 ноября. Дело в том, что по конституции Аргентины для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать более 45% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника превышает 10%. Большинство опросов общественного мнения дают Даниэлю Сиоли около 40% голосов, а его главному сопернику Маурисио Макри порядка 30%.

С учетом погрешности исследований предсказать исход первого тура голосования крайне сложно. Особенно если к этому добавить тот факт, что 15% избирателей еще не определись, за кого будут голосовать, а еще 20% признаются, что в последний момент могут изменить свой выбор кандидата. Что касается предсказаний на исход второго тура, то исследовательские компании считают, что говорить сейчас — это все равно, что гадать на кофейной гуще. Результаты, которыми они располагают сейчас, указывают на победу Даниэля Сиоли над Маурисио Макри с разницей примерно в 3%. Однако сами исследовательские компании называют эти показатели «несерьезными» и предпочитают их официально не озвучивать.

В случае необходимости второго тура им придется с нуля приступить к изучению состояния маятника общественного мнения, на которое существенно повлияет исход первого тура 25 октября. Единственное, в чем практически никто из них не сомневается, — так это то, что в случае второго тура, в него выйдут Даниэль Сиоли и Маурисио Макри.

Дмитрий Фоминых, специально для ИА REGNUM

Буэнос-Айрес, Аргентина

От Латиноамериканской редакции ИА REGNUM:

20 октября 2015 года министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на церемонии открытия выставки, посвящённой 130-летию установления дипломатических отношений между Россией и Аргентиной, выразил надежду на преемственность курса взаимоотношений двух стран: «Рассчитываем, что курс на укрепление отношений будет продолжен и после выборов 25 октября в Аргентине».