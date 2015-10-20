После того, как Вашингтон отклонил инициативу Москвы относительно международной встречи по Сирии на высоком военно-политическом уровне, госсекретарь США Джон Керри объявил о намерении встретиться с представителями России, Саудовской Аравии, Турции и Иордании. По его словам, Соединенные Штаты стремятся таким образом найти политическое решение конфликта в арабской республике. Здесь всплывает первый важный нюанс. «Я буду искать договоренности с лидерами России, Саудовской Аравии, Иордании, Турции и других стран», — отметил госсекретарь. Москва сразу поправила: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что «встреча с госсекретарем США Джоном Керри по ситуации в Сирии на высшем уровне в Москве не планируется», а МИД РФ сообщил о проработке предложения Керри по встрече.

fedpress.ru Джон Керри

Второй нюанс. Во время визита в Мадрид Керри отметил, что решение сирийского вопроса «может занять многие годы». Суть послания состоит в том, что если камнем преткновения в формировании новой коалиции по борьбе с «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ — структура, запрещенная в России) является президент Сирии Башар Асад, а некоторые союзники США уже сейчас выступают за отставку Асада, либо, как заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, «смирились с властью Асада до формирования временного руководящего органа», то Керри оценивает ситуацию более «творчески», растягивая ее на многие годы, в чем содержится намек на признание Асада в качестве фактора, с которым придется считаться по ходу урегулирования.

Третий нюанс. По словам Керри, «США считают себя ответственными за то, чтобы пытаться не допустить полного и окончательного уничтожения Сирии», а такая перспектива «может иметь катастрофические последствия для всего региона, является катастрофой в области беженцев». Госсекретарь уточняет: «волна беженцев касается не только Европы, но и Иордании, Турции». Однако, как пишет в Atlantico известный французский востоковед, бывший офицер французской разведки Ален Родье, нет ни одного признака, свидетельствующего об отказе США от сценария ремоделирования Ближнего Востока, а сирийский режим рассматривается всего лишь как «пешка в этой игре». Не случайно член комиссии по законодательству сената Франции Жан-Ив Леконт заявил на встрече с представителями Совета Федерации РФ, что «сирийский конфликт постепенно перекидывается на соседние страны, в частности он уже начал влиять на ситуацию в Иордании и Ливии». Французского сенатора беспокоит и то, как кризис в Сирии отразится на обстановке в Турции. «Мы не знаем, что будет с Турцией», — подчеркнул Леконт.

В свою очередь, турецкий эксперт Эргин Йылдызоглу пишет в Cumhuriyet о том, что «черная дыра ближневосточной геополитической деградации затягивает и саудитов»; «дальнейшая судьба этого режима уже перерастает уровень академических дискуссий», так как «ИГИЛ начинает брать саудовский режим на прицел в ситуации, когда Вашингтон, как защитник Эр-Рияда, пошел на сближение с Тегераном». Поэтому США, уже по словам Родье, скорее всего, будут затягивать сирийскую «войну по доверенности», играя на пересекающихся интересах вовлеченных в нее различных сторон. В частности, США, несмотря на союзнические отношения с Турцией и вопреки ее призывам, на днях под предлогом помощи «умеренной оппозиции» поставили сирийским курдам крупные партии военных грузов, которые уже создали новую коалицию «Сирийских демократических сил» (СДС), созданных на основе курдских формирований. По мнению многих экспертов, они вряд ли будут выступать против режима Асада, который в начале мятежа в 2011 году оставил им без боя территории, но и вряд ли в будущем согласятся расстаться с полученной свободой.

Странно, но и Анкара вступила в войну со своими курдами, отказавшись от мирного соглашения с Рабочей партией Курдистана (РПК). Как отмечает агентство Bloomberg, США не дезавуировали заключение и своих военных относительно того, что «борьба с ИГИЛ займет годы». Это наводит на мысль о том, что США намерены создавать «ситуацию заинтересованности со стороны Турции, Саудовской Аравии и Катара в продолжении поддержки сил радикальных исламистов, или так называемых умеренных сирийских повстанцев», но уже под предлогом «угрозы» России. Отсюда проистекает и инициированная в американских, европейских и в части ближневосточных СМИ широкой дискуссии относительно уже «истинных целей России в Сирии».

Так, бывший постпред США при ООН Джон Болтон предлагает Вашингтону «подготовить ответ Москве через создание на Ближнем Востоке альянса суннитов и светских сил, включая курдов и европейских союзников в противовес коалиции президента Владимира Путина, в которую входят Иран, проиранский режим в Багдаде, Асад и «Хезболла». «Мы должны начать с признания того факта, что границы Ближнего Востока уже не те, какими они были ранее. Ирак и Сирия по существу исчезли, как государства», считает Болтон. По его словам, главная цель состоит в «создании из территорий Ирака и Сирии, управляемых сейчас ИГИЛ, нового суннитского государства», которым, перефразируя Франклина Рузвельта, «будет управлять наш сукин сын». Судя по всему, на данном этапе США не готовы вести диалог с Россией на высшем обязывающем уровне. Госсекретарь Керри утверждает, что встречи по Сирии должны помочь «лучше понять, какие есть варианты решения сирийского кризиса и какие шаги могут быть предприняты только на ближнюю перспективу». Как ни крути, Россия обозначает себя на Ближнем Востоке в качестве крупного игрока, без участия которого вряд ли кому-либо удастся расчертить будущую политическую карту региона только по своим лекалам.